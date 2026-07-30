Ракетна атака РФ: вже шестеро загиблих на Криворіжжі, у Львові під завалами досі шукають людей

У ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетних ударів по Криворіжжю та Львову. У передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, а у Львові постраждали вже 34 людини, рятувальна операція триває.

Про ситуацію на Криворіжчині повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російська балістична ракета влучила у приватний житловий будинок у селі Радушне Новопільської громади, де жила багатодітна родина. Загинули шестеро людей — троє дорослих і троє дітей: шестирічна дівчинка та хлопці 11 і 17 років. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед них хлопчики 6 та 15 років.

Зруйнований будинок Фото: Дніпропетровська ОДА

Вілкул повідомив, що повністю зруйновано два приватні будинки, ще п'ять пошкоджено. На місці виникло кілька пожеж, які рятувальники вже ліквідували.

"Аварійно-рятувальна операція ще триває, йде розкопка руїн. На жаль, кількість жертв може збільшитись", — зазначив він.

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Один зі зруйнованих будинків Фото: Дніпропетровська ОДА

У ДСНС уточнили, що з-під завалів врятували двох дітей. За інформацією рятувальників, під руїнами ще можуть перебувати п'ятеро людей, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Працівники ДСНС на місці удару Фото: ДСНС

Міністерство соціальної політики повідомило, що в будинку загинули батьки — 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей. У відомстві зазначили, що пошуково-рятувальна операція триває, та висловили співчуття рідним загиблих.

Що відомо про удар по Львову

Про наслідки атаки повідомили міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОВА Максим Козицький та міська рада. Ракети влучили у житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на 12:00 відомо про 34 постраждалих, серед яких троє дітей. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

За словами Козицького, серед постраждалих найстаршій людині 93 роки, наймолодшому хлопчику — 6 років. Дитину госпіталізували з переломами двох кінцівок.

"Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх", — повідомив очільник ОВА.

Садовий заявив, що найбільших руйнувань зазнали будинки на вулицях Патона та Виговського. На Патона рятувальники деблокували з-під завалів живу літню жінку, а згодом евакуювали ще одного мешканця — літнього чоловіка на кріслі колісному із сусіднього під'їзду. Пошуково-рятувальна операція триває.

За даними міської комісії з надзвичайних ситуацій, пошкоджено 21 житловий будинок, школу та дитячий садок. У ліцеї №15 вибито 140 вікон і двері, пошкоджено покрівлю, у дитсадку №139 вибито понад 20 вікон і пошкоджено двері. На вулиці Виговського вибухотехніки вже знешкодили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Міська влада повідомила, що мешканцям, які втратили житло, місто повністю його відбудує. До завершення відновлення компенсуватимуть оренду квартир, також передбачені виплати за пошкоджені вікна й двері та тимчасове розміщення людей у готелях коштом міста. Попередню вартість ліквідації наслідків оцінюють у десятки мільйонів гривень.

Раніше Фокус повідомляв про російську атаку на Львів. На місці ударів триває розбір завалів, а рятувальникам заважають осередки пожеж.

Також ми писали, скільки балістичних ракет Росія випустила по Україні протягом останнього місяця.