"У вас є кілька хвилин під час тривоги": "Флеш" звернувся до українців із попередженням (відео)

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українців не залишатися у магазинах мережі "Епіцентр" під час повітряної тривоги та негайно залишати будівлі. За його словами, це допоможе зменшити ризик для життя у разі ворожого удару.

Про це радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив на своїй сторінці у Telegram, де опублікував відповідне відеозвернення.

Бескрестнов наголосив, що кожна масштабна трагедія колись трапляється вперше, тому українцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Він закликав не залишатися у приміщеннях магазинів "Епіцентр", а одразу після оголошення тривоги залишати будівлю.

За словами радника президента, відвідувачі зазвичай мають кілька хвилин, щоб безпечно покинути приміщення та пройти до найближчого укриття. Він підкреслив, що це стосується насамперед повітряних тривог, оголошених через загрозу застосування балістичних ракет, а також атак реактивними безпілотниками типу "Шахед".

Відео дня

"Якщо ви бажаєте добра собі та своїй родині, будь ласка, використайте ці кілька хвилин, щоб залишити приміщення магазину", — наголосив Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму зверненні.

Наприкінці відео радник подякував українцям за увагу та побажав "усім добра".

"Звісно, вимоги щодо безпеки стосуються всіх великих супермаркетів усіх товарних груп. Я згадав "Епіцентр", як зразок великой мережи магазінів", — згодом додав він у своєму дописі.

Також цього дня "Флеш" звертався до українських підприємців та закликав їх переглянути підходи до зберігання товарів і логістики після масштабної балістичної атаки РФ. За словами Бескрестнова, Росія й надалі нарощуватиме ракетні удари, тому бізнесу варто диверсифікувати ризики, не концентрувати великі обсяги товарів в одному місці та використовувати менші складські приміщення.

Нагадаємо, що в ніч на 5 серпня Росія здійснила масований ракетний удар по Києву та Київській області, внаслідок якого було зруйновано низку об'єктів цивільної та логістичної інфраструктури. Одним із найбільш руйнівних наслідків атаки стало фактичне знищення одного з найбільших в Україні підприємств із виробництва керамічної плитки, а також складських комплексів, через що загинув співробітник компанії, ще троє людей зазнали поранень. Крім того, внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула 60-річна жінка, а ще 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Окрім "Епіцентру", цієї ночі ворог уразив логістичні та складські комплекси низки найбільших українських компаній, зокрема "Нової пошти", Rozetka, "Сільпо", NOVUS та LIQUI MOLY Ukraine. Частина підприємств повідомила про повну втрату виробничих потужностей і продукції.