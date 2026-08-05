"Сегодняшняя атака подтвердила": РФ усилит энергетический террор Украины зимой, — СНБО

Россия не отказалась от планов наносить удары по энергетической и критической инфраструктуре Украины, а с приближением осенне-зимнего периода будет только усиливать такие атаки.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны новый секретарь СНБО Игорь Клименко на своей странице в Telegram сообщил, что ночная атака 5 августа стала очередным подтверждением неизменной тактики России. По его словам, враг и в дальнейшем будет пытаться уничтожать объекты энергетической и критической инфраструктуры, а с приближением начала отопительного сезона интенсивность таких ударов будет только нарастать.

Именно поэтому государство должно быть готово к любому сценарию. По его мнению, в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойную работу систем электро-, тепло- и водоснабжения, ведь именно они могут стать основными целями российских атак. Он также отметил, что каждый руководитель, ответственный за выполнение планов обеспечения устойчивости, будет нести личную ответственность за их реализацию.

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Кроме того, секретарь СНБО добавил, что время, оставшееся до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно. В частности, от уровня подготовки будет зависеть не только стабильная работа критически важной инфраструктуры, но и безопасность населения в осенне-зимний период.

В то же время именно вопрос о подготовке страны к новым российским атакам стал одним из ключевых на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло под председательством президента Владимира Зеленского.

Так, участники заседания проанализировали ход реализации комплексных планов обеспечения устойчивости регионов и отдельных городов, утвержденных СНБО в марте этого года. По итогам обсуждения были определены первоочередные меры, которые должны укрепить готовность государства к возможным вызовам в течение осенне-зимнего периода.

Кроме того, в ходе этого совещания были заслушаны доклады премьер-министра Украины, профильных членов правительства, начальников Днепропетровской, Одесской, Львовской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Полтавской областных военных администраций, а также мэров Киева и Львова. Кроме того, члены СНБО утвердили План устойчивости Киева, реализация которого уже началась.

В частности, внимание было уделено защите объектов критической инфраструктуры, укреплению системы противовоздушной обороны и развитию сети укрытий. Как отметил Клименко, часть соответствующих проектов уже реализуется при поддержке международных партнеров, однако темпы этой работы должны быть значительно выше, чтобы Украина была максимально готова к новой волне российских атак зимой.

Напомним, что в ночь на 5 августа Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинскому бизнесу, атаковав логистические центры, склады и производственные мощности NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний. В результате обстрелов были разрушены ключевые объекты инфраструктуры, а также погибли и пострадали работники.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в преддверии нового отопительного сезона энергетическая отрасль Украины нуждается ещё примерно в 650 млн евро международной поддержки. И, по его мнению, предстоящая зима будет непростой, поэтому необходимо сохранять темпы оказания помощи со стороны партнеров.

Более того, по мнению военного и бывшего банкира Андрея Онистрата, этой зимой в Украине может практически не быть света и отопления из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре и нехватки систем ПВО. Он оценил вероятность такого сценария в 95% и призвал украинцев уже сейчас готовиться к зиме и позаботиться об альтернативных источниках энергии.