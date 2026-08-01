ВС РФ уничтожили склады издательств "Ранок" и Rozum: убытки одного из них достигли 30 млн грн (фото)
Россия в ночь на 1 августа атаковала объекты двух украинских издательств — Rozum в Киевской области и "Ранок" в Харькове. Под ударами оказались склады с книгами, учебниками и настольными играми.
Как сообщило издательство Rozum на своей странице в Instagram, российская ракета попала в главный состав компании, расположенный в Вишневом Киевской области. Через несколько минут пожар полностью уничтожил все запасы готовой продукции, однако, к счастью, среди работников никто не пострадал.
В своей публикации компания поделилась с украинцами, что в результате удара было потеряно более 200 тысяч настольных игр. В частности, сгорели все тиражи популярных украинских и мировых настольных игр, среди которых CATAN, "Взрывные котята", "Кто сверху?", "Клуб дилетантов" и многие другие.
Также издательство обнародовало видеообращение, в котором отметили, что их команда работает в Украине уже восемь лет и входит в Группу компаний "Фактор", в состав которой также входят Vivat, "Фактор-Печать" и Factor Media. Представители Rozum отметили, что, хотя ракета и уничтожила склад и продукцию, она не смогла сломать команду, которая продолжит работать над созданием украинских настольных игр.
По предварительным оценкам, материальный ущерб компании составляет 25–30 млн гривен, поэтому издательство призвало украинцев поддержать их работу, в частности благодаря покупке игр бренда, которые еще остались в продаже в магазинах по всей стране.
Как уточнили в компании "Фактор", удар пришелся по логистическому центру в Вишневом, где хранилась вся продукция издательства Rozum. Именно поэтому в результате атаки были полностью уничтожены все тиражи настольных игр.
Что интересно, в этом году Rozum готовило целый ряд новых релизов. Среди запланированных проектов были игры по лицензиям "Кто хочет стать миллионером?", "Холостяк", "Супермама", "Любовь на выживание", а также отдельная линейка настольных игр по мотивам книжной серии "Гарри Поттер".
"Этот удар — не только по картонным коробкам, но и по культурному продукту, который популяризирует украинский язык, развивает культуру общего досуга, объединяет людей в такие сложные времена и обучает детей через игру", — говорится в сообщении компании.
И все же, несмотря на масштабные потери, руководство издательства заявило, что уже работает над возобновлением деятельности и продолжит выпускать настольные игры.
Удар ВС РФ по издательству "Ранок" — что об этом известно
В то же время этой же ночью под российский удар попал и состав издательской корпорации "Ранок" в Харькове. В частности, об этом сообщил генеральный директор издательства Виктор Круглов на своей странице в Facebook.
По его словам, после попадания на складе вспыхнул масштабный пожар, и, наконец, огонь охватил учебники и другую книжную продукцию. Также пострадал дистрибуционный центр сети Книголенд, где хранились миллионы книг и десятки тысяч наименований изданий практически всех украинских издательств.
Сначала сообщалось, что после атаки одна из сотрудниц не выходила на связь, однако впоследствии она нашлась жива. В итоге, по словам Круглова, в результате удара никто не погиб.
Кроме того, гендиректор "Ранок" выразил убеждение, что атака была целенаправленной и преследовала цель уничтожения украинских книг и учебников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара и оценка нанесенного ущерба.
Напомним, что этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого разрушения получили пять районов столицы. По состоянию на утро было известно о девяти погибших и 23 пострадавших.
В общей сложности, в ночь на 1 августа Россия выпустила по Украине 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, однако украинскому ПВО удалось сбить только одну такую ракету. Президент Владимир Зеленский в очередной раз напомнил об остром дефиците ракет к комплексам Patriot и призвал партнеров срочно усилить украинскую противоракетную оборону.