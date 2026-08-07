"Инициативы охватывают все": в Раде представили масштабный план подготовки Украины к суровой зиме

Зима 2026–2027 годов может стать для Украины чрезвычайно сложной из-за постоянной угрозы новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Именно поэтому в Верховной Раде зарегистрировали масштабный пакет из более чем 20 законопроектов, которые должны помочь стране пережить отопительный сезон — от создания запасов продуктов, медикаментов и топлива до запрета на отключение коммунальных услуг и стимулирования энергетической автономности.

Как пишет издание "Судебно-юридическая газета", проанализировав зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты № 15465–15484, депутаты предлагают комплексный пакет изменений, направленный на подготовку государства к наступлению холодов.

Отмечается, что законодательные инициативы охватывают сразу несколько ключевых направлений. Одно из них касается укрепления энергетической автономии страны. В частности, предлагается ввести обязательные резервные системы энерго- и водоснабжения для объектов критической инфраструктуры, поддержать ОСМД в обеспечении энергонезависимости, создать государственный резерв энергетической безопасности общин, а также обеспечить автономную работу медицинских учреждений.

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Отдельный блок законопроектов посвящен социальной защите населения. Среди предложенных мер:

защита граждан от необоснованного роста тарифов и последствий подорожания топлива;

введение моратория на отключение жилищно-коммунальных услуг в зимний период;

предоставление специальной государственной помощи семьям для переживания холодного сезона.

В то же время депутаты предлагают внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы ввести льготы на приобретение резервных источников питания. Ожидается, что это будет стимулировать граждан, предприятия и общины более активно инвестировать в генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, необходимое для автономной работы во время возможных перебоев с электроснабжением.

Кроме того, законодательный пакет предусматривает утверждение комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду, запуск государственной программы обеспечения населения дровами, а также создание региональных резервов продуктов питания, медикаментов и топлива, которые могут быть использованы в случае чрезвычайных ситуаций.

В издании отмечается, что такое количество законодательных инициатив свидетельствует о попытке комплексно подготовить страну к возможным вызовам предстоящей зимы. В то же время одновременное рассмотрение более двадцати документов может существенно увеличить нагрузку на профильные комитеты Верховной Рады.

Согласно действующему регламенту парламента, каждый законопроект должен пройти несколько этапов — от регистрации и рассмотрения в комитетах до голосования в сессионном зале. Обычно только подготовка заключений комитетов может длиться до месяца, однако для неотложных инициатив законодательство предусматривает возможность сокращения этих сроков. Если Верховная Рада признает документы неотложными или применит специальную процедуру, их рассмотрение может состояться значительно быстрее.

Автор материала также отметил, что отдельные законопроекты имеют важное значение для бизнеса и местных сообществ. В частности, речь идет о налоговых стимулах, поддержке логистической инфраструктуры, упрощении механизмов получения гуманитарной помощи, а также о создании обязательных запасов ресурсов для реагирования на кризисные ситуации.

После принятия Верховной Радой законопроекты должны быть подписаны председателем парламента и переданы президенту. Только после подписания главой государства и официального обнародования они вступят в силу. В "Судебно-юридической газете" отмечают, что для эффективной подготовки к отопительному сезону крайне важно, чтобы эти решения вступили в силу как можно скорее — еще до наступления холодов.

Напомним, что, как пояснил секретарь СНБО Игорь Клименко, российские удары по складам 5 августа подтвердили, что РФ не отказалась от планов атаковать энергетическую систему Украины и будет только усиливать такие удары с приближением отопительного сезона. Он подчеркнул, что государство должно использовать время до зимы для максимального усиления защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Кроме того, Фокус писал , что, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, предстоящая зима будет непростой. Он отмечал, что энергетической отрасли Украины перед началом отопительного сезона необходимо ещё около 650 млн евро международной поддержки.