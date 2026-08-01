Ночной удар баллистикой по Киеву: что известно о последствиях атаки

Ночью россияне нанесли массированный удар по столице, применив баллистические ракеты. Разрушения зафиксированы в Дарницком, Голосеевском, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

В результате ночной атаки в столице погибли девять человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По информации главы города, пострадали 28 жителей Киева, в том числе четверо детей. В стационарных отделениях больниц в настоящее время находятся 17 раненых, другим медики оказали помощь амбулаторно или на месте, сообщил Кличко.

Последствия атаки Фото: Нацполиция

Нацполиция уточняет, что одним из погибших оказался находившийся на службе правоохранитель.

Обстрел повредил многоквартирные и частные жилые дома, нежилые постройки, школу, супермаркеты, автомойку и автомобили.

Уничтоженные огнем автомобили Фото: Нацполиция

В результате атаки врага семь человек погибли в Дарницком районе и двое в Соломенском, — сообщили в столичной прокуратуре.

Відео дня

Также известно о 28 пострадавших, в том числе травмы получили четверо несовершеннолетних – 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и парень, и 17-летний юноша. У одной из девушек предварительно отравления продуктами горения, у других несовершеннолетних множественные осколочные ранения и резаные раны.

Велмарт Фото: Прокуратура Киева

В Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома. В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов, также выбиты остекления окон в домах в Днепровском районе. В Печерском районе разрушены частные дома, сообщили в надзорном ведомстве. Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.

Начато досудебное расследование военного преступления, в результате которого погибли люди (ч.2 ст.438 УК Украины).

Киев после атаки Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в столице уже спасены более ста человек.

Так выглядят сейчас автомобили на парковке возле дома

Последствия атаки на Киевщину

Пожар в Киевской области Фото: Нацполиция Украины

Российские войска нанесли удары в столичном регионе, в результате которых телесные повреждения получили три человека, сообщили в полиции.

В Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия, ранения получили двое мужчин и женщина, которые были доставлены в больницу.

У женщины 1981 года диагностированы резаные раны головы и стопы, а мужчина 2005 года получил резаную рану спины, уточнили в ОВА.

В Вышгородской области возникло возгорание лесного настила, которое было оперативно ликвидировано спасателями. Также повреждены частный дом и автомобиль.

Реакция Украины на атаку по Киеву

Последствия российской атаки по Киеву Фото: ГСЧС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночь в Киеве "адской".

Он акцентировал, что Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданских, нанеся уже второй подобный массированный удар всего за два дня.

"Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также перехватчиках", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что скорость принятия решений и поставок критическая, ведь задержки приводят к смертям.

При этом в минобороны РФ уже заявили об ударе по "предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам", якобы задействованным в производстве, хранении и доставке вооружения.

Напомним, в ночь на 1 августа ВС РФ совершили ракетную атаку на Киев.

Фокус также информировал о первых последствиях вражеской атаки по столице.