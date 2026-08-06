"Балістичний дощ" без антибалістики: Кулеба попередив, що очікує українців (відео)

Ексглава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо шансів України отримати антибалістику та вистояти у війні проти Росії в умовах "балістичного дощу". Зі слів Кулеби, є три-чотири варіанти отримання антибалістики, але усі вони малоймовірні. З огляду на це він говорить на важкий період, у якому слід вистояти українцям. Що сказав Кулеба про удари балістики РФ?

Україна та Росія почали обмінюватись повітряними ударами й з'ясувалось, що росіяни виявили вразливе місце українців, сказав Кулеба під час трансляції у своєму YouTube-каналі. Кремль вже готує північнокорейську балістику для нових ударів. При цьому немає, і найближчим часом не буде, антибалістики для захисту людей та підприємств, пролунало в ефірі.

Удари балістики РФ — Кулеба про балістику та антибалістику див. з 0:45

Кулеба відповів на питання щодо можливості української перемоги, якщо перемога досягнеться у повітрі, а Україна не має захисту від балістики. Ексміністра заявив, що перемоги поки не буде і що головне для українців — вистояти під балістикою, оскільки РФ побачила, що антибалістики не буде. Зі слів Кулеби, окрім людей, росіяни тиснутимуть на економіку та суспільство.

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"Ми не можемо її виграти наразі. на цьому етапі війни. Відповідно [росіянам] треба просто залити Україну балістичним дощем наскільки це можливо, і всі ресурси будуть кинуті на це. Мета — зламати українську економіку, українське суспільство і, як результат українську державу. Наша головна задача, як країни, вижити під ударами російських балістичних ракет", — заявив ексміністр.

Тим часом існує кілька варіантів отримання антибалістики, але частина з них малоймовірні чи займають час, сказав Кулеба. Він озвучив чотири напрямки. По-перше, ракет Patriot не буде. По-друге, українсько-європейський антибалістичний щит з'явиться не скоро. По-третє, відбуватимуться українські удари по виробництву "Іскандерів" та по пускових установках: цей пункт не деталізував. По-четверте, малоймовірне зростання виробництво європейської системи SAMP/T. З огляду на ці тези Кулеба зауважив, що "не хоче бути вісником апокаліпсиса", але бачить, що "у балістичній війні в нас позиції максимально слабкі". Далі він згадав про ідеї виїзду українців в безпечніші місця, але наголосив, що кожен приймає рішення самостійно.

"Коротко кажу, не буде найближчим часом рішення щодо захисту українців та українських підприємств від російських балістичних атак", — підсумував Кулеба.

Удари балістики РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 5 серпня відбувся удар балістики РФ: росіяни запустили 24 балістичні ракети "Искандер"/С-400 та чотири ракети "Оникс". Повітряні сили доповіли, що жодна ракета не збита. Військові адміністрації повідомили про 17 загиблих, а низка компаній — про втрату складів та логістичних вузлів.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглянули підготовку до зими 2026-2027 та оборонні питання. Серед іншого, глава держави заявив, що військові ЗСУ будуть знищувати пускові установки, які запускають балістику.

Нагадуємо, 6 серпня з'явилась заява Ірини Терех з Fire Point, у якій озвучили нові дати появи української балістики.