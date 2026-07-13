Зеленский поставил перед Корецким задачу как новому премьеру: кто займет новые должности (инфографика)

Глава компании "Нафтогаз Украина" Сергей Корецкий согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского стать новым премьер-министром, сообщают СМИ. Хотя Верховная Рада ещё не одобрила это назначение, будущий глава правительства уже получил задание готовиться к предстоящей зиме, которая может стать самой тяжёлой за все годы войны. Какие новые назначения могут состояться в Кабинете министров?

Об итогах встречи Зеленского и Корецкого сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Выяснилось, что во время встречи с главой украинского государства председатель НАК "Нафтогаз Украины" "положительно" отнесся к предложению. Источники также рассказали об итогах встреч с другими кандидатами на эту должность, которые в той или иной форме отказали президенту.

Среди задач, поставленных перед потенциальным главой правительства, — подготовка к суровой зиме, защита энергетики и топливной инфраструктуры от ударов со стороны РФ, стабилизация экономики, решение проблем в международных отношениях, говорится в материале УП.

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Собеседники СМИ пересказали содержание разговора Зеленского с Корецким. Выяснