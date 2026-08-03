"Ця зима об'єктивно буде складною": Україні бракує ще 650 млн євро на енергетику, — Корецький

Напередодні нового опалювального сезону енергетична галузь України потребує ще близько 650 млн євро міжнародної підтримки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький попередив, що майбутня зима буде непростою, тому темпи допомоги від партнерів необхідно зберігати.

У матеріалі видання "Інтерфакс-Україна" йдеться, що про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив під час наради з послами у Києві.

За словами очільника уряду, енергетична стійкість залишається одним із чотирьох головних пріоритетів держави поряд з обороною, фінансовою стабільністю та просуванням до членства в Європейському Союзі.

І, зокрема, під час наради він зауважив, що Фонд підтримки енергетики України вже залучив понад 2 млрд євро, однак для належної підготовки до зими галузі все ще не вистачає близько 650 млн євро.

В цілому, на його думку, через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі майбутній опалювальний сезон буде складним. Саме тому, міжнародні партнери мають і надалі підтримувати Україну, а темпи залучення допомоги не повинні знижуватися.

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"Незабезпеченна потреба галузі напередодні наступної зими – близько EUR650 млн. Тому темп мобілізації підпомоги не можна знижувати. Ця зима об’єктивно буде складна", – сказав він.

Крім того, прем'єр зазначив, що країна має не лише відновлювати зруйновані об'єкти, а й використовувати можливість для модернізації енергосистеми. Через те, що стара радянська інфраструктура була неефективною, Україна може, за підтримки союзників, розвивати сучасну розподілену генерацію, яка працює краще та водночас сприяє зменшенню викидів парникових газів.

Також під чс зустрічі Корецький звернув увагу на зростання російських атак по цивільній інфраструктурі, зокрема по залізниці. За його словами, Україні необхідна додаткова підтримка для забезпечення залізничної галузі вагонами та локомотивами, і це питання найближчим часом обговорюватимуть із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що, на думку військового та ексбанкіра Андрія Оністрата, цієї зими в Україні світла та опалення може майже не бути через російські удари по енергетичній інфраструктурі та нестачу систем ППО. Він оцінив імовірність такого сценарію у 95% та закликав українців уже зараз готуватися до зими й подбати про альтернативні джерела енергії.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що Росія, ймовірно, знову зосередить удари на енергетичній та тепловій інфраструктурі України під час опалювального сезону, аби зробити великі міста максимально непридатними для життя.