Одна ночь — как минимум 10 разрушенных складов: что известно об ударе РФ по бизнесу в Украине (фото)

За одну ночь Россия нанесла самый масштабный удар за последнее время по украинскому бизнесу. Под атакой оказались логистические центры, склады и производственные объекты NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний. Некоторые предприятия лишились ключевой инфраструктуры, а часть сообщила о гибели своих сотрудников.

О последствиях ночного обстрела компании рассказали на своих официальных страницах в Facebook и Instagram. Фокус собрал их заявления и проанализировал, какой ущерб понесли украинские предприятия, что уже известно о человеческих потерях и как компании планируют возобновлять свою работу после самой масштабной атаки на бизнес за все время большой войны.

NOVUS во второй раз пережил удар по "сердцу" своей логистики

В частности, первой сообщила о последствиях российского обстрела сеть супермаркетов NOVUS. На своей странице в Facebook компания заявила, что ее логистический центр подвергся нескольким прямым ракетным попаданиям. Именно этот объект обеспечивал работу всей сети, ведь отсюда ежедневно товары отправлялись в магазины в разных регионах Украины.

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В компании подчеркнули, что враг уже во второй раз наносит удар по главному логистическому центру с начала полномасштабной войны. К сожалению, после атаки предприятие полностью прекратило работу. Еще утром сообщалось, что на месте продолжается ликвидация последствий пожара, а специалисты оценивают масштабы разрушений.

Несмотря на значительные убытки, компания NOVUS сообщила и хорошую новость — во время воздушной тревоги сотрудники и партнеры находились в укрытии. Именно поэтому среди персонала нет погибших. Компания отдельно поблагодарила сотрудников ГСЧС, которые работали на месте удара, а также свою команду за выдержку в критический момент.

В Facebook компания также отметила, что в последнее время новости о разрушенных предприятиях и производствах стали появляться почти ежедневно. На этот раз к этому списку присоединилась и компания NOVUS. В сети подчеркнули, что за каждым таким предприятием стоят годы работы, тысячи сотрудников и ответственность перед миллионами украинцев.

Несмотря на потерю главного логистического узла, компания уже приступила к перестройке своей системы поставок.

"Для NOVUS, как компании, обеспечивающей людей продуктами питания и товарами первой необходимости, сегодня главное — сохранить непрерывность работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и в дальнейшем были обеспечены всем необходимым. Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствий этой атаки.

"Благодарим всех, кто сегодня рядом с нами: спасателей, наших сотрудников, партнеров и всех, кто поддерживает команду NOVUS", — говорится в публикации.

"Новая почта" лишилась одного из крупнейших сортировочных центров и трёх сотрудников

Одним из самых трагических последствий ночной атаки стали потери "Новой почты". На официальных страницах компании сообщили, что российский удар полностью уничтожил сортировочный центр в Киеве.

В компании заявили, что во время атаки российские военные применили кассетные боеприпасы. И, к сожалению, в результате удара погибли три человека. Среди них — два водителя компании-партнера, занимавшейся перевозками, а также сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время "Новая почта" поддерживает постоянную связь с семьями погибших и раненых. Кроме того, компания пообещала оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

Параллельно продолжается и оценка ущерба. Кроме того, компания уже заявила, что компенсирует клиентам полную заявленную стоимость всех отправлений, пострадавших в результате удара. Представители "Новой почты" уточнили, что свяжутся с каждым клиентом отдельно и сообщат порядок получения компенсации.

Однако, несмотря на потерю одного из своих ключевых логистических объектов, оператор не прекращает работу. В компании подчеркнули, что за годы большой войны удалось создать систему, которая позволяет поддерживать работу сети даже после таких масштабных ударов. Именно поэтому доставка и обработка отправлений по Украине продолжаются, хотя отдельные маршруты могут работать по обновленным схемам.

ROZETKA за неделю в третий раз подверглась российской атаке

Интернет-ритейлер ROZETKA также сообщил о серьезных потерях. На странице компании в Facebook сообщили, что в результате ночной атаки был полностью разрушен складской комплекс в Броварах.

В компании отметили, что это уже третья атака на её инфраструктуру только за последнюю неделю. При этом на этот раз удалось избежать человеческих жертв.

Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинскому бизнесу. Фото: ГСЧС

После удара компания сразу же приступила к ликвидации последствий разрушений. ROZETKA также перестраивает логистические процессы, чтобы не допустить серьезных перебоев с доставкой заказов. В компании подчеркнули, что, несмотря на потерю склада, сервис продолжает работать, а команда делает все возможное, чтобы клиенты получали свои покупки без значительных задержек.

Через несколько часов после первого заявления компания опубликовала ещё одно обращение. В нём ROZETKA пояснила, что её деятельность уже давно вышла за пределы одного складского комплекса.

"Сегодня у нас тяжелый день, но мы не сдаемся! И благодарим каждого, кто делает заказ", — отмечается в публикации.

Fozzy Group: пожары сразу в четырёх логистических центрах и гибель шестерых сотрудников

Более того, одной из целей ночной российской атаки стали распределительные центры Fozzy Group. В частности, этот удар привёл не только к масштабным разрушениям, но и к человеческим жертвам. В компании сообщили о погибших сотрудниках и значительных повреждениях логистической инфраструктуры.

По данным Fozzy Group, пожары возникли в четырёх распределительных центрах, которые снабжали товарами магазины "Сильпо", "Фора" и THRASH!. Компания подтвердила гибель шестерых сотрудников, также есть раненые. По предварительной информации, в одном из центров взрывы прогремели почти одновременно с объявлением воздушной тревоги, из-за чего люди не успели добраться до укрытия. В Fozzy Group отметили, что уже связались с семьями погибших и пострадавших и окажут им необходимую помощь. Кроме того, компания продолжает выяснять все обстоятельства атаки.

Нападение РФ на склады Fozzy Group 5 августа Фото: Facebook

В то же время в "Сильпо" уточнили, что пожары произошли в двух распределительных центрах сети. В компании сообщили, что трое сотрудников погибли непосредственно в одном из центров, поскольку не успели укрыться после объявления воздушной тревоги. Еще трое сотрудников стали жертвами удара уже после окончания рабочей смены — они находились на железнодорожной станции и ждали поезд домой. В "Сильпо" добавили, что часть сотрудников до сих пор не выходит на связь, поэтому информацию о последствиях атаки продолжают уточнять.

"Эпицентр" лишился двух логистических комплексов и одного из крупнейших заводов по производству керамической плитки в Украине

Кроме того, значительные потери в результате ночной российской атаки понес "Эпицентр". На своей странице в Facebook компания сообщила, что под удар одновременно попали два логистических комплекса и завод по производству керамической плитки. За несколько минут были разрушены объекты, которые компания строила и развивала на протяжении многих лет.

Полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной в Киеве — один из ключевых объектов компании. Также ракета попала в логистическо-производственный комплекс в Калиновке. В результате атаки погиб один сотрудник "Эпицентра", ещё трое человек получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Еще один удар пришелся на завод Epicentr Ceramic Corporation. В компании сообщили, что после прямого попадания предприятие было почти полностью разрушено, поэтому производство керамической плитки пришлось остановить. Кроме того, возле логистического комплекса сгорели около 20 автомобилей сотрудников.

Удар ВС РФ по логистическим комплексам "Эпицентра" Фото: "Эпицентр" Удар ВС РФ по логистическим комплексам "Эпицентра" Фото: "Эпицентр"

В "Эпицентре" отметили, что быстро восстановить завод не удастся. Чтобы избежать перебоев с поставками продукции, часть производства временно перенесут на два предприятия за рубежом. Параллельно компания готовится запустить еще одну производственную площадку в Украине.

По предварительным оценкам, восстановление предприятия займет не менее полутора лет, однако полное восстановление может занять около двух лет.

В компании также подчеркнули, что эта атака была направлена не только против одного предприятия. По её словам, Россия продолжает наносить удары по украинскому производству, логистике и бизнесу, которые обеспечивают работой тысячи людей. В то же время "Эпицентр" выразил соболезнования семьям погибших и поддержку всем компаниям, которые этой ночью также пострадали от российского обстрела.

INTERTOP лишился главного логистического узла, который функционировал более 15 лет

О серьезных убытках сообщила и компания INTERTOP Ukraine. На своей странице в Instagram она заявила, что российская атака полностью уничтожила главный логистический склад. Речь идет о комплексе DENKA LOGISTICS, который с 2009 года являлся основным логистическим центром MTI Group.

В компании назвали этот объект одним из важнейших для своей работы. Именно отсюда ежедневно десятки тысяч заказов отправлялись покупателям в разные регионы Украины. Вместе со складом INTERTOP потерял значительную часть товарных запасов, современное оборудование и логистическую инфраструктуру.

Несмотря на масштабные разрушения, компания сообщила, что удалось избежать самого худшего. Среди сотрудников нет погибших или раненых.

В своём обращении компания INTERTOP подчеркнула, что склад был результатом многолетней работы большой команды. Более пятнадцати лет сотни людей развивали этот логистический центр, поэтому его уничтожение стало тяжелым ударом для всего коллектива.

В настоящее время компания оценивает масштабы ущерба и перестраивает логистику. INTERTOP заверил клиентов, что делает всё возможное, чтобы последствия атаки как можно меньше повлияли на выполнение заказов и поставку товаров. Также компания поблагодарила спасателей, украинских военных, партнеров и покупателей за поддержку.

