Дефіцит перехоплювачів: українська ППО збила лише 1 балістичну ракету з 27, — Зеленський

Вночі росіяни випустили по Україні 185 ударних дронів різних типів та 35 ракет. Із них 27 ракет були балістичними.

Лише одну балістичну ракету, яку росіяни випустили по українським містам вночі, вдалося збити. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, в Україні немає ракет до американських ЗРК MIM-104 Patriot.

"І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", — наголосив глава держави.

Він зауважив, що кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей, а кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз…", — підкреслив президент.

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Атака на Україну

Уламки від російських засобів ураження Фото: ДСНС

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 серпня росіяни застосували 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс, 27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 протирадіолокаційні ракети "Х-31", 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69".

ППО збила або ж подавила 1 балістичну ракету, 1 КАР та 154 БпЛА.

Було зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях. Три ракети не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у столиці загинули дев'ятеро людей. Руйнування були зафіксовані у Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Також Фокус писав, що увечері 29 липня Володимир Зеленський попередив про закінчення ЗС РФ підготовки до здійснення масованої атаки по Україні.