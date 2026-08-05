"Все чорне": у російській Уфі дрони атакували місцевий НПЗ (відео)
Про влучання повідомили самі росіяни, які запостили численні відео із прольотом дронів та пожежею на НПЗ.
У російській Уфі 5 серпня відбулася чергова атака дронів. Безпілотники вдарили по місцевому НПЗ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Кадри наслідків удару поширює моніторинговий канал Exilenova+.
На відео видно стовп чорного диму. Самі росіяни повідомляють, що "летіли дрони… один збили, а один прилетів".
Попередньо горить "установка каталітичного риформирування Л-35-11/1000 ", комбінована установка "Жекса".
Ще одна росіянка скаржиться, що "все чорне" і показує наслідки атаки та палаючий НПЗ. На інших відео видно, як неспішно до цілі пролітає дрон, який нагадує безпілотник "Лютий". Роботи російської ППО не чути.
Це не перша атака БПЛА на Уфу. 2 серпня цей нафтопереробний завод вже був атакований.
Уфимський НПЗ "Башнефти" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Підприємство щороку може переробляти близько 6,6 мільйона тонн нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, скраплений газ і бітум.
Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом промисловості, транспорту та, зокрема, військової сфери. Наразі масштаби пошкоджень і наслідки атаки встановлюються.
Нагадаємо, уночі 5 серпня безпілотники атакували Тульську область у Росії. Під ударом опинився черговий склад компанії Wildberries.
А 3 серпня російська ППО збила дрон прямо над пляжем із туристами в Геленджику. Він впав та вибухнув серед відпочиваючих, які потім скаржились, що не було сирен та попереджень про атаку.