100 ракет на місяць та диверсифікація ризиків: "Флеш" звернувся до підприємців щодо нових ударів РФ

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов звернувся до українських підприємців після масштабної балістичної атаки Росії, коли летіло 24 ракети "Искандер" і жодну не збили. Зі слів Бескрестнова, підприємцям варто диверсифікувати ризики та не скупчувати фури з товаром на одному місці. За його оцінкою, росіяни мають можливість запускати по 100 балістик на місяць. Про які загрози попередив "Флеш"?

Під час нічного удару балістики росіяни атакували українські склади їжі, будматеріалів, рітейлу, і також виробництва, сказав Бескрестнов на відео на сторінці Facebook. У майбутньому він прогнозує по 100 ракет "Искандер" на місяць, але у поточному періоді РФ завдяки резервам наростила потужність атак, щоб була "показова реакція". Далі "Флеш" озвучив низку рекомендацій для підприємців — диверсифікувати ризики та перебудувати логістику. Серед порад — не збирати по 100 фур на майданчику та зберігати товари у менших складах.

Бескрестнов пояснив, що об'єкти, які можуть стати цілями РФ, прекрасно видно з супутника і їх не можливо сховати. Крім того, на місці працюють зрадники, які повідомляють росіянам про ситуацію на складі, рух фур, обсяги постачання, переміщення об'єктів (як то було під час атаки на його будинок). Також фіксують момент удару та наслідки. З огляду на це "Флеш" перелічив заходи, які варто вживати українським підприємцям: розтягувати та не скупчувати фури, використовувати менші склади, зберігати товари у магазинах тощо.

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"Далі атаки будуть — десь біля 100 балістичних ракет кожного місяця. Ворог знає, де знаходяться наші цілі, це не є таємниця, деякі склади, це абсолютно відкрита інформація. Я хочу сказати: у кого є бізнес, у кого є склади, намагайтесь диверсифікувати ризики", — сказав він.

Удари балістики РФ — деталі атаки 5 серпня

Зазначимо, в ніч на 5 серпня ЗС РФ завдала чергового балістичного удару по Україні, внаслідок чого у Київській області загинуло 17 людей і десятки отримали порання. Росіяни влучили по складах та логістичних центрах кількох великих українських компаній: "Розетка", "Епіцентр", "Сільпо". Співвласниця "Епіцентру" повідомила, що ракети повністю зруйнувала найбільший логістично-розподільчий центр компанії, які не підлягає відновленню. З її слів, нові потужності будуватимуть за кордоном. Тим часом військова адміністрація розповіла про жертв російського удару. З'ясувалось, що вісім людей загинули на станції "Квітневій" під Києвом: не встигли на потяг і їх убила російська ракета. Крім того, зранку стало відомо про витік аміаку у Києві через влучання російської ракети, тому жителі столиці попросили берегти органи дихання.

29 липня Сергій Бескрестнов опублікував допис, у якому попереджав про інтенсифікацію ударів РФ по українських компаніях. Радник президента написав, що це станеться після посилення атак ЗСУ на цілі на російській території.

Нагадуємо, попередній ракетний удар РФ відбувся в ніч на 1 серпня: Повітряні сили розповіли про роботу ППО та про одне збиття балістики (з 24 ракет). Тим часом зранку стало відомо про наліт дронів на один з найбільших нафтопереробних заводів РФ в Уфі.