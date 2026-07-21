Зима на виживання: чому українцям радять покинути міста і хто зможе собі це дозволити

На Україну чекає складна зима — чи, може, й ні. Експерти розділилися: одні попереджають про відключення електроенергії та радять покидати міста, інші запевняють, що загрозу перебільшують. Фокус розбирався, чого насправді слід очікувати українцям у холодну пору року і чи стане переїзд порятунком чи розкішшю для багатих.

Зима 2026–2027 років може стати для українців найважчою за всю історію. Ми досі не можемо ефективно протистояти російській балістиці, а ворог накопичує реактивні дрони, які вкрай складно збивати. Про це розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Хоча ми щороку повторюємо одне й те саме, але ця зима справді може стати найсуворішою", — зазначив він.

За його словами, найсуворішою досі була зима 2025–2026 років. Тоді все могло зруйнуватися буквально від одного влучання — однієї ракети, одного удару. І, по суті, це не сталося лише завдяки диву. Мільйони людей пережили ту зиму вкрай важко: багато хто залишався без світла, а отже — без води та тепла.

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Зараз ситуація ускладнюється, за словами волонтера. Через перевантаження системи Міністерства оборони, через конфлікти всередині військового керівництва, через те, що увага перенесена з війни на політику, підготовка до зими відбувається не так, як потрібно. Захищати енергетику не встигають — будівництво, відновлення та захист об’єктів займають не місяці, а роки.

За таких умов кожен уже зараз, у липні, має задуматися, де він перебуватиме взимку. Чмут вважає, що деяким варто розглянути варіант переїзду — з великого міста до села, районного центру чи навіть за кордон.

Зима 2026 року: виїхати зможуть ті, у кого є гроші

Порада поїхати в село або за кордон звучить дуже привабливо, але насправді не підходить мільйонам українців, підкреслює у коментарі Фокусу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Якщо говорити про село, то сьогодні не так уже й просто знайти там будинок, у якому можна перезимувати. Це має бути не старий будинок, а будинок з утепленими стінами, з каміном або піччю. При цьому має бути солідний запас дров або вугілля. Якщо є газове опалення і газ подаватиметься безперебійно — просто чудово.

При цьому, навіть якщо працювати й навчатися дистанційно, потрібен постійний доступ до Інтернету або Starlink. У разі відсутності електроенергії — а гарантувати, що вона буде безперебійно, неможливо — потрібні сонячні панелі або генератор. А для генератора ще потрібно мати під рукою кілька каністр із паливом.

Обов’язково потрібно мати запас продуктів харчування, оскільки до магазину може бути дуже далеко. Крім того, автомобіль має бути постійно заправлений, якщо такий є. Адже якщо виникнуть надзвичайні ситуації, наприклад проблеми зі здоров’ям, доведеться доїхати до міста.

"Розглядаючи варіант перезимувати в селі, у приватному будинку чи на дачі, потрібно не просто готуватися вже зараз, а й мати солідну суму грошей, щоб придбати та встановити все необхідне для життя. Але не всім це по кишені — знайти й викласти відразу по 5–10 тисяч доларів. Ті, хто давно живе в приватному секторі, вже давно підготувалися, але зараз це зробити нереально", — вважає Олег Попенко.

Виїхати за кордон, щоб перезимувати, зможуть також лише ті, у кого там уже мешкають родичі чи близькі друзі, які не відмовлять у притулку. Однак, з огляду на те, що чоловікам виїзд заборонено, лише близько 20% жінок і дітей зможуть скористатися цією порадою.

Але що робити літнім людям, особливо маломобільним? Куди їм подітися і як рятуватися з багатоповерхівок, які в разі масових обстрілів, як це вже трапилося цієї зими, залишилися без опалення, водопостачання та світла? Як підкреслює Попенко, у влади немає жодного плану евакуації населення у разі масштабної надзвичайної ситуації, ну або його тримають у таємниці, оскільки про нього нічого не відомо.

"Не будемо далеко ходити, візьмемо багатостраждальний Дарницький район Києва. Нічого не чути про те, як він готується до майбутньої зими. Голова адміністрації лише критикує Кличка, але при цьому невідомо, що він робить, аби не повторилася ситуація минулої зими. Це стосується й інших районів міста, які абсолютно не готові ані до опалювального сезону, ані до режиму надзвичайної ситуації. І щоб знову не довелося в морози вичерпувати каналізацію відрами з квартир і під’їздів, як це було на вулиці Заболотного", — підкреслює експерт.

І, на думку Попенка, новий уряд зараз зіткнеться з викликом, пов’язаним із підготовкою до зими. Йому доведеться зробити дуже багато, щоб не допустити найгіршого.

Треба готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще

Підготовка до зими в Україні — це найболючіше питання. Але при цьому, як зазначає у коментарі Фокусу економіст Андрій Новак, щодо підготовки до майбутньої зими можна почути переважно апокаліптичні прогнози: що ця зима буде гіршою за попередню, і в цьому ключі лунають заклики виїжджати з міст — великих, середніх, малих, із селищ — куди завгодно, бо буде страшна зима.

