ЗС РФ знищили склади видавництв "Ранок" і Rozum: збитки одного з них сягнули 30 млн грн (фото)

Росія в ніч на 1 серпня атакувала об'єкти двох українських видавництв — Rozum на Київщині та "Ранок" у Харкові. Під ударами опинилися склади з книжками, підручниками та настільними іграми.

Як повідомило видавництво Rozum на своїй сторінці в Instagram, російська ракета влучила у головний склад компанії, який розташований у Вишневому на Київщині. За кілька хвилин пожежа повністю знищила всі запаси готової продукції, однак, на щастя, серед працівників ніхто не постраждав.

У своїй публікації компанія поділилася з українцями, що внаслідок удару було втрачено понад 200 тисяч настільних ігор. Зокрема, згоріли всі наявні тиражі популярних українських і світових настільних ігор, серед яких CATAN, "Вибухові кошенята", "Хто зверху?", "Клуб дилетантів" та багато інших.

Також видавництво оприлюднило відеозвернення, у якому наголосили, їхня команда працює в Україні вже вісім років і входить до Групи компаній "Фактор", до складу якої також входять Vivat, "Фактор-Друк" та Factor Media. Представники Rozum зазначили, що хоч ракета і знищила склад і продукцію, вона не змогла зламати команду, яка продовжить працювати над створенням українських настільних ігор.

Відео дня

За попередніми оцінками, матеріальні збитки компанії становлять 25–30 млн гривень, тому видавництво закликало українців підтримати їхнб роботу, зокрема завдяки купівлі ігор бренду, які ще залишилися у продажу в магазинах по всій країні.

Як уточнили у компанії "Фактор", удар припав по логістичному центру у Вишневому, де зберігалася вся продукція видавництва Rozum. Саме тому внаслідок атаки були повністю знищені всі наявні наклади настільних ігор.

Що цікаво, цього року Rozum готувало низку нових релізів. Серед запланованих проєктів були ігри за ліцензіями "Хто хоче стати мільйонером?", "Холостяк", "Супермама", "Кохання на виживання", а також окрема лінійка настільних ігор за мотивами книжкової серії "Гаррі Поттер".

Удар ЗС РФ по складу видавництва Rozum Фото: Facebook Удар ЗС РФ по складу видавництва Rozum Фото: Facebook

"Цей удар — не тільки по картонних коробках, а й по культурному продукту, який популяризує українську мову, розвиває культуру спільного дозвілля, об'єднує людей в такі складні часи, та навчає дітей через гру", — йдеться в дописі компанії.

Та все ж попри масштабні втрати, керівництво видавництва заявило, що вже працює над відновленням діяльності та продовжить випускати настільні ігри.

Удар ЗС РФ по складу видавництва "Ранок" — що про це відомо

Водночас цієї ж ночі під російський удар потрапив і склад видавничої корпорації "Ранок" у Харкові. Зокрема, про це повідомив генеральний директор видавництва Віктор Круглов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після влучання на складі спалахнула масштабна пожежа, і зрештою вогонь охопив підручники та іншу книжкову продукцію. Також постраждав дистрибуційний центр мережі "Книголенд", де зберігалися мільйони книжок і десятки тисяч найменувань видань практично всіх українських видавництв.

Удар ЗС РФ по складу видавництва "Ранок" Фото: Facebook

Спочатку повідомлялося, що після атаки одна зі співробітниць не виходила на зв'язок, однак згодом вона знайшлася живою. У підсумку, за словами Круглова, внаслідок удару ніхто не загинув.

Крім того, гендиректор "Ранку" висловив переконання, що атака була цілеспрямованою і мала на меті знищення українських книжок та підручників. Наразі триває ліквідація наслідків удару та оцінка завданих збитків.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Києву, внаслідок якого руйнувань зазнали п'ять районів столиці. Станом на ранок було відомо про дев'ятьох загиблих і 23 постраждалих.

Загалом, в ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, з яких 27 були балістичними, однак українській ППО вдалося збити лише одну таку ракету. Президент Володимир Зеленський черговий раз нагадав про гострий дефіцит ракет до комплексів Patriot і закликав партнерів терміново посилити українську протиракетну оборону.