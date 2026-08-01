РФ обстріляла Київ балістикою: у трьох районах столиці є пошкодження та займання (фото)

У ніч проти 1 серпня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу, а в трьох столичних районах зафіксовані наслідки російського удару балістикою.

Наразі відомо про займання та пожежі в трьох столичних районах. Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі палають авто на парковці. У Дарницькому влучання на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі пожежа на автомийці", — написав Кличко.

Згодом міський голова додав, що через обстріл в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди.

Кличко повідомив про перші наслідки обстрілу столиці ЗС РФ уночі 1 серпня Фото: Віталій Кличко / Telegram

"У дворі житлового будинку виникло загоряння. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив міський голова.

Мешканці Києва повідомляють про перебої з електро- та водопостачанням. У місцевих пабліках вказують, що під атакою можуть перебувають об'єкти енергетичної інфраструктури.

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На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих не надходила. Станом на 02:20 у Києві триває повітряна тривога та загроза російського балістичного озброєння із загрозою застосування російських реактивних БПЛА.

UPD. 02:25. КМВА повідомляє, що внаслідок атаки відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки. Їм надається кваліфікована медична допомога, говорять у міській військовій адміністрації.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ балістикою знищила американський завод із виробництва дронів у Києві. Підприємство виробляло високоточні далекобійні безпілотники.

Згодом стало відомо про наслідки масованої атаки РФ на Україну. У передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, а у Львові постраждали понад 30+ людей.