Одна ніч — щонайменше 10 зруйнованих складів: що відомо про удар РФ по бізнесах в Україні (фото)

За одну ніч Росія завдала наймасштабнішого удару за останній час по українському бізнесу. Під атакою опинилися логістичні центри, склади та виробництва NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна та інших компаній. Деякі підприємства втратили ключову інфраструктуру, а частина повідомила про загибель своїх працівників.

Про наслідки нічного обстрілу компанії розповіли на своїх офіційних сторінках у Facebook та Instagram. Фокус зібрав їхні заяви та проаналізував, яких збитків зазнали українські підприємства, що вже відомо про людські втрати та як компанії планують відновлювати свою роботу після наймасштабнішої атаки на бізнес за весь час великої війни.

NOVUS вдруге пережив удар по "серцю" своєї логістики

Зокрема першим на черзі, хто повідомив про наслідки російського обстрілу є мережа супермаркетів NOVUS. На своїй сторінці у Facebook компанія заявила, що її логістичний центр зазнав кількох прямих ракетних влучань. Саме цей об'єкт забезпечував роботу всієї мережі, адже звідси щодня товари вирушали до магазинів у різних регіонах України.

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У компанії наголосили, що ворог вже вдруге цілиться по головному логістичному центру від початку повномасштабної війни. На жаль, після атаки підприємство повністю припинило роботу. Ще зранку повідомлялося, що на місці триває ліквідація наслідків пожежі, а фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

Попри значні збитки, NOVUS повідомив і хорошу новину — під час повітряної тривоги працівники та партнери перебували в укритті. Саме тому серед персоналу немає загиблих. Компанія окремо подякувала співробітникам ДСНС, які працювали на місці удару, а також своїй команді за витримку в критичний момент.

У Facebook компанія також звернула увагу, що останнім часом новини про зруйновані підприємства та виробництва стали майже щоденними. Цього разу цей список поповнив і NOVUS. У мережі наголосили, що за кожним таким підприємством стоять роки роботи, тисячі співробітників та відповідальність перед мільйонами українців.

Попри втрату головного логістичного вузла компанія вже почала перебудовувати свою систему постачання.

"Для NOVUS, як компанії, що забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним. Ми робимо все можливе, аби наші покупці не відчули наслідків цієї атаки.

Дякуємо кожному, хто сьогодні поруч із нами: рятувальникам, нашим співробітникам, партнерам і всім, хто підтримує команду NOVUS", — йдеться в публікації.

"Нова пошта" втратила один із найбільших сортувальних центрів і трьох працівників

Одним із найтрагічніших наслідків нічної атаки стали втрати "Нової пошти". На офіційних сторінках компанії повідомили, що російський удар повністю знищив сортувальний центр у Києві.

У компанії заявили, що під час атаки російські військові застосували касетні боєприпаси. І, на жаль, внаслідок удару загинули троє людей. Серед них двоє водіїв компанії-партнера, яка займалася перевезеннями, а також працівник підрядної організації. Ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі ж "Нова пошта" підтримує постійний зв'язок із родинами загиблих та поранених. Також компанія пообіцяла надати їм усю необхідну допомогу та підтримку.

Паралельно триває й оцінка збитків. Крім того, компанія вже заявила, що компенсує клієнтам повну оголошену вартість усіх відправлень, які постраждали під час удару. Представники "Нової пошти" уточнили, що зв'яжуться з кожним клієнтом окремо та повідомлять порядок отримання компенсації.

Та попри втрату одного зі своїх ключових логістичних об'єктів оператор не припиняє роботу. У компанії наголосили, що за роки великої війни вдалося створити систему, яка дозволяє підтримувати роботу мережі навіть після таких масштабних ударів. Саме тому доставка та обробка відправлень по Україні тривають, хоча окремі маршрути можуть працювати за оновленими схемами.

ROZETKA за тиждень втретє опинилася під російським ударом

Інтернет-ритейлер ROZETKA також повідомив про серйозні втрати. На сторінці компанії у Facebook розповіли, що внаслідок нічної атаки був повністю зруйнований складський комплекс у Броварах.

У компанії звернули увагу, що це вже третя атака на її інфраструктуру лише за останній тиждень. Водночас цього разу вдалося уникнути людських жертв.

Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українському бізнесу. Фото: ДСНС

Після удару компанія одразу почала ліквідовувати наслідки руйнувань. ROZETKA також перебудовує логістичні процеси, щоб не допустити серйозних перебоїв із доставкою замовлень. У компанії наголосили, що, незважаючи на втрату складу, сервіс продовжує працювати, а команда робить усе можливе, щоб клієнти отримували свої покупки без значних затримок.

Через кілька годин після першої заяви компанія опублікувала ще одне звернення. У ньому ROZETKA пояснила, що її діяльність давно вийшла за межі одного складського комплексу.

