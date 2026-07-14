Готуйтеся до холоду й темряви, поки чиновники розкрадають кошти на ремонті ТЕС: якою буде зима в Україні

Експерти не виявляють оптимізму щодо майбутньої зими: українцям знову загрожують тривалі відключення світла, перебої з опаленням та дефіцит газу. Енергосистема працює на межі можливостей, відновлені потужності залишаються вразливими, а Росія розширює перелік цілей і обіцяє нарощувати масштаб ударів. Що чекає на Україну в опалювальний сезон і як підготуватися до найгіршого сценарію — у матеріалі Фокусу.

Росія має намір відповідати на атаки українських безпілотників ударами "з наростаючим масштабом". Про це заявив Путін, пообіцявши завдавати ударів, що будуть у кілька разів потужнішими.

"Куди б вони не намагалися наносити удари на території РФ, ми відповідатимемо дзеркально, тільки в кілька разів потужніше. Противник це відчує. Вже відчуває, сподіваюся", — сказав російський диктатор.

Ця заява пролунала на тлі збільшення кількості російських атак на українські нафтобази, автозаправні станції, логістичні вузли, сховища палива та об’єкти газовидобутку. Під ударами також опиняються об’єкти електроенергетики, хоча поки що переважно в прифронтових регіонах.

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Як пише німецьке видання Bild, Росія готує нові удари по енергетиці України. За їхніми оцінками, Путін "має намір приректи людей на смерть від холоду" і спробує "знищити Київ до настання зими".

Про загрозу посилення атак попереджають і представники української влади. Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків порадив мешканцям готуватися до більш інтенсивних ударів по західних областях України ракетами та дронами у вересні та жовтні.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також порадив мешканцям Києва та інших міст, які регулярно зазнають обстрілів, розглянути можливість тимчасово переїхати в безпечніше місце. За його словами, ситуація з російськими атаками поки що не покращується.

Холодна зима в Україні: потужності не вистачить, "втекти" не вдасться

Прогнози експертів на цю зиму теж не втішні. І цієї зими — з жовтня по лютий — ми відчуємо, що може означати велика сила ударів, особливо в умовах недостатньої кількості засобів протиповітряної оборони — Patriot або інших систем. Їхній дефіцит послаблює систему захисту в цілому.

"Що стосується ескалації, то ми бачили, що спочатку наносили удари по одному об’єкту, потім по іншому, а потім уже по всьому — підстанції, теплоелектростанції. Тепер до цього додаються автозаправні станції, по них теж завдають ударів, по різних об’єктах виробничого та військово-промислового комплексу. Реальний спектр розширюється. Якщо згадати події минулої зими — вони здебільшого стосувалися лише Києва та Харкова. Але тепер під загрозою вся Україна", — таку думку у коментарі Фокусу висловив енергетичний експерт Юрій Корольчук.

Часу на відновлення зруйнованого минулої зими дуже мало. У Києві ремонтують деякі теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, що постраждали від обстрілів. Але реальна ситуація така: грубо кажучи, вони могли б працювати на 100%, а працюватимуть у кращому разі на 70%. Тобто проблеми з опаленням все одно залишаться, навіть якщо не буде обстрілів і зима виявиться не дуже суворою.

"Проблеми з теплопостачанням все одно будуть, особливо на Лівому березі. Київ є масштабнішим за кількістю об’єктів, там є великі потужності, а в інших містах вони менші. Наприклад, Львів чи Одеса — якщо інтенсивність обстрілів буде такою самою, як у Києві минулої зими, там може статися катастрофа. Але й якщо удари будуть такими ж або ще сильнішими — особливо по Києву, по тепловій та електричній мережі, по підстанціях, які вже зруйновані навколо міста, — ситуація стане критичною", — вважає експерт.

Раніше існувало так зване "енергокільце". Це система, за якої елементи енергетичної мережі Київської області могли замінювати та підтримувати один одного. Якщо виходила з ладу одна підстанція, її навантаження перемикали на іншу. Навіть взимку 2022 року, коли завдавали ударів по підстанціях, вдавалося переключатися на резервні лінії та інших виробників. Зараз, як підкреслює Корольчук, це вже неможливо. Тому взимку на нас чекають обмеження електропостачання — навіть якщо обстрілів не буде. А якщо вони будуть, ми побачимо те саме, що вже переживали: по 15–20 годин без світла, постійні аварійні ремонти.

За словами експерта, ситуація утримується завдяки зниженню споживання в промисловості внаслідок ударів по заводах. Створюється ілюзія, що енергії вистачає. Але щойно навантаження зросло — місяць або два тижні тому, всього на кілька днів — дефіцит став помітним. Основна проблема — підстанції. За даними "Укренерго", їх пошкоджено на 38% більше.

"Оптимізму немає. Є реалізм: ми можемо залишитися без світла, тепла та газу. У вересні почнеться хвиля порад виїжджати — такі розмови вже з’являються. Їх буде набагато більше, ніж раніше. Хіба що ситуація зміниться на політичному рівні. Але навіть без обстрілів краще не стане — занадто багато зруйновано. Усе працює на межі можливостей, і люди цього часто не розуміють. Їхати нікуди. З Києва — тим більше. Ні в Тернополі, ні в Рівному місць немає, та й там теж обстрілюють. Будиночок у селі — теж не варіант. Ризик залишається скрізь, хоча, можливо, десь у тихішому місці людина почуватиметься спокійніше", — підкреслює Корольчук.

Перспективи на зиму: газ постачають, і є шанс, що його вистачить

Складна ситуація складається й із газом. Минулого року, за словами енергетичного експерта, спостерігався дефіцит, а цього року — видобуток знизився. Планували мінус 1,5 млрд кубів, але, найімовірніше, буде мінус 2 млрд кубів.

Зараз газ закачують у сховища, до зими, ймовірно, накопичать до 15 млрд. Але є ризик: Росія завдає ударів не лише по свердловинах, а й по газорозподільних станціях. Їх можна відновити. А ось якщо пошкодять самі свердловини — це ремонт на 2–3 місяці.

"Минулої зими обмежень на споживання газу не було, оскільки великі споживачі, теплоелектростанції, майже не брали газ — їх вибивали обстрілами. Тиск у системі залишався нормальним. Якщо зима буде стабільною, без перебоїв у роботі ТЕЦ, і споживання газу не знизиться — тиск може впасти. Є й зворотний ефект: коли вимикається світло, люди самі вимикають газові котли, і навантаження на систему знижується. Усе взаємопов’язано", — зазначає Корольчук.

Газові генератори теж не врятують ситуацію, вважає експерт, хоча їх і обіцяють побудувати потужністю 2,5 ГВт. Генератори розташовані локально, їх не підключили до загальної системи. "Укренерго" просить власників підключитися до мережі та працювати за командою — але це невигідно. Кожен використовує генератор лише для себе. До загальної енергосистеми вони не подають електроенергію. Це ілюзія вирішення проблеми.

Цієї зими нас чекають справжні відключення електроенергії тривалістю до 20 діб

Як підкреслює голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, наразі немає єдиної моделі чи єдиної системи, щоб стверджувати, що одразу в усіх містах зникнуть газ, світло, електроенергія тощо. Але вже зрозуміло, що з електроенергією будуть проблеми з огляду на можливі удари по підстанціях. Ми можемо реально й довго залишатися без електроенергії.

"На нас чекають реальні відключення на 10, 15, 20 діб. Але це у випадку, якщо вони продовжать удари. Якщо в нинішній ситуації настануть сильні холоди, то ми якось впораємося з невеликими відключеннями на 2–4–6 годин. Деякі регіони зможемо забезпечити повністю, деякі — ні. Київ — основний центр ударів і може взагалі залишитися без світла на 3–5 днів, і без тепла, і без газу. І цих ударів варто очікувати ближче до зими", — заявляє Фокусу Попенко.

Міністерство енергетики запевняє, що побудують і відновлять майже 5,5 гігават потужності. Але, як стверджує експерт, він не вірить у це.

"Я вважаю, що це неможливо. Дай Боже, щоб вони відновили 500 мегават — і це вже буде велична перемога. Треба замовкнути й ремонтувати, а не розводитися. А так починаються розмови: щось не виходить, щось виходить. Але навіть якщо все відновлять — це легко зруйнується. Жодний захист не врятує. На генерації захисту немає й бути не може. На ТЕЦ не можна побудувати захист. Там його немає. Тому ймовірність, що все знову зруйнується, дуже велика. Влучать у ТЕЦ-4 — її ніхто не відновлює. Влучать у ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 — і 80% Києва залишиться без тепла. І все", — зазначає Попенко.

І поки для українців малюється майже апокаліптичний сценарій на зиму, гроші, призначені на ремонт станцій, продовжують зникати в кишенях чиновників. СБУ повідомила, що під час ремонту Трипольської та Зміївської ТЕС було викрадено понад 10 млн грн. Замість нових труб закупили старі з підробленим маркуванням. Трьом особам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Але не зрозуміло, як виправити вже завдану шкоду.

Проте українцям слід бути готовими до зими. На все це залишилося небагато часу. Насамперед — подбати про тепло та світло у своїх оселях, радить експерт.

У багатоквартирних будинках необхідно терміново перевірити та відремонтувати всю електропроводку, особливо стан розподільних щитів. Встановити інвертори з накопичувачами, щоб насоси працювали навіть під час відключень. Це надзвичайно важливо для будинків вище п’яти поверхів.

У приватному секторі все складніше: потрібно більше коштів, але зате не треба ні з ким узгоджувати. Обов’язково встановіть інвертор з акумуляторами, за можливості — сонячні панелі, і ретельно перевірте все обладнання.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що центральна та місцева влада звітують про підготовку енергетичної та комунальної інфраструктури до зими, проте експерти застерігають: країна, як і раніше, вступає в осінньо-зимовий період із низкою системних проблем.

А 13 липня в Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Питання про енергетичну безпеку України на майбутню зиму вже включено до порядку денного, але викликає жваві дискусії. Одним із ключових пунктів порядку денного стане готовність України до майбутнього опалювального сезону.