"Але, по-перше, ми маємо розуміти, що в сучасному інформаційному просторі три з чотирьох новин — це фейки, а лише одна — факт. Приблизно таке співвідношення. Так, краще підготуватися до найгіршого, а потім зіткнутися з легшою ситуацією, ніж навпаки", — підкреслює експерт.

Але якщо оцінювати факти, а не вірити фейкам, то вони свідчать про таке: минула зима була важкою з двох основних причин.

Перша — дуже сильні морози та порівняно рясні снігопади, чого серед природних явищ в Україні вже давно не було. Останні 15 років зими були досить помірними, з не надто низькими температурами та невеликим сніговим покривом.

Друга, на думку експерта, — це цілеспрямована стратегія ворога — "заморозити" Україну саме в таку холодну зиму. Тому минулої зими Росія витрачала дуже багато своїх повітряних засобів для масованих, цілеспрямованих обстрілів української енергетики.

"Через ці два фактори — сувору зиму, зумовлену природними умовами, та масштабні цілеспрямовані удари Росії по українській енергетиці — ми пережили досить болісні періоди відключень електроенергії з відповідними наслідками — економічними та побутовими незручностями", — зазначає економіст.

Сильних обстрілів взимку чекати не варто

Як впевнено заявляє економіст, боятися нічого. Згідно з природними циклами, якщо одна зима сувора, то наступна, як правило, буде більш помірною. Те саме стосується й літа. Можна очікувати, що з огляду на перший, природний фактор, ця зима не буде такою морозною, а буде такою, якою вона була останні 15–20 років в Україні — помірною.

Другий фактор — це обстріли з боку Росії. А військові можливості, на думку економіста, зменшуються буквально з кожним днем. По-перше, вони вичерпують старі радянські запаси озброєння, ракет різних типів, дальності та боєголовок. Власне сучасне виробництво у них дуже обмежене через технологічну відсталість та міжнародні санкції, які не дозволяють їм отримувати необхідні комплектуючі в потрібних кількостях.

По-друге, на зниження боєздатності російської армії впливають дуже ефективні удари Збройних сил України вглиб російської території по військових заводах, інфраструктурі та нафтогазовому комплексу, який також відіграє значну роль у забезпеченні армії. Крім того, посилюються міжнародні санкції, які дедалі більше обмежують можливості власного військового виробництва в Росії. Таким чином, зрозуміло, що в майбутній зимовий період у РФ будуть значно менші військові можливості для обстрілів України, тим більше обмежені ударами по енергетиці.

"Тому всі ці катастрофічні розмови про те, що майбутня зима буде страшною і що треба кудись виїжджати, варто сприймати в кращому разі як емоційну оцінку, а в гіршому — як свідоме чи несвідоме підігравання численним російським ІПСО, завдання яких — розбурхувати українське суспільство з тієї чи іншої теми, неважливо якої, головне — розбурхувати", — заявляє Новак.

Зима близько: чому не варто робити поспішних висновків і вірити тому, що кажуть

Загалом, якщо прислухатися до заклику й виїхати кудись, залишивши своє житло напризволяще, зима не відступить, підкреслює економіст. По-друге, щоб кудись виїхати, треба залишити роботу, якщо вона не онлайн. Де тоді брати джерело доходу? По-третє, щоб поїхати кудись, потрібно мати там житло — у власності, у родичів або орендувати — це додаткове фінансове навантаження. Якщо у вас фізична робота і ви її втратили, з чого ви будете оплачувати нове житло та все, що пов’язано з життям на новому місці? По-четверте, якщо переїжджає сім’я з дітьми, доводиться кидати школу чи дитячий садок і влаштовувати їх у новому місці. Чи є там місця? Чи є ресурси?

"Тому для мене той, хто закликає виїжджати, — це або людина, яка не зовсім у повному інтелектуальному порядку, або це свідома провокація. Адже кидатися словами дуже легко. А що стоїть за цими словами? Які дії потрібні, щоб втілити те, що сказано? Для мене такі заяви вимагають хоча б елементарного почуття відповідальності за свої слова в публічному просторі. Адже це не на кухні сказано одній-двом людям. Це кинуто в публічний простір, до того ж з використанням певної посади, тим більше якщо це керівник волонтерської чи благодійної організації", — вважає Новак.

Підготовка до зими відбувається щороку. Кожного циклу як центральні, так і місцеві органи влади, коли настає час і розпочинається бюджетний період, проводять підготовку до зими. Звичайно, під час війни ця підготовка набуває певних нюансів, але загалом вона проводиться за стандартними процедурами та методами, оскільки інфраструктура залишається тією самою і вимагає тих самих заходів: ремонтів, модернізації, ліквідації наслідків обстрілів тощо.

А тим часом прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що майбутня зима може виявитися складнішою за попередню. Він пояснив, чому українцям варто готуватися до непростого опалювального сезону.

Також про те, якою буде зима в Україні, розповідав Фокус, зібравши думки експертів.