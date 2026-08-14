Взимку в квартирах Києва може бути 12-15 градусів: що з теплоцентралями, — експерт

У Києві до початку зими 2026-2027 року не встигнуть повністю відремонтувати три теплоцентралі, які Росія знищила у січні-лютому 2026 року, пояснив експерт. Через три київські ТЕЦ працюватимуть не на повну потужність. Якщо зима буде "звичайна", то у квартирах очікується температура 12-15 градусів тепла. Що відбувається з відновленням теплоцентралей та об'єктів енергетики, пошкоджених ударами РФ?

Ремонти ТЕЦ за планом мають закінчитись до 1 листопада 2026 року, але ідеться про оперативний, а не капітальний ремонт, сказав cпівзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю медіа УНІАН. Ідеться про три теплоцентралі — ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. До дедлайну ТЕЦ-4 відновлять лише на 50%, а ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 — на 70%, пояснив експерт. З огляду на це кияни, ймовірно, потерпатимуть від холоду у квартирах, ідеться в інтерв'ю.

Ковальчук пояснив, що через специфіку ремонту встановлене обладнання не працюватиме на повну потужність, тобто матиме нижчий коефіцієнт корисної дії. Експерт згадав про "звичайну" зиму 2026-2027, за якої температура у квартирах не підніметься вище 15 градусів, але не уточнив, який температурний діапазон температури повітря має на увазі. Є лише уточнення, що при нульових температурах киянам буде тепліше. Також Ковальчук наголосив, що у період морозів не сподівається, що все буде добре, бо це "малоймовірно".

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"Через те, що ці ТЕЦ будуть генерувати менше тепла взимку, у квартирах киян температура може опуститися до наднизьких значень", — сказав експерт.

Під час інтерв'ю кілька слів пролунало щодо ремонту підстанцій "Укренерго". Ідеться про відновлення підстанцій 600 МВт: надійшло відповідне обладнання, але воно може дати не більше 100 МВт. Причина такої ситуації — нове обладнання прийшло з іншої системи, і тому потрібна переробка та модернізація, яку не можливо провести під час війни, вважає експерт.

"Для повного відновлення ТЕЦ потрібно проводити капітальний ремонт, який неможливий під час війни і коштує значно дорожче за оперативний", — наголосив Ковальчук.

Зима 2026-2027 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про можливий перебіг зими 2026-2027 року, про яку говорили українські експерти та посадовці. Зокрема, у липні засновник БФ Тарас Чмут сказав, що зима буде складною і він радив би українцям виїхати з великих міст у менші або в села. Чмут пояснив, що ЗС РФ зібрали велику кількість балістичних ракет та реактивних "Шахедів", якими битимуть по важливих об'єктах. З його слів, зима 2025-2026 була важкою, але не катастрофічною, оскільки не сталось одного надкритичного влучання.

Через кілька днів після Чмута про зиму 2026-2027 висловися ексглава МЗС Дмитро Кулеба. Колишній посадовець сказав, що росіяни можуть влаштувати українцям "балістичний дощ" і що може іти мова навіть про дефіцит продуктів.

Нагадуємо, 13 серпня Фокус зібрав оцінки експертів щодо того, якою може бути зима 2026-2027. Тим часом нардеп побував на засідання штабу з підготовки до зими та поділився враженнями щодо енергетики.