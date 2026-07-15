Підготовка до зими, аграрне міністерство і ВПО: що відомо про перші кроки Корецького

Підготовка до зими, реорганізація міністерств, підтримка оборони та кадрові рішення. Під час засідання фракції кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький повідомив про деякі перші кроки, які планує реалізувати у разі призначення. Що про його плани відомо зі слів депутатів та яке рішення озвучив президент Володимир Зеленський — в огляді Фокуса.

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Сергій Корецький під час засідання фракції "Слуга народу" представив депутатам своє бачення роботи нового уряду та окреслив ключові пріоритети на найближчий період. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, під час закритої зустрічі Корецький розповів про свою біографію, управлінський досвід і здобутки у корпоративному секторі, а також поділився першими планами у разі призначення очільником уряду.

Пріоритет — підготовка до наступної зими

Одним із головних завдань Корецький назвав підготовку країни до нового опалювального сезону. За його словами, наступна зима може бути не менш складною за попередню, тому уряд має зосередитися на забезпеченні стабільної роботи енергетичної системи.

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Також він наголосив на необхідності повної підтримки Міністерства оборони та сектору безпеки.

Серед своїх пріоритетів Корецький також назвав розвиток державної політики у сфері психічного та ментального здоров'я українців.

"Основний фокус Корецький планує навести на проходження зими. Передбачає, що наступна зима буде не легшою, ніж попередня", — написала депутатка.

Планує відновити окреме Міністерство аграрної політики

За інформацією Василевської-Смаглюк, Корецький має намір повернути повноцінне Міністерство аграрної політики. На посаді очільника відомства він бачить чинного першого заступника міністра Тараса Висоцького, попри наявність щодо нього кримінального провадження НАБУ.

Водночас депутатка повідомила, що звернулася до Корецького із запитанням про склад його майбутньої команди. За її словами, кандидат у прем'єри пообіцяв представити повний перелік кандидатів увечері.

Реорганізація міністерств

За словами депутатки, серед парламентарів обговорювалася можливість створення окремого Міністерства з питань внутрішньо переміщених осіб. Водночас вона зазначила, що таких планів фактично немає.

За її інформацією, Корецький розглядає варіант поділу нинішнього Міністерства розвитку громад та територій на два окремі відомства — Міністерство інфраструктури та Міністерство відновлення, громад і ВПО.

"Також планує займатися психічним та ментальним здоровʼям українців", — додала вона.

Коли голосуватимуть за новий уряд

Як повідомила Василевська-Смаглюк, за участі президента України має бути остаточно сформований пакет кандидатур до нового складу Кабінету Міністрів.

Очікується, що Верховна Рада розпочне засідання з голосування за кандидатуру прем'єр-міністра, після чого розгляне призначення членів уряду. Водночас частина народних депутатів виступає проти пакетного голосування, наполягаючи на окремому розгляді кожної кандидатури, оскільки, на їхню думку, такий підхід дасть змогу уникнути призначення суперечливих посадовців.

Зеленський підтримав кандидатуру Корецького і пояснив свої дії

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський підтвердив кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. За його словами, одним із головних критеріїв при виборі нового очільника уряду стала підготовка країни до майбутнього опалювального сезону.

Саме тому після проведених консультацій кандидатуру Сергія Корецького вважають найбільш підготовленою на посаду прем'єр-міністра України.

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"Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготованіша людина на посаду прем'єр-міністра України", — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент також повідомив, що найближчим часом планує окремі зустрічі з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Експерт: головним викликом для нового уряду стане проходження зими

Тим часом енергоексперт, cпівзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук акцентує, що новий очольник уряду неминуче зіткнеться із ключовим викликом — проходженням опалювального сезону 2026-2027 років.

На думку експерта, зміна прем'єр-міністра сама по собі не вплине на ситуацію в енергетиці, адже російські атаки на інфраструктуру триватимуть.

"Від цього Росія не стане менше обстрілювати енергетику", — зазначив він.

Водночас Корольчук зауважив, що новому уряду доведеться працювати в умовах обмежених ресурсів і продовжувати відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, тому саме підготовка до зими стане одним із головних тестів для майбутнього Кабінету Міністрів.

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"Підстанції "Укренерго", ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, побиті об’єкти "Нафтогазу" — з горем пополам ремонтують, відновлюють, вони працюють. Корецький не дасть більше грошей на ремонти, коли стане прем’єром. І так все дуже обмежене. Тоді питання: як врятує? Ніяк. Просто буде робити, що робили і всі попередники", — написав Корольчук.

Нагадаємо, Сергій Корецький очолював НАК "Нафтогаз України" і тепер стане прем'єр-міністром України. Інформація про ймовірність такого призначення з'явилася після того, як 12 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Корецьким, під час якої подякував йому за роботу на чолі "Укрнафти" та "Нафтогазу".

За словами глави держави, вони обговорили кроки для посилення стійкості країни та реалізації оновленої політичної стратегії.

Відомо, що завтра, 16 липня, Верховна Рада голосуватиме за нового прем'єр-міністра.