ВС РФ уничтожили склады издательств "Ранок" и Rozum: убытки одного из них достигли 30 млн грн (фото)

Россия в ночь на 1 августа атаковала объекты двух украинских издательств — Rozum в Киевской области и "Ранок" в Харькове. Под ударами оказались склады с книгами, учебниками и настольными играми.

Как сообщило издательство Rozum на своей странице в Instagram, российская ракета попала в главный состав компании, расположенный в Вишневом Киевской области. Через несколько минут пожар полностью уничтожил все запасы готовой продукции, однако, к счастью, среди работников никто не пострадал.

В своей публикации компания поделилась с украинцами, что в результате удара было потеряно более 200 тысяч настольных игр. В частности, сгорели все тиражи популярных украинских и мировых настольных игр, среди которых CATAN, "Взрывные котята", "Кто сверху?", "Клуб дилетантов" и многие другие.

Также издательство обнародовало видеообращение, в котором отметили, что их команда работает в Украине уже восемь лет и входит в Группу компаний "Фактор", в состав которой также входят Vivat, "Фактор-Печать" и Factor Media. Представители Rozum отметили, что, хотя ракета и уничтожила склад и продукцию, она не смогла сломать команду, которая продолжит работать над созданием украинских настольных игр.

Відео дня

По предварительным оценкам, материальный ущерб компании составляет 25–30 млн гривен, поэтому издательство призвало украинцев поддержать их работу, в частности благодаря покупке игр бренда, которые еще остались в продаже в магазинах по всей стране.

Как уточнили в компании "Фактор", удар пришелся по логистическому центру в Вишневом, где хранилась вся продукция издательства Rozum. Именно поэтому в результате атаки были полностью уничтожены все тиражи настольных игр.

Что интересно, в этом году Rozum готовило целый ряд новых релизов. Среди запланированных проектов были игры по лицензиям "Кто хочет стать миллионером?", "Холостяк", "Супермама", "Любовь на выживание", а также отдельная линейка настольных игр по мотивам книжной серии "Гарри Поттер".

Удар ВС РФ по составу издательства Rozum Фото: Facebook Удар ВС РФ по составу издательства Rozum Фото: Facebook

"Этот удар — не только по картонным коробкам, но и по культурному продукту, который популяризирует украинский язык, развивает культуру общего досуга, объединяет людей в такие сложные времена и обучает детей через игру", — говорится в сообщении компании.

И все же, несмотря на масштабные потери, руководство издательства заявило, что уже работает над возобновлением деятельности и продолжит выпускать настольные игры.

Удар ВС РФ по издательству "Ранок" — что об этом известно

В то же время этой же ночью под российский удар попал и состав издательской корпорации "Ранок" в Харькове. В частности, об этом сообщил генеральный директор издательства Виктор Круглов на своей странице в Facebook.

По его словам, после попадания на складе вспыхнул масштабный пожар, и, наконец, огонь охватил учебники и другую книжную продукцию. Также пострадал дистрибуционный центр сети Книголенд, где хранились миллионы книг и десятки тысяч наименований изданий практически всех украинских издательств.

Удар ВС РФ по составу издательства "Ранок" Фото: Facebook

Сначала сообщалось, что после атаки одна из сотрудниц не выходила на связь, однако впоследствии она нашлась жива. В итоге, по словам Круглова, в результате удара никто не погиб.

Кроме того, гендиректор "Ранок" выразил убеждение, что атака была целенаправленной и преследовала цель уничтожения украинских книг и учебников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара и оценка нанесенного ущерба.

Напомним, что этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого разрушения получили пять районов столицы. По состоянию на утро было известно о девяти погибших и 23 пострадавших.

В общей сложности, в ночь на 1 августа Россия выпустила по Украине 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, однако украинскому ПВО удалось сбить только одну такую ракету. Президент Владимир Зеленский в очередной раз напомнил об остром дефиците ракет к комплексам Patriot и призвал партнеров срочно усилить украинскую противоракетную оборону.