Ракетная атака РФ: уже шестеро погибших под Кривым Рогом, во Львове под завалами до сих пор ищут людей

В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетные удары по Криворожью и Львову. В пригороде Кривого Рога погибли шесть человек, в том числе трое детей, а во Львове пострадали уже 34 человека; спасательная операция продолжается.

О ситуации в Криворожском районе сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, российская баллистическая ракета попала в частный жилой дом в селе Радушное Новопольской общины, где проживала многодетная семья. Погибли шесть человек — трое взрослых и трое детей: шестилетняя девочка и мальчики 11 и 17 лет. Еще восемь человек получили ранения, среди них мальчики 6 и 15 лет.

Разрушенный дом Фото: Днепропетровская ОГА

Вилкул сообщил, что два частных дома полностью разрушены, ещё пять — повреждены. На месте возникло несколько пожаров, которые спасатели уже потушили.

"Аварийно-спасательная операция продолжается, ведётся разборка завалов. К сожалению, число жертв может увеличиться", — отметил он.

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Один из разрушенных домов Фото: Днепропетровская ОГА

В ГСЧС уточнили, что из-под завалов спасли двух детей. По информации спасателей, под обломками могут находиться еще пять человек, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Сотрудники ГСЧС на месте удара Фото: ГСЧС

Министерство социальной политики сообщило, что в доме погибли родители — 47-летний Артем и 41-летняя Елена. Вместе с ними российский удар унес жизни их детей. В ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция продолжается, и выразили соболезнования родным погибших.

Что известно об ударе по Львову

О последствиях атаки сообщили мэр Львова Андрей Садовый, глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и городской совет. Ракеты попали в жилые дома на улицах Патона и Выговского. По состоянию на 12:00 известно о 34 пострадавших, среди которых трое детей. Двое человек числятся пропавшими без вести.

По словам Козицкого, среди пострадавших самому старшему — 93 года, самому младшему мальчику — 6 лет. Ребёнка госпитализировали с переломами двух конечностей.

"Под обломками находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают всё, чтобы как можно быстрее их спасти", — сообщил глава ОГА.

Садовый заявил, что наибольшие разрушения понесли дома на улицах Патона и Выговского. На улице Патона спасатели извлекли из-под завалов живую пожилую женщину, а затем эвакуировали еще одного жильца — пожилого мужчину в инвалидном кресле из соседнего подъезда. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, повреждены 21 жилой дом, школа и детский сад. В лицее № 15 выбито 140 окон и дверей, повреждена кровля, в детском саду № 139 выбито более 20 окон и повреждены двери. На улице Выговского взрывотехники уже обезвредили боевую часть ракеты, которая не взорвалась.

Городские власти сообщили, что жителям, лишившимся жилья, город полностью восстановит его. До завершения восстановительных работ будет компенсирована аренда квартир; также предусмотрены выплаты за поврежденные окна и двери, а также временное размещение людей в гостиницах за счет города. Предварительная стоимость ликвидации последствий оценивается в десятки миллионов гривен.

Ранее Фокус сообщал о российской атаке на Львов. На месте ударов продолжается разбор завалов, а спасателям мешают очаги пожаров.

Кроме того, мы писали о том, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине за последний месяц.