20 годин відключень світла на добу: енергоексперт оцінив прогноз про важку зиму для українців

Зима буде складною, але не обов’язково катастрофічною. Енергоексперт Володимир Омельченко відповів, чи залишаться українці взимку без світла, тепла та води.

В Україні останніми тижнями дедалі частіше говорять про можливий енергетичний колапс восени та взимку. Прогнозують як тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплопостачанням у великих містах, так і перебої з водопостачанням.

Дійсно ризики високі, оскільки Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру України. Водночас найгірший сценарій не варто автоматично сприймати як неминучий. Як зазначає аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи ситуацію напередодні нового опалювального сезону, українська енергосистема зберігає значний запас стійкості.

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Одні спікери говорять про відсутність електроенергії по 20 годин на добу, інші — про масштабні проблеми з теплопостачанням у великих містах, а дехто прогнозує навіть фактичний колапс водопостачання

Зокрема, дев’ять атомних енергоблоків забезпечують базове навантаження, Україна має можливість імпортувати до 2,5 ГВт електроенергії з Європейського Союзу, а потужності відновлюваної енергетики продовжують зростати.

Окремим фактором є розподілена газова генерація. За даними експерта, близько 1,5 ГВт нових потужностей уже збудовано.

Чи можливий енергетичний колапс в Україні взимку

Омельченко наголошує, що навіть масштабне знищення теплової генерації саме по собі не означатиме автоматичного колапсу Об’єднаної енергосистеми України.

Ключове значення матимуть стан електричних мереж, можливість передавати електроенергію між регіонами, робота атомної та розподіленої генерації, імпорт електроенергії та швидкість відновлення пошкодженого обладнання.

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"Важкий сценарій не потрібно автоматично видавати за неминучий", — каже експерт.

Водночас він визнає, що за попередні роки Україна могла зробити більше для підготовки до нових атак. Насамперед ідеться про розвиток розподіленої генерації та фізичний захист критичної інфраструктури.

Що може врятувати енергосистему взимку

На думку Омельченка, замість поширення панічних прогнозів варто зосередитися на конкретних заходах підготовки до зими.

Серед пріоритетів він називає прискорення будівництва розподіленої генерації, особливо у великих містах із дефіцитом електроенергії, посилення фізичного захисту критичної інфраструктури, розвиток енергоефективності та термомодернізацію житлових будинків.

"Замість розгону паніки варто концентруватися на конкретних речах", — наголошує він.

Головне питання напередодні зими полягає не лише в тому, наскільки складною вона буде, а й у тому, як Україна встигне підготувати енергосистему до можливих атак

Експерт також звертає увагу на те, що українська енергосистема вже понад 1600 днів працює в умовах повномасштабної війни. За цей час Росія завдала тисячі ракетних і десятки тисяч дронових ударів, проте зламати енергосистему їй не вдалося.

Це, за словами Омельченка, не означає, що загрозу можна недооцінювати. Однак перетворювати найгірший можливий сценарій на єдиний прогноз також неправильно.

Росія може знову використати зиму як зброю

Експерт також наголошує на необхідності не лише захищати українську енергетику, а й послаблювати спроможності Росії вести війну.

"Росія багато років намагається використати зиму як зброю проти України. Але війна не може залишатися грою в одні ворота", — зазначає Омельченко.

На його думку, Україні необхідно нарощувати власні далекобійні спроможності та системно впливати на критичну інфраструктуру РФ, яка забезпечує фінансування та ведення агресії.

"Питання в іншому: наскільки добре ми до неї підготуємося — і чи дозволимо страху підмінити професійний аналіз", — резюмував Омельченко.

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Нагадаємо, раніше енергоексперт вказав на 4 вразливі місця комунальної системи України. Володимир Омельченко вже піднімав тему комунальних проблем цієї зими і казав, що серйозні проблеми неминучі. Проте, за його словами, з ними можна боротися.

Тим часом Фокус вже писав про подрібнені об'єкти енергетики, які справді можуть мінімузувати наслідки ударів РФ і по них складніше влучити. Проте загроза влучання однаково лишається. Ще одна проблеми — між ними важче налагодити зв'язок та облаштувати оборону, ідеться у допис, а також — ВДЕ, які взимку дають десяту частину потужності.