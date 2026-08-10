"Є неприємний момент": чи буде світло те тепло у Києві взимку 2026-2027, — нардеп

Основною ціллю Росії взимку 2026-2027 року стане Київ, і тому найбільший акцент робиться саме на підгтовці столиці, заявив народний депутат Олександр Кучеренко. Зі слів нардепа, у місті встановили когереційні установки, резервне живлення, але навіть такі дрібні об'єкти можуть стати ціллю для ударів РФ. Крім того, є проблеми з відновлювальними джерелами енергії. Які поблеми та позитивні риси і у підготовці до нової зими з огляду на російські обстріли?

Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу, написав Кучеренко на сторінці Facebook. Серед іншого, зауважується, що подрібнені об'єкти енергетики справді можуть мінімузувати наслідки ударів РФ і по них складніше влучити, але загроза влучання однаково лишається. Ще одна проблеми — між ними важче налагодити зв'язок та облаштувати оборону, ідеться у дописі. Ще одна проблеми — це ВДЕ, які взимку дають десяту частину потужності.

"Досі не розумію — чому раптом автори ідеї "розподіленої генерації" придумали що це розв'язує питання захисту?! Так, це "розпорошення" певною мірою розв'язує питання диверсифікації, мінімізації наслідків та ускладнює пошук цілей", — вважає Кучеренко.

Відео дня

Щодо ВДЕ нардеп пояснив, що взимку вони нададуть в енергосистему всього лиш 0,2 ГВт, і цього замало, хоч це коштувало 40 млрд грн. У дописі вказано, що це "неприємний момент". Водночас, Кучеренко поки не критикує дії прем'єра Сергія Корецького і вважає, що немає питань про "відновленню генерації, газу, вугіллю, мазуту".

Зима 2026-2027 — Кучеренко про "план стійкості" та енергетику Фото: Скриншот

Зима 2026-2027 — Кучеренко про проблеми "плану стійкості" Фото: Скриншот

Зима 2026-2027 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про прогнози на зиму 2026-2027, які з'являлись у медіа. Серед іншого, була заява президента України Володимира Зеленського, який попередив, що зима буде складною і що уряд працює над "планом стійкості". Також глава держави уточнив, що є окреме завдання для ЗСУ — знищувати пускові установки для балістики, які стоять навколо кордонів України.

Про складну ситуацію у Києві також висловився генерал-майор Сергій Кривонос. На його думку, у столиці через удари РФ взимку 2026-2027 року може зникнути електропостачання на 4-5 днів, після цього перестане працювати каналізація і місто може "потонути у нечистотах". Також він згадав про заклик виїжджати з Києва: нагадав, що виїхати не зможуть, наприклад, працівники ВПК.

Аналогічну позицію висловив ексглава МЗС Дмитро Кулеба. Експосадовець пояснив, що росіяни можуть влаштувати українцям "балістичний дощ" через відсутність ракет Patriot. У заяві перелічується три-чотири шляхи, якими Україна могла б отримати антибалістику, та вказано, чому це неможливо. Крім того, у попередній заяві Кулеби також ішлося про проблеми взимку 2026-2027 і про можливу нестачу продуктів.

Нагадуємо, 4 серпня медіа "Економічна правда" розповіло про три сценарії на зиму 2026-2027 та про те, який з них найімовірніший.