PUMA предупредила украинцев о возможном дефиците отдельных товаров

Компания PUMA также сообщила о полном уничтожении своего логистического комплекса в Украине. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Instagram. В компании отметили, что в результате российской ракетной атаки был уничтожен склад, на котором хранилась продукция бренда. Вместе с логистическим комплексом сгорели товарные запасы, предназначенные для украинского рынка.

В то же время в PUMA сообщили, что все сотрудники остались живы. Компания назвала это самой важной новостью после ночного удара.

В связи с нехваткой товара на складе бренд предупредил покупателей о возможных проблемах с наличием отдельных товаров. В PUMA не исключают, что дефицит некоторых моделей может продлиться несколько недель или даже месяцев. Это будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить логистику и завезти новые партии продукции.

Компания сообщила, что уже работает над возобновлением поставок и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть привычный ассортимент в украинские магазины. В своём обращении PUMA также поблагодарила покупателей за терпение, поддержку и понимание в этот сложный период.

LIQUI MOLY Ukraine лишилась центрального склада, но уже перестраивает логистику

О последствиях российского удара сообщила также компания LIQUI MOLY Ukraine. На своей странице в Facebook она заявила, что в ночь на 5 августа её центральный склад продукции в Украине полностью сгорел в результате вражеского удара.

В компании отметили, что вместе со складом были утрачены значительные запасы моторных масел, смазок и автохимии. В то же время главным результатом этой ночи там назвали то, что все сотрудники остались живы. По информации компании, никто из работников не пострадал.

LIQUI MOLY Ukraine лишилась центрального склада в результате удара со стороны РФ Фото: Facebook

"Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту", — говорится в посте.

В Facebook компания сообщила, что в настоящее время команда пересматривает маршруты доставки, формирует новую систему логистики и работает над тем, чтобы партнеры и клиенты получали продукцию без длительных перебоев. Но, несмотря ни на что, работа компании продолжается.

"Toyota Украина" лишилась склада запчастей и предупредила о возможных задержках

Кроме того, о повреждении своей инфраструктуры сообщила и "Toyota Украина". Компания опубликовала официальное заявление для клиентов и партнеров, в котором подтвердила утрату склада запасных частей и сопутствующих товаров.

В компании отметили, что после российской атаки пришлось в срочном порядке изменить логистические процессы. Сейчас "Toyota Украина" использует альтернативные маршруты поставок, чтобы обеспечить дилерские центры необходимой продукцией и не допустить остановки работы сервисной сети.

В то же время компания предупредила клиентов, что из-за потери центрального склада в ближайшее время возможны задержки с поставками отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров. В первую очередь это может повлиять на сроки ремонта автомобилей в дилерских центрах.

В "Toyota Украина" также поблагодарили своих сотрудников, партнеров и службы экстренной помощи, которые оперативно присоединились к ликвидации последствий удара. Компания заверила, что продолжает работать над восстановлением привычных логистических процессов и делает все возможное, чтобы вернуться к стабильному режиму работы.

Россия во второй раз уничтожила склад издательства BOOKCHEF

Вечером 5 августа стало известно, что в ходе массированной российской атаки пострадала и книжная отрасль. На своей странице в Instagram издательство BOOKCHEF сообщило, что российская ракета попала в резервный склад, который располагался на территории логистического комплекса Denka Logistics.

В компании сообщили, что этот склад начал работать после того, как во время предыдущей атаки был уничтожен основной. Именно здесь хранились оставшиеся книжные запасы издательства, а также новые тиражи, которые совсем недавно поступили из типографий и в ближайшее время должны были поступить в продажу.

По данным BOOKCHEF, огонь уничтожил более 100 тысяч экземпляров книг. В издательстве отметили, что фактически утрачены все складские остатки и значительная часть новинок, которые ещё не успели попасть к читателям.

В связи с уничтожением резервного склада компания сообщила о пересмотре сроков выполнения предзаказов. В настоящее время издательство оценивает последствия атаки и работает над восстановлением складских мощностей. Также в BOOKCHEF планируют переиздать часть утраченных изданий. Новые сроки выхода книг и выполнения заказов обещают опубликовать после завершения оценки убытков.

Стоит отметить, что советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети "Эпицентр" и других гипермаркетах во время воздушной тревоги и немедленно покидать здания. По его словам, это поможет снизить риск для жизни в случае вражеского удара.

Напомним, что в ночь на 1 августа Россия нанесла удары по объектам двух украинских издательств — "Rozum" в Киевской области и "Ранок" в Харькове. Под ударами оказались склады с книгами, учебниками и настольными играми.