"Сьогодні у нас важкий день, але ми не зупиняємося! І дякуємо кожному, хто робить замовлення", — зазначається в публікації.

Fozzy Group: пожежі одразу на чотирьох логістичних центрах і загибель шістьох співробітників

Ба більше, однією з цілей нічної російської атаки стали розподільчі центри Fozzy Group. Зокрема цей удар призвів не лише до масштабних руйнувань, а й до людських жертв. У компанії повідомили про загиблих співробітників і значні пошкодження логістичної інфраструктури.

За даними Fozzy Group, пожежі виникли на чотирьох розподільчих центрах, які забезпечували товарами магазини "Сільпо", "Фора" та THRASH!. Компанія підтвердила загибель шістьох працівників, також є поранені. За попередньою інформацією, на одному з центрів вибухи пролунали майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги, через що люди не встигли дістатися укриття. У Fozzy Group зазначили, що вже зв'язалися з родинами загиблих і постраждалих та нададуть їм необхідну допомогу. Крім того, компанія продовжує з'ясовувати всі обставини атаки.

Атака РФ по складах Fozzy Group 5 серпня Фото: Facebook

Водночас у "Сільпо" уточнили, що пожежі сталися на двох розподільчих центрах мережі. У компанії повідомили, що троє працівників загинули безпосередньо на одному з центрів, оскільки не встигли пройти до укриття після оголошення повітряної тривоги. Ще троє співробітників стали жертвами удару вже після завершення робочої зміни — вони перебували на залізничній станції та чекали на потяг додому. У "Сільпо" додали, що частина працівників досі не виходить на зв'язок, тому інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.

"Епіцентр" втратив два логістичні комплекси та один із найбільших заводів керамічної плитки в Україні

Також великих втрат внаслідок нічної російської атаки зазнав "Епіцентр". На своїй сторінці у Facebook компанія повідомила, що під удар одночасно потрапили два логістичні комплекси та завод із виробництва керамічної плитки. За кілька хвилин були зруйновані об'єкти, які компанія будувала та розвивала багато років.

Повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній у Києві — один із ключових об'єктів компанії. Також ракета влучила в логістично-виробничий комплекс у Калинівці. Унаслідок атаки загинув один працівник "Епіцентру", ще троє людей отримали поранення і зараз перебувають у лікарні.

Ще один удар припав по заводу Epicentr Ceramic Corporation. У компанії повідомили, що після прямого влучання підприємство було майже повністю зруйноване, тому виробництво керамічної плитки довелося зупинити. Крім того, біля логістичного комплексу згоріли близько 20 автомобілів співробітників.

Удар ЗС РФ по логістичних комплексах "Епіцентру" Фото: "Епіцентр" Удар ЗС РФ по логістичних комплексах "Епіцентру" Фото: "Епіцентр"

В "Епіцентрі" зазначили, що швидко відновити завод не вдасться. Щоб уникнути перебоїв із постачанням продукції, частину виробництва тимчасово перенесуть на два підприємства за кордоном. Паралельно компанія готується запустити ще один виробничий майданчик в Україні.

За попередніми оцінками, відбудова підприємства триватиме щонайменше півтора року, однак повне відновлення може зайняти близько двох років.

У компанії також наголосили, що ця атака була спрямована не лише проти одного підприємства. За її словами, Росія продовжує завдавати ударів по українському виробництву, логістиці та бізнесу, які забезпечують роботою тисячі людей. Водночас "Епіцентр" висловив співчуття родинам загиблих і підтримку всім компаніям, які цієї ночі також постраждали від російського обстрілу.

INTERTOP втратив головний логістичний вузол, який працював понад 15 років

Про серйозні збитки повідомила й компанія INTERTOP Ukraine. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що російська атака повністю знищила головний логістичний склад. Йдеться про комплекс DENKA LOGISTICS, який із 2009 року був основним логістичним центром MTI Group.

У компанії назвали цей об'єкт одним із найважливіших для своєї роботи. Саме звідси щодня десятки тисяч замовлень вирушали до покупців у різних регіонах України. Разом зі складом INTERTOP втратив значну частину товарних запасів, сучасне обладнання та логістичну інфраструктуру.

Попри масштабні руйнування, компанія повідомила, що найважливішого вдалося уникнути. Серед співробітників немає загиблих чи поранених.

У своєму зверненні INTERTOP наголосив, що склад був результатом багаторічної роботи великої команди. Понад п'ятнадцять років сотні людей розвивали цей логістичний центр, тому його знищення стало болючим ударом для всього колективу.

Зараз компанія оцінює масштаби збитків та перебудовує логістику. INTERTOP запевнив клієнтів, що робить усе можливе, аби наслідки атаки якомога менше вплинули на виконання замовлень та постачання товарів. Також компанія подякувала рятувальникам, українським військовим, партнерам і покупцям за підтримку.

