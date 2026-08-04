Свет по 4 часа в сутки: какие сценарии ждут украинцев зимой 2026-2027 годов

Украина приближается к зиме 2026-2027 годов, имея критический дефицит ракет Patriot и выполненные на 50% "планы устойчивости", сообщили СМИ. В зависимости от будущей погоды, интенсивности ударов России и уровня подготовки к зиме существует три возможных сценария. В "апокалиптическом" сценарии украинцы будут иметь по 4 часа света в сутки, а миллионы киевлян останутся без отопления. Насколько вероятен худший сценарий и какие другие варианты ждут страну?

"Апокалиптический" сценарий после российского удара по энергетике и при 10–20-градусных морозах маловероятен, говорится в материале издания "Экономическая правда". При этом ссылаются на устойчивость энергосистемы, построенной во времена СССР, и укрытия первого и второго уровней, которые в последнее время построили украинцы. "Блэкаут" и "энергетическая катастрофа" могут произойти, если россияне одновременно нанесут удар по генерации, подстанциям АЭС и магистральным подстанциям, но и в этом случае ситуацию спасут генераторы. В то же время ситуация с отоплением хуже, особенно для киевлян, пишет издание. 75% домов получили альтернативные источники тепла, но остальные — нет, и не успеют к началу отопительного сезона.

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"Причина зачастую заключается не в отсутствии подготовки, а в технических ограничениях тепловой инфраструктуры столицы, которую невозможно кардинально перестроить за короткий срок", — отмечается в материале.

Зима 2026–2027 — чего следует ожидать украинцам

Какие сценарии зимы 2026–2026 года выделили СМИ на основе открытой информации в сети?

Сценарий 1 — пессимистический или "апокалиптический". В таком случае возможны отключения света в случае блэкаута, который возникнет при морозах и после ударов со стороны РФ. Ожидается, что электроснабжение будет обеспечиваться по 4-8 часов в сутки, а 25% домов в Киеве останутся без отопления.

Сценарий 2 — базовый. Сценарий реализуется после ударов РФ, при этом температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. Энергетики смогут справиться с вызовами: будут проводить ремонтные работы и импортировать электроэнергию из-за рубежа. Если время от времени будут наблюдаться многодневные похолодания, то возможны почасовые отключения. В статье этот сценарий назвали "базовым" и привели прогноз сервиса погоды "Коперник", который обещает теплые первые недели зимы.

Сценарий 3 — оптимистический. Этот сценарий станет возможным, если зима будет теплой, РФ не будет проводить массовые обстрелы, а украинская инфраструктура будет на 100 % готова к новому сезону. При этом в статье перечислены проблемы, связанные с реализацией этого сценария. Среди них — местные власти не успевают на 100% выполнить "план устойчивости", который, помимо прочего, предусматривает альтернативные источники питания для всех объектов инфраструктуры. Ориентировочно, эти планы выполнены в среднем на 50%, и к зиме не успеют: не из-за нехватки денег или желания, а из-за сложности выполнения работ.

Отметим, что в июле уже звучали прогнозы относительно зимы 2026–2027 годов. Среди прочих высказался экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, который заявил, что могут возникнуть проблемы с продуктами. Бывший чиновник также сказал, что зимой у Украины и РФ будет примерно одинаковое количество дронов и ракет, и поэтому начнётся "тотальная война".

Также прозвучало заявление основателя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута о зиме 2026–2027 годов. По словам Чмута, условия будут очень сложными, поэтому он посоветовал украинцам переезжать в сёла и небольшие города. Кроме того, высказался генерал Сергей Кривонос, который также рекомендовал людям уезжать, например, из Киева, поскольку столица может "утонуть в дерьме", если не будет электроснабжения 4-5 дней. При этом генерал отметил, что уехать зимой 2026–2027 года смогут не все, поскольку, например, работники предприятий ВПК "привязаны" к производству.

Напоминаем, что 23 июля было опубликовано новое заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сообщил украинцам, что их может ожидать зимой 2026–2027 годов.