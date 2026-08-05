"Все чорне": у російській Уфі дрони атакували місцевий НПЗ (відео)

Про влучання повідомили самі росіяни, які запостили численні відео із прольотом дронів та пожежею на НПЗ.

У російській Уфі 5 серпня відбулася чергова атака дронів. Безпілотники вдарили по місцевому НПЗ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Кадри наслідків удару поширює моніторинговий канал Exilenova+.

На відео видно стовп чорного диму. Самі росіяни повідомляють, що "летіли дрони… один збили, а один прилетів".

Попередньо горить "установка каталітичного риформирування Л-35-11/1000 ", комбінована установка "Жекса".

Ще одна росіянка скаржиться, що "все чорне" і показує наслідки атаки та палаючий НПЗ. На інших відео видно, як неспішно до цілі пролітає дрон, який нагадує безпілотник "Лютий". Роботи російської ППО не чути.

Відео дня

В Уфі палає НПЗ Фото: Соцмережі Пошкоджено важливе обладнання Фото: Соцмережі

Це не перша атака БПЛА на Уфу. 2 серпня цей нафтопереробний завод вже був атакований.

Уфимський НПЗ "Башнефти" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Підприємство щороку може переробляти близько 6,6 мільйона тонн нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, скраплений газ і бітум.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом промисловості, транспорту та, зокрема, військової сфери. Наразі масштаби пошкоджень і наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, уночі 5 серпня безпілотники атакували Тульську область у Росії. Під ударом опинився черговий склад компанії Wildberries.

А 3 серпня російська ППО збила дрон прямо над пляжем із туристами в Геленджику. Він впав та вибухнув серед відпочиваючих, які потім скаржились, що не було сирен та попереджень про атаку.