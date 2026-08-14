Зимой в квартирах Киева может быть 12-15 градусов: что с теплоцентралями, — эксперт

В Киеве к началу зимы 2026-2027 годов не успеют полностью отремонтировать три теплоцентрали, которые Россия уничтожила в январе–феврале 2026 года, пояснил эксперт. Из-за этого три киевские ТЭЦ будут работать не на полную мощность. Если зима будет "обычной", то в квартирах ожидается температура 12-15 градусов тепла. Что происходит с восстановлением теплоцентралей и объектов энергетики, поврежденных ударами РФ?

Ремонт ТЭЦ, согласно плану, должен завершиться до 1 ноября 2026 года, однако речь идет об оперативном, а не о капитальном ремонте, заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью агентству УНИАН. Речь идет о трех теплоцентралях — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. К установленному сроку ТЭЦ-4 восстановят лишь на 50%, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — на 70%, пояснил эксперт. Учитывая это, киевляне, вероятно, будут страдать от холода в квартирах, говорится в интервью.

Ковальчук пояснил, что из-за особенностей ремонта установленное оборудование не будет работать на полную мощность, то есть его коэффициент полезного действия будет ниже. Эксперт упомянул о "обычной" зиме 2026–2027 годов, когда температура в квартирах не поднимется выше 15 градусов, но не уточнил, какой диапазон температур воздуха он имеет в виду. Есть лишь уточнение, что при нулевых температурах киевлянам будет теплее. Также Ковальчук подчеркнул, что в период морозов не надеется, что все будет хорошо, потому что "это маловероятно".

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"Поскольку эти ТЭЦ будут вырабатывать меньше тепла зимой, температура в квартирах киевлян может опуститься до крайне низких значений", — сказал эксперт.

В ходе интервью прозвучало несколько слов о ремонте подстанций "Укрэнерго". Речь идет о восстановлении подстанций мощностью 600 МВт: соответствующее оборудование есть, но оно способно обеспечить не более 100 МВт. Причина такой ситуации — новое оборудование поступило из другой системы, и поэтому требуется его доработка и модернизация, которую невозможно провести во время войны, считает эксперт.

"Для полного восстановления ТЭЦ необходимо провести капитальный ремонт, который невозможен в условиях войны и обходится значительно дороже, чем оперативный", — подчеркнул Ковальчук.

Зима 2026–2027 — подробности

Отметим, что Фокус писал о возможном ходе зимы 2026–2027 годов, о которой говорили украинские эксперты и чиновники. В частности, в июле основатель БФ Тарас Чмут заявил, что зима будет сложной, и посоветовал украинцам уехать из крупных городов в более мелкие населенные пункты или в села. Чмут пояснил, что ВС РФ накопили большое количество баллистических ракет и реактивных "Шахедов", которыми будут наносить удары по важным объектам. По его словам, зима 2025–2026 годов была тяжелой, но не катастрофической, поскольку не произошло одного критического попадания.

Через несколько дней после заявления Чмута о зиме 2026–2027 года высказался бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. Бывший чиновник заявил, что россияне могут устроить украинцам"баллистический дождь" и что речь может идти даже о дефиците продуктов.

Напоминаем, что 13 августа Фокус собрал прогнозы экспертов о том, какой может быть зима 2026–2027 годов. Тем временем народный депутат посетил заседание штаба по подготовке к зиме и поделился своими впечатлениями о ситуации в энергетике.