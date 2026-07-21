Зима на выживание: почему украинцам советуют покинуть города и кто сможет себе это позволить

Украину ждёт сложная зима — или всё же не ждёт. Эксперты разделились: одни предупреждают о блэкаутах и советуют покидать города, другие уверяют, что угрозу преувеличивают. Фокус разбирался, чего на самом деле ждать украинцам в холода и станет ли переезд спасением или роскошью для богатых.

Зима 2026–2027 годов может стать для украинцев самой тяжёлой за всё время. Мы до сих пор не можем эффективно противостоять российской баллистике, а враг накапливает реактивные дроны, которые крайне сложно сбивать. Об этом рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Хотя мы каждый год говорим одно и то же, но эта зима действительно рискует стать самой тяжёлой", – отметил он.

По его словам, самой суровой до сих пор была зима 2025–2026 годов. Тогда всё могло рухнуть буквально от одного попадания — одной ракеты, одного удара. И, по сути, это не случилось лишь чудом. Миллионы людей пережили ту зиму крайне тяжело: многие оставались без света, а значит — без воды и тепла.

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Сейчас ситуация усугубляется, по словам волонтёра. Из-за перегруженности системы Минобороны, из-за конфликтов внутри военного руководства, из-за того, что внимание смещено с войны на политику, подготовка к зиме идёт не так, как нужно. Защищать энергетику не успевают — строительство, восстановление и защита объектов занимают не месяцы, а годы.

В таких условиях каждый уже сейчас, в июле, должен задуматься, где он будет зимой. Чмут считает, что некоторым стоит рассмотреть вариант переезда — из большого города в село, районный центр или даже за границу.

Зима 2026: уехать смогут те, у кого есть деньги

Совет уехать в село или за границу очень красиво звучит, но на деле не подходит миллионам украинцев, подчёркивает в комментарии Фокусу глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Если рассматривать село, то сегодня не так-то просто найти там дом, в котором можно перезимовать. Это должен быть не старый фонд, а дом с утеплёнными стенами, с камином или печью. При этом должен быть солидный запас дров или угля. Если есть газовое отопление и газ будет подаваться бесперебойно — просто прекрасно.

При этом, даже если работать и учиться удалённо, нужен постоянный интернет или Starlink. При отсутствии света — а гарантировать, что он будет бесперебойно, нельзя — нужны солнечные панели или генератор. А к генератору ещё нужно несколько канистр с горючим иметь под рукой.

Обязательно нужен запас продуктов питания, так как до магазина может быть очень далеко. Плюс постоянно заправленная машина, если такая есть. Ведь если возникнут экстренные случаи, например проблемы со здоровьем, нужно будет доехать до города.

"Рассматривая вариант перезимовать в селе, в частном доме, на даче, нужно не просто готовиться уже сейчас, но и иметь солидную сумму денег, чтобы приобрести и установить всё необходимое для жизни. Но не всем это по карману — найти и выложить сразу по 5–10 тысяч долларов. Те, кто давно живёт в частном секторе, уже давно подготовились, но вот сейчас это сделать нереально", — считает Олег Попенко.

Выехать за границу, чтобы перезимовать, тоже смогут только те, у кого там уже живут родственники или близкие друзья, которые не откажутся принять. Но, с учётом того, что мужчинам выезд закрыт, только около 20% женщин и детей смогут воспользоваться этим советом.

Но что делать пожилым людям, особенно маломобильным? Куда им деться и как спасаться из многоэтажек, которые в случае массовых обстрелов, как уже было этой зимой, оказались без тепла, водоснабжения и света? Как подчёркивает Попенко, у власти нет никакого плана эвакуации населения в случае масштабного ЧП, ну или его держат в тайне, так как о нём неизвестно ничего.

"Далеко ходить не будем, возьмём многострадальный Дарницкий район Киева. Ничего не слышно о том, как он готовится к предстоящей зиме. Глава администрации только критикует Кличко, но при этом неизвестно, что он делает, чтобы не повторилась ситуация прошлой зимы. Это касается и других районов города, которые абсолютно не готовы ни к отопительному сезону, ни к режиму ЧС. И как бы снова не пришлось в морозы вычерпывать канализацию вёдрами из квартир и подъездов, как это было на улице Заболотного", — подчёркивает эксперт.

И, как считает Попенко, новое правительство сейчас получит вызов с подготовкой к зиме. Им предстоит сделать очень много, чтобы не допустить худшего.

Нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее

Подготовка к зиме в Украине — это самый болезненный вопрос. Но при этом, как отмечает в комментарии Фокусу экономист Андрей Новак, по теме подготовки к предстоящей зиме можно услышать преимущественно апокалиптические прогнозы: что эта зима будет хуже предыдущей, и в этом ключе звучат призывы выезжать из городов — больших, средних, малых, из посёлков — куда угодно, потому что будет страшная зима.

"Но, во-первых, мы должны понимать, что в современном информационном пространстве три из четырёх новостей — это фейки, и лишь одна — факт. Примерно такое соотношение. Да, лучше подготовиться к худшему, а потом столкнуться с более лёгкой ситуацией, чем наоборот", — подчёркивает эксперт.

Но если оценивать факты, а не слушать фейки, то они говорят о следующем: прошлая зима была тяжёлой по двум основным причинам.

Первая — очень сильные морозы и сравнительно обильные снегопады, чего по природным явлениям уже давно не было в Украине. Последние 15 лет зимы были достаточно умеренными, с не очень низкими температурами и небольшим снежным покровом.

Вторая, как считает эксперт, — это целенаправленная стратегия врага — заморозить Украину именно в такую холодную зиму. Поэтому прошлой зимой Россия тратила очень много своих воздушных целей для массированных, целенаправленных обстрелов украинской энергетики.

"Из-за этих двух факторов — суровой зимы по природным условиям и масштабных целенаправленных ударов России по украинской энергетике — мы имели достаточно болезненные периоды блэкаутов с соответствующими последствиями — экономическими и бытовыми неудобствами", — отмечает экономист.

Сильных обстрелов зимой можно не ждать

Как уверенно заявляет экономист, пугаться нечего. По природным циклам, если одна зима суровая, то следующая, как правило, более умеренная. То же самое касается и лета. Можно ожидать, что по первому, природному фактору эта зима не будет с такими сильными морозами, а будет такой, какой она была последние 15–20 лет в Украине — умеренной.

Второй фактор — это обстрелы России. А военные возможности, по мнению экономиста, тают буквально с каждым днём. Во-первых, они исчерпывают старые советские запасы вооружений, ракет различных номенклатур, дальности и боевых частей. Собственное современное производство у них очень ограничено из-за технологической отсталости и международных санкций, которые не позволяют им получать необходимые комплектующие в нужных количествах.

Во-вторых, снижения возможностей российской армии — это очень эффективные удары Вооружённых сил Украины вглубь российской территории по военным заводам, инфраструктуре и нефтегазовому комплексу, который также занимает весомую долю в обеспечении армии. И, кроме того, усиливаются международные санкции, которые всё больше ограничивают возможности собственного военного производства в России. Таким образом, понятно, что в предстоящий зимний период у РФ будут значительно меньшие военные возможности для обстрелов Украины, тем более ограниченные ударами по энергетике.

"Поэтому все эти катастрофические разговоры о том, что предстоящая зима будет страшной и что нужно куда-то выезжать, стоит воспринимать в лучшем случае как эмоциональную оценку, а в худшем — как сознательное или бессознательное подыгрывание многочисленным российским ИПСО, задача которых — возбуждать украинское общество по той или иной теме, неважно какой, главное — возбуждать", — заявляет Новак.

Зима близко: почему не стоит делать поспешных выводов и верить тому, что говорят

В целом, если последовать призыву и выехать куда-то, бросив своё жильё на произвол судьбы, зима не отступит, подчёркивает экономист. Во-вторых, чтобы куда-то уехать, надо бросить место работы, если оно не онлайн. Где тогда брать источник дохода? В-третьих, чтобы ехать куда-то, нужно иметь там жильё — в собственности, у родственников, или арендовать — это дополнительная финансовая нагрузка. Если у вас физическая работа и вы её потеряли, с чего вы будете оплачивать новое жильё и всё, что связано с жизнью на новом месте? В-четвёртых, если переезжает семья с детьми, надо бросать школу или детский сад и устраивать их в новом месте. Есть ли там места? Есть ли ресурсы?

"Поэтому для меня тот, кто призывает выезжать, — это либо человек не совсем в полном интеллектуальном порядке, либо это сознательная провокация. Потому что бросаться словами очень легко. А что за этими словами? Какие действия нужны, чтобы реализовать то, что сказано? Для меня такие заявления требуют хотя бы элементарного чувства ответственности за свои слова в публичном пространстве. Это ведь не на кухне сказано одному-двум людям. Это брошено в публичное пространство, ещё и с использованием какой-то позиции, тем более если это руководитель волонтёрской или благотворительной организации", — считает Новак.

Подготовка к зиме происходит ежегодно. Каждый цикл и центральные, и местные органы власти, когда подходит время и бюджетный период, ведут подготовку к зиме. Конечно, во время войны эта подготовка приобретает определённые нюансы, но в целом она ведётся по стандартным процедурам и методам, потому что инфраструктура остаётся той же и требует тех же действий: ремонтов, модернизации, ликвидации последствий обстрелов и так далее.

А в это время премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей. Он объяснил, почему украинцам стоит готовиться к непростому отопительному сезону.

Также о том, какой будет зима в Украине, рассказывал Фокус, собрав мнения экспертов.