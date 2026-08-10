"Есть неприятный момент": будет ли в Киеве свет и тепло зимой 2026-2027 годов, — народный депутат

Основной целью России зимой 2026–2027 годов станет Киев, и поэтому наибольший акцент делается именно на подготовке столицы, заявил народный депутат Александр Кучеренко. По словам нардепа, в городе установлены когереционные установки и резервное энергоснабжение, но даже такие небольшие объекты могут стать мишенью для ударов РФ. Кроме того, существуют проблемы с возобновляемыми источниками энергии. Какие проблемы и положительные моменты наблюдаются в подготовке к новой зиме с учетом российских обстрелов?

Правительство провело заседание Антикризисного энергетического штаба, написал Кучеренко на своей странице в Facebook. Среди прочего отмечается, что разбросанные объекты энергетики действительно могут минимизировать последствия ударов РФ и по ним сложнее попасть, но угроза попадания все равно остается. Еще одна проблема — между ними сложнее наладить связь и организовать оборону, говорится в посте. Еще одна проблема — это ВИЭ, которые зимой дают десятую часть мощности.

"До сих пор не понимаю — почему вдруг авторы идеи "распределенной генерации" решили, что это решает проблему защиты?! Да, это "распыление" в определенной степени решает вопросы диверсификации, минимизации последствий и затрудняет поиск целей", — считает Кучеренко.

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Что касается ВИЭ, народный депутат пояснил, что зимой они обеспечат энергосистему всего лишь 0,2 ГВт, и этого недостаточно, хотя это обошлось в 40 млрд грн. В посте отмечается, что это "неприятный момент". В то же время Кучеренко пока не критикует действия премьера Сергея Корецкого и считает, что нет вопросов о "восстановлении генерации, газа, угля, мазута".

Зима 2026–2027 — Кучеренко о "плане устойчивости" и энергетике Фото: Скриншот

Зима 2026–2027 — Кучеренко о проблемах "плана устойчивости" Фото: Скриншот

Зима 2026–2027 — подробности

Отметим, что Фокус писал о прогнозах на зиму 2026–2027 годов, которые появлялись в СМИ. Среди прочего, было заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предупредил, что зима будет сложной и что правительство работает над "планом устойчивости". Также глава государства уточнил, что перед ВСУ стоит отдельная задача — уничтожать пусковые установки для баллистических ракет, расположенные вдоль границ Украины.

О сложной ситуации в Киеве также высказался генерал-майор Сергей Кривонос. По его мнению, в столице из-за ударов РФ зимой 2026–2027 годов может пропасть электроснабжение на 4–5 дней, после чего перестанет работать канализация и город может "утонуть в нечистотах". Также он упомянул о призыве уезжать из Киева: напомнил, что уехать не смогут, например, работники ВПК.

Аналогичную позицию высказал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. Бывший чиновник пояснил, что россияне могут устроить украинцам"баллистический дождь" из-за отсутствия ракет Patriot. В заявлении перечислены три-четыре способа, с помощью которых Украина могла бы получить противоракетную оборону, и указано, почему это невозможно. Кроме того, в предыдущем заявлении Кулебы также шла речь о проблемах зимой 2026–2027 годов и о возможной нехватке продуктов.

Напоминаем, что 4 августа издание "Экономическая правда" рассказало о трех сценариях на зиму 2026–2027 годов и о том, какой из них наиболее вероятен.