РФ обстреляла ракетами Киев: девять человек погибли, 23 пострадавших, среди них — 4 детей (фото)

В ночь на 1 августа ВС РФ совершили ракетную атаку на Киев. В результате удара баллистическими ракетами зафиксировано разрушение и повреждение в пяти столичных районах.

По состоянию на шесть утра сообщается о девяти погибших и 23 раненых в результате российского удара по Киеву. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"Произошли пожары и разрушения в пяти районах столицы", — говорится в заявлении.

В настоящее время спасатели продолжают работу на месте возгораний и разрушений. Точная информация о пострадавших уточняется, отмечают в ведомстве.

Последствия российской атаки: что известно

В настоящее время зафиксированы последствия в ряде районов Киева. В частности, сообщается о следующем:

в Соломенском районе — двое погибших и восемь пострадавших, из них — двое детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение 5-этажного жилого дома и возгорание, по другому — занялись автомобили на парковке. Трех человек госпитализировали. Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар был ликвидирован;

в Дарницком районе — произошел пожар и разрушение в админпостройке и в нежилом здании. По другому адресу известно возгорание авто и поврежденные дома. Семь человек погибли, еще 14 пострадали, из них двое детей. Спасатели ликвидировали пожары. Также на открытой территории в одном из скверов обнаружен воронка. Вдоль одной улицы на нескольких очагах горит обочина;

в Шевченковском районе — ликвидированы пожар в нежилом здании и возгорание автомобилей скорой помощи, а также пожар на территории уже локализованной киностудии. По одному из адресов было обнаружено одно пострадавшее лицо;

в Днепровском и Печерском районах — поврежденный магазин, а также четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

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"На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — заявили в ГСЧС.

Ранее Фокус сообщал о последствиях массированной атаки РФ на Украину. В пригороде Кривого Рога погибли шесть человек, среди которых трое детей, а во Львове пострадали более 30 человек.

Впоследствии стало известно об обстреле столицы ночью 1 августа. Сообщалось о возгорании, разрушении и пожарах в трех столичных районах.