РФ обстреляла Киев баллистикой: в трех районах столицы есть повреждения и возгорания (фото)

В ночь на 1 августа ВС РФ совершили ракетную атаку на Киев. В столице объявили воздушную тревогу, а в трех столичных районах зафиксированы последствия российского удара баллистикой.

Пока известно о возгораниях и пожарах в трех столичных районах. Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

"В Соломенском районе горят авто на парковке. В Дарницком попадании на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе пожар на автомойке", — написал Кличко.

Впоследствии городской голова добавил, что из-за обстрелов в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди.

Кличко сообщил о первых последствиях обстрела столицы ВС РФ ночью 1 августа Фото: Виталий Кличко / Telegram

"Во дворе жилого дома возникло возгорание. Экстренные службы направляются на место", — отметил городской голова.

Жители Киева сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением. В местных пабликах указывают, что под атакой могут находиться объекты энергетической инфраструктуры.

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На момент публикации материала информация о пострадавших не поступала. По состоянию на 02.20 в Киеве продолжается воздушная тревога и угроза российского баллистического вооружения с угрозой применения российских реактивных БПЛА.

UPD. 02:25. КМВА сообщает, что в результате атаки известно о двух пострадавших в результате российской атаки. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, говорят в городской военной администрации.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ баллистикой уничтожила американский завод по производству дронов в Киеве. Предприятие производило высокоточные дальнобойные беспилотники.

Впоследствии стало известно о последствиях массированной атаки РФ на Украину. В пригороде Кривого Рога погибли шесть человек, среди которых трое детей, а во Львове пострадали более 30 человек.