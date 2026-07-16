Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути складнішою за попередню. Він пояснив, чому українцям варто готуватися до непростого опалювального сезону.

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Сергій Корецький перед голосуванням за його призначення у Верховній Раді заявив, що Україна має готуватися до непростої зими, адже Росія продовжує атаки на критичну інфраструктуру. Про це йшлося в його заяві 16 липня в залі ВР.

Під час свого виступу Корецький зазначив, що наступний опалювальний сезон може бути складнішим за попередній.

"Ця зима може бути складнішою за попередню. Тому ми маємо згуртовано далі йти, щоб зберегти людей і зберегти саме життя", — заявив Корецький.

Також кандидат на посаду прем'єра подякував урядовцям, які працювали з початку повномасштабного вторгнення, депутатському корпусу та президенту Володимиру Зеленському за лідерство.

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Звернення Корецького до енергетиків

Окремо він звернувся до працівників енергетичної галузі, наголосивши, що саме їхня робота допомогла країні пройти попередні опалювальні сезони в умовах масованих російських атак.

"Ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Щиро вдячний кожному, хто працював і продовжує працювати", — сказав він.

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За словами Корецького, Росія й надалі намагатиметься тиснути на Україну не лише військовими ударами, а й психологічно: "Ворог безрезультатно намагається нас зламати фізично і морально. Маємо зберігати силу духу та оптимізм задля продовження боротьби."

Корецький наголосив, що головним завданням влади залишається захист людей і забезпечення стійкості держави в умовах війни.

Зазначимо, що станом на 12:10 год. Сергій Корецький став новим премʼєр-міністром України. За нього проголосували 289 депутатів.

За Корецького проголосували 289 депутатів Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Новий прем'єр Корецький: реакція експертів

Зазначимо, що ймовірне призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України обговорюється в експертному середовищі вже не один день. Здебільшого фахівці висловлюються стримано позитивно. Його називають ефективним кризовим менеджером, однак попереджають, що новий уряд уже стартує з низкою проблем — від підготовки до опалювального сезону до кадрових рішень у сфері оборони.

Так, економіст, співзасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін назвав Корецького "сильнішим за багатьох своїх попередників".

"Корецький — сильний менеджер, сильніший за багатьох на цій посаді до нього. Я в нього вірю. Хоча й дуже не заздрю", — вважає Амелін.

Водночас експерт розкритикував кадрові зміни в уряді, які супроводжували призначення.

За його словами, втрата Михайла Федорова може негативно вплинути на розвиток оборонних технологій та взаємодію із міжнародними партнерами.

"Втрата Михайла Федорова — удар по обороноздатності країни, трансформації Міноборони та підтримці партнерами."

Опитування Чи вірите ви, що новий Кабінет Міністрів буде ефективнішим за попередній? Опитування відкрите до Так, зміни можуть бути на краще Ні, я так не вважаю Замінити треба було лише деяких міністрів Складно відповісти Голосувати

Також він назвав небажаним можливий відхід торгового представника України Тараса Качки.

"Втрата Качки також вкрай небажана з огляду на його ефективність у питаннях євроінтеграції. Він точно на своєму місці."

Політолог Вадим Денисенко вважає, що новий Кабмін ще до початку роботи отримав низку системних викликів.

Першою проблемою він називає завищені очікування від нового прем'єра.

За його словами, зміна глави уряду подається суспільству як спосіб забезпечити успішне проходження зими, хоча до початку опалювального сезону залишилося лише три місяці, а більшість ключових рішень уже ухвалені.

"Корецький — саме та людина, яка врятує нас взимку. На жаль, це неправда", — каже він.

Денисенко також звертає увагу на відсутність чіткої урядової програми, можливі труднощі у Міністерстві оборони після кадрових змін, а також політичний фактор керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який, на його думку, може впливати на новий склад Кабміну.

Окремо він наголошує, що сама зміна уряду вже сформувала навколо нього підвищені очікування та ризики інформаційного тиску.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що сильна сторона Сергія Корецького — його професійна репутація та відсутність власних політичних амбіцій.

"Корецького більшість джерел характеризують як дуже гарного менеджера, але політично нейтральну фігуру без очевидних особливих амбіцій на самостійну політичну роль. Саме в цьому його перевага", — зазначив експерт.

На думку експерта, це значно підвищує його шанси на ефективну взаємодію як із парламентом, так і з Банковою.

Опитування Як ви ставитеся до рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова? Опитування відкрите до Позитивно, зміни необхідні Негативно, підтримую протести проти відставки Не розумію причин цього рішення Складно визначитись Голосувати

Схожої думки дотримується народний депутат Ярослав Железняк.

Він заявив, що якби сам обирав прем'єр-міністра, Корецький був би серед його кандидатів.

За словами депутата, новий глава уряду успішно керував "Укрнафтою", зробивши компанію прибутковою, а згодом налагодив роботу "Нафтогазу".

"Адекватний чиновник… Сергій очолив "Укрнафту", вивів її в прибуток. Після цього хоч якось налагодив процес у "Нафтогазі". У нас буде газ на зиму. Від його колег я чув тільки позитивні відгуки. Мені здається, на нього в принципі немає алергії ні у кого."

А енергоексперт, cпівзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що зміна прем'єр-міністра сама по собі не вплине на ситуацію в енергетиці, адже російські атаки на інфраструктуру триватимуть.

"Від цього Росія не стане менше обстрілювати енергетику", — зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Корецький очолював НАК "Нафтогаз України" і стане прем'єр-міністром України. Інформація про ймовірність такого призначення з'явилася після того, як 12 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Корецьким, під час якої подякував йому за роботу на чолі "Укрнафти" та "Нафтогазу".

Також відомо, що звільнення міністра оборони України Михайла Федорова викликало резонанс у суспільстві. 16 липня українці вийшли на мирні масові протести. Люди зібралися у центрі Києва, Львова, Дніпра, Тернополя, Харкова, Одеси, Полтави, Рівного, а соцмережі переповнені емоційними постами "за" та "проти" рішення президента Зеленського.