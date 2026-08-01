Нічний удар балістикою по Києву: що відомо про наслідки атаки

Вночі росіяни завдали масованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети. Руйнування зафіксовані у Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Унаслідок нічної атаки у столиці загинули дев'ятеро людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За інформацією очільника міста, постраждали 28 мешканців Києва, серед них четверо дітей. У стаціонарних відділеннях лікарень нині перебувають 17 поранених, іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці, повідомив Кличко.

Наслідки атаки Фото: Нацполіція

Нацполіція уточнює, що одним із загиблих виявився правоохоронець, який перебував на службі.

Обстріл пошкодив багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, школу, супермаркети, автомийку та автомобілі.

Знищені вогнем автомобілі Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки ворога семеро людей загинуло у Дарницькому районі та двоє у Солом'янському, — повідомили у столичній прокуратурі.

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Також відомо про 28 постраждалих, зокрема травми отримали четверо неповнолітніх – 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак. В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.

Велмарт Фото: Прокуратура Києва

У Солом’янському районі відбулося часткове руйнування квартир 5-поверхового будинку. У Дарницькому районі пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків, також вибиті скління вікон у будинках у Дніпровському районі. У Печерському районі зруйновано приватні будинки, повідомили у наглядовому відомстві. Пошкоджені автомобілі, супермаркети, адміністративні будівлі.

Наразі розпочато досудове розслідування воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст.438 КК України).

Київ після атаки Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що у столиці вже врятовано понад сто людей.

Такий вигляд нині мають автомобілі на парковці біля будинку

Наслідки атаки на Київщину

Пожежа на Київщині Фото: Нацполiцiя Украiни

Російські війська завдали ударів у столичному регіону, внаслідок яких тілесних ушкоджень зазнали троє людей, повідомили у поліції.

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення підприємства, поранення отримали двоє чоловіків та жінка, яких було доставлено до лікарні.

У жінки 1981 року народження діагностовано різані рани голови та стопи, а чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини, уточнили в ОВА.

На Вишгородщині виникло загоряння лісового настилу, яке було оперативно ліквідоване рятувальниками. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Реакція України на атаку по Києву

Наслідки російської атаки по Києву Фото: ДСНС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ніч у Києві "пекельною".

Він акцентував, що Росія посилює повітряні атаки та терор проти цивільних громадян, завдавши вже другий подібний масований удар лише за два дні.

"Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також перехоплювачів", — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства, наголосивши, що швидкість прийняття рішень і постачань є критичною, адже затримки призводять до смертей.

При цьому у міноборони РФ вже заявили про удар по "підприємствах військово-промислового комплексу та логістичним центрам", нібито задіяних у виробництві, зберіганні та доставці озброєння.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ.

Фокус також інформував про перші наслідки ворожої атаки по столиці.