PUMA попередила українців про можливий дефіцит окремих товарів

Компанія PUMA також повідомила про повне знищення свого логістичного комплексу в Україні. Відповідну заяву вона опублікувала на сторінці в Instagram. У компанії зазначили, що внаслідок російської балістичної атаки було втрачено склад, де зберігалася продукція бренду. Разом із логістичним комплексом згоріли товарні запаси, які призначалися для українського ринку.

Водночас у PUMA повідомили, що всі співробітники залишилися живими. Компанія назвала це найважливішою новиною після нічного удару.

Через втрату складу бренд попередив покупців про можливі проблеми з наявністю окремих товарів. У PUMA не виключають, що дефіцит деяких моделей може тривати кілька тижнів або навіть місяців. Це залежатиме від того, наскільки швидко вдасться відновити логістику та завезти нові партії продукції.

Компанія повідомила, що вже працює над відновленням поставок і робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний асортимент в українські магазини. У своєму зверненні PUMA також подякувала покупцям за терпіння, підтримку та розуміння в цей складний період.

LIQUI MOLY Ukraine втратила центральний склад, але вже перебудовує логістику

Про наслідки російської атаки повідомила й компанія LIQUI MOLY Ukraine. На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що в ніч проти 5 серпня її центральний склад продукції в Україні повністю згорів після ворожого удару.

У компанії зазначили, що разом зі складом було втрачено великі запаси моторних олив, мастил та автохімії. Водночас найважливішим результатом цієї ночі там назвали те, що всі співробітники залишилися живими. За інформацією компанії, ніхто з працівників не постраждав.

LIQUI MOLY Ukraine втратила центральний склад внаслідок удару РФ Фото: Facebook

"Ворог знищив тони продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину", — йдеться в дописі.

У Facebook компанія повідомила, що зараз команда переглядає маршрути доставки, формує нову систему логістики та працює над тим, щоб партнери й клієнти отримували продукцію без тривалих перебоїв. Та попри все, робота компанії триває.

Toyota Україна втратила склад запчастин і попередила про можливі затримки

Крім того, про пошкодження своєї інфраструктури повідомила й Toyota Україна. Компанія опублікувала офіційну заяву для клієнтів та партнерів, у якій підтвердила втрату складу запасних частин і супутніх товарів.

У компанії зазначили, що після російської атаки довелося терміново змінювати логістичні процеси. Зараз Toyota Україна використовує альтернативні маршрути постачання, щоб забезпечити дилерські центри необхідною продукцією та не допустити зупинки роботи сервісної мережі.

Водночас компанія попередила клієнтів, що через втрату центрального складу найближчим часом можливі затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів. Насамперед це може вплинути на строки ремонту автомобілів у дилерських центрах.

У Toyota Україна також подякували своїм працівникам, партнерам та екстреним службам, які оперативно долучилися до ліквідації наслідків удару. Компанія запевнила, що продовжує працювати над відновленням звичних логістичних процесів і робить усе можливе, щоб повернутися до стабільного режиму роботи.

Росія вдруге знищила склад видавництва BOOKCHEF

Увечері 5 серпня стало відомо, що під час масованої російської атаки постраждала й книжкова галузь. На своїй сторінці в Instagram видавництво BOOKCHEF повідомило, що російська ракета влучила в резервний склад, який розміщувався на території логістичного комплексу Denka Logistics.

У компанії розповіли, що цей склад почав працювати після того, як під час попередньої атаки був знищений основний. Саме тут зберігалися решта книжкових запасів видавництва, а також нові наклади, які лише нещодавно надійшли з друкарень і найближчим часом мали надійти у продаж.

За інформацією BOOKCHEF, вогонь знищив понад 100 тисяч примірників книг. У видавництві зазначили, що фактично втрачено всі складські залишки та значну частину новинок, які ще не встигли потрапити до читачів.

Через знищення резервного складу компанія повідомила про перегляд термінів виконання передзамовлень. Наразі видавництво оцінює наслідки атаки та працює над відновленням складських потужностей. Також у BOOKCHEF планують повторно надрукувати частину втрачених видань. Нові терміни виходу книжок і виконання замовлень обіцяють опублікувати після завершення оцінки збитків.

Вато зауважити, що радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українців не залишатися у магазинах мережі "Епіцентр" та інших гіпермаркетах під час повітряної тривоги та негайно залишати будівлі. За його словами, це допоможе зменшити ризик для життя у разі ворожого удару.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 1 серпня атакувала об'єкти двох українських видавництв — Rozum на Київщині та "Ранок" у Харкові. Під ударами опинилися склади з книжками, підручниками та настільними іграми.