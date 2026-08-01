РФ обстріляла ракетами Київ: дев'ять осіб загинуло, 23 постраждалих, серед них — 4 дітей (фото)

У ніч проти 1 серпня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. Внаслідок удару балістичними ракетами зафіксовано руйнування та пошкодження в п'яти столичних районах.

Станом на шосту ранку повідомляється про дев'ять загиблих та 23 поранених унаслідок російського удару по Києву. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"Сталися пожежі та руйнування у п'яти районах столиці", — йдеться в заяві.

Наразі рятувальники продовжують роботи на місці займань та руйнувань. Точна інформація про постраждалих уточнюється, зазначають у відомстві

Наслідки російської атаки: що відомо

Наразі зафіксовано наслідки в низці районів Києва. Зокрема повідомляється про наступне:

в Солом’янському районі — двоє загиблих та восьмеро постраждалих, з них — двоє дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку та загоряння, за іншою — зайнялися автомобілі на парковці. Трьох осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували;

в Дарницькому районі — сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та в нежитловій будівлі. За іншою адресою відомо загоряння авто та пошкоджені будинки. Семеро осіб загинули, ще 14 — постраждали, з них — двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя;

в Шевченківському районі — ліквідовані пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів швидкої допомоги, а також пожежа на території кіностудії, яка вже локалізована. На одній із адрес було виявлено одну постраждалу особу;

в Дніпровському та Печерському районах — пошкоджений магазин, а також чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

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"На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — заявили в ДСНС.

Раніше Фокус повідомляв про наслідки масованої атаки РФ на Україну. У передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, а у Львові постраждали понад 30+ людей.

Згодом стало відомо про обстріл столиці вночі 1 серпня. Повідомлялося про займання, руйнування та пожежі в трьох столичних районах.