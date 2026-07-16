Вероятный премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей. Он объяснил, почему украинцам стоит готовиться к непростому отопительному сезону.

Кандидат на пост премьер-министра Украины Сергей Корецкий перед голосованием по его назначению в Верховной Раде заявил, что Украине следует готовиться к непростой зиме, ведь Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре. Об этом говорилось в заявлении вероятного нового премьер-министра 16 июля в зале ВР.

В ходе своего выступления он отметил, что следующий отопительный сезон может оказаться сложнее предыдущего.

"Эта зима может оказаться сложнее предыдущей. Поэтому мы должны сплотиться и продолжать действовать, чтобы спасти людей и сохранить саму жизнь", — заявил Корецкий.

Кроме того, кандидат на пост премьера поблагодарил членов правительства, работавших с начала полномасштабного вторжения, депутатский корпус и президента Владимира Зеленского за лидерство.

Відео дня

Обращение Корецкого к энергетикам

Отдельно он обратился к работникам энергетической отрасли, подчеркнув, что именно их работа помогла стране пережить предыдущие отопительные сезоны в условиях массированных российских атак.

"Мы выстояли благодаря смелости, преданности и профессионализму. Искренне благодарен каждому, кто работал и продолжает работать", — сказал он.

Важно

Рука Ермака, магия Корецкого, замена Федорова: 5 хронических проблем нового Кабмина

По словам кандидата на пост главы правительства, Россия и впредь будет пытаться оказывать давление на Украину не только военными ударами, но и психологически: "Враг тщетно пытается сломить нас физически и морально. Мы должны сохранять силу духа и оптимизм, чтобы продолжать борьбу".

Корецкий подчеркнул, что главной задачей властей по-прежнему остается защита людей и обеспечение устойчивости государства в условиях войны.

Новый премьер Корецкий: реакция экспертов

Отметим, что возможное назначение Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины обсуждается в экспертных кругах уже не один день. В основном специалисты высказываются сдержанно положительно. Его называют эффективным кризисным менеджером, однако предупреждают, что новое правительство уже стартует с рядом проблем — от подготовки к отопительному сезону до кадровых решений в сфере обороны.

Так, экономист, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин назвал Корецкого "сильнее многих своих предшественников".

"Корецкий — сильный менеджер, сильнее многих, кто занимал эту должность до него. Я в него верю. Хотя и совсем не завидую", — считает Амелин .

В то же время эксперт подверг критике кадровые изменения в правительстве, сопровождавшие это назначение.

По его словам, уход Михаила Федорова может негативно повлиять на развитие оборонных технологий и взаимодействие с международными партнерами.

"Потеря Михаила Федорова — удар по обороноспособности страны, трансформации Минобороны и поддержке со стороны партнеров".

Опрос Верите ли вы, что новый Кабинет Министров будет эффективнее предыдущего? Опрос открыт до Да, изменения могут быть к лучшему Нет, я так не считаю Заменить нужно было только некоторых министров Сложно ответить Голосувати

Кроме того, он назвал нежелательным возможный уход торгового представителя Украины Тараса Качки.

"Уход Качки также крайне нежелателен, учитывая его эффективность в вопросах евроинтеграции. Он точно на своём месте".

Политолог Вадим Денисенко считает, что новый Кабмин ещё до начала работы столкнулся с рядом системных вызовов.

Первой проблемой он называет завышенные ожидания в отношении нового премьера.

По его словам, смена главы правительства преподносится обществу как способ обеспечить успешное переживание зимы, хотя до начала отопительного сезона осталось всего три месяца, а большинство ключевых решений уже приняты.

"Корецкий — именно тот человек, который спасёт нас зимой. К сожалению, это неправда", — говорит он.

Денисенко также обращает внимание на отсутствие четкой правительственной программы, возможные трудности в Министерстве обороны после кадровых перестановок, а также на политический фактор в лице главы Офиса президента Андрея Ермака, который, по его мнению, может оказать влияние на новый состав Кабмина.

Отдельно он отмечает, что сама смена правительства уже породила вокруг него повышенные ожидания и риски информационного давления.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сильная сторона Сергея Корецкого — его профессиональная репутация и отсутствие собственных политических амбиций.

"Большинство источников характеризуют Корецкого как очень хорошего менеджера, но политически нейтральную фигуру, не имеющую явных особых амбиций на самостоятельную политическую роль. Именно в этом заключается его преимущество", — отметил эксперт .

По мнению эксперта, это значительно повышает его шансы на эффективное взаимодействие как с парламентом, так и с Банковой.

Опрос Как вы относитесь к решению об отставке министра обороны Михаила Федорова? Опрос открыт до Позитивно, изменения необходимы Негативно, поддерживаю протесты против отставки Не понимаю причин этого решения Трудно определиться Голосувати

Подобного мнения придерживается народный депутат Ярослав Железняк.

Он заявил, что если бы ему самому предстояло выбирать премьер-министра, Корецкий был бы среди его кандидатов.

По словам депутата, новый глава правительства успешно руководил "Укрнафтой", сделав компанию прибыльной, а впоследствии наладил работу "Нафтогаза".

"Адекватный чиновник… Сергей возглавил "Укрнафту" и вывел компанию в плюс. После этого он хоть как-то наладил работу в "Нафтогазе". У нас будет газ на зиму. От его коллег я слышал только положительные отзывы. Мне кажется, к нему в принципе ни у кого нет неприязни".

А энергоэксперт, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что смена премьер-министра сама по себе не повлияет на ситуацию в энергетике, ведь российские атаки на инфраструктуру будут продолжаться.

"От этого Россия не станет меньше обстреливать объекты энергетики", — отметил он.

Напомним, Сергей Корецкий возглавлял НАК "Нафтогаз Украины" и станет премьер-министром Украины. Информация о вероятности такого назначения появилась после того, как 12 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с Корецким, в ходе которой поблагодарил его за работу во главе "Укрнафты" и "Нафтогаза".

Также известно, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала резонанс в обществе. 16 июля украинцы вышли на мирные массовые протесты. Люди собрались в центре Киева, Львова, Днепра, Тернополя, Харькова, Одессы, Полтавы, Ровно, а социальные сети переполнены эмоциональными постами "за" и "против" решения президента Зеленского.