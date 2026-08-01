Дефицит перехватчиков: украинская ПВО сбила лишь 1 баллистическую ракету из 27, — Зеленский

Ночью россияне выпустили по Украине 185 ударных дронов разных типов и 35 ракет. Из них 27 ракет были баллистическими.

Лишь одну баллистическую ракету, которую россияне выпустили по украинским городам ночью, удалось сбить. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине нет ракет к американским ЗРК MIM-104 Patriot.

"И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары против жизни", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что каждый пакет с антибаллистикой сохраняет жизнь наших людей, а каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас…", — подчеркнул президент.

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Атака на Украину

Обломки от российских средств поражения Фото: ГСЧС

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 августа россияне применили 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс, 27 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 2 противорадиолокационные ракеты "Х-31", 2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69".

ПВО сбила или подавила 1 баллистическую ракету, 1 КАР и 154 БпЛА.

Было зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА на 21 локацию и падение обломков сбитых дронов на 2 локациях. Три ракеты не достигли своих целей.

Напомним, в результате ночной атаки в столице погибли девять человек. Разрушения были зафиксированы в Дарницком, Голосеевском, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Также Фокус писал, что вечером 29 июля Владимир Зеленский предупредил об окончании ВС РФ подготовки к осуществлению массированной атаки по Украине.