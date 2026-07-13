Зеленський видав завдання Корецькому як новому прем'єру: хто отримає нові посади (інфографіка)

Глава компанії "Нафтогаз Україна" Сергій Корецький погодився на пропозицію президента України Володимира Зеленського стати новим прем'єр-міністром, написали медіа. Хоч Верховна Рада ще не підтримала призначення, майбутній глава уряду вже отримав завдання готуватись до найближчої зими, яка може стати найважчою за усі роки війни. Які нові призначення можуть відбутись у Кабінеті Міністрів?

Про підсумки зустрічі Зеленського та Корецького написало медіа "Українська правда" з посиланням на власні джерела. З'ясувалось, що під час зустрічі з очільником української держави голова НАК "Нафтогаз України" "позитивно" поставився до пропозиції. Джерела також розповіли про підсумки зустрічей з іншими кандидатами на посаду, які у різній формі відмовили президенту.

Серед завдань, які отримав потенційний глава уряду, — підготовка до важкої зими, захист енергетики та паливної інфраструктури від ударів РФ, стабілізація економіки, розв'язання проблем у міжнародних відносинах, ідеться у матеріалі УП.

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Співрозмовники медіа переповіли зміст розмови Зеленського з Корецьким. З'ясувалось, що президент стежив за успіхами посадовця на посади глави "Нафтогазу", коли збиткова компанія перетворилась на "надприбуткову". Тим часом Корецький був "здивований" пропозицією, але все ж прийняв її. При цьому він визнав, що поки "не усвідомлює масштабу викликів", які його очікують попереду.

Також є короткий переказ спілкування з іншими двома кандидатами. Вказано, що чинний міський голова Харкова Ігор Терехов відхилив пропозицію та сказав, що і далі займатиметься містом. Інший кандидат — міністр енергетики Денис Шмигаль, який був прем'єром з 2020 по 2025 рік. Як сказав Шмигаль анонімному співрозмовнику журналістів, він не отримав "серйозну пропозицію".

Відставка уряду Свириденко — деталі

Джерела медіа "РБК-Україна" розповіли про інші можливі перестановки в новому українському уряді. Зокрема, уточнюється, що у вівторок прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, у середу затвердять "безальтернативного кандидата" Корецького, а у середу затвердять Кабінет Міністрів. Співрозмовник журналістів розповіли про можливі перестановки:

Міністерство оборони — замість Михайла Федорова можуть призначити главу МВС Ігоря Клименка;

Міністерство цифрової трансформації — керівник Тарас Качка може втратити посаду;

Міністерство розвитку громад і територій ліквідують та звільнять чинного главу Олексія Кулебу. Відомство поділять на два. Перше відомство — це Мінрегіон, який може очолити нардеп Віталій Безгін. Друге — Мініфраструктури й відновлення, яке очолить хтось з керівників ОВА: або Олег Синегубов (Харківщина), або Микола Калашник (Київщина), або Іван Федоров (Запоріжжя), або хтось інший.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ліквідують. З'явиться Міністерство економіки, довкілля, яким керуватиме нинішній міністр Олексій Соболєв. Главою міністерства сільського господарства може стати Тарас Висоцький;

Міністерство освіти — замість Оксена Лісового ним керуватиме Микола Трофименко, який є його сьогоднішнім заступником.

Відставка уряду Свириденко — нові міністри Кабміну Фото: РБК-Україна

Зазначимо, у неділю стало відомо, що Юлія Свириденко подала у відставку, і разом з нею піде у відставку весь Кабінет Міністрів — від міністра оборони Михайла Федорова до очільників міністерств енергетики, освіти, охорони здоров'я тощо.

Фокус писав, хто такий Сергій Корецький. Новий очільник уряду, який офіційно обійме посаду після голосування у Верховній Раді, раніше керував мережею автозаправних станцій WOG, потім — заснував кавовий бренд Indealist, а згодом, у листопаді 2022 року, очолив компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта", а у 2024 році виграв конкурс на посаду глави "Нафтогаз України".

Нагадуємо, Фокус зібрав думки політологів щодо того, чому уряд Свириденко пішов у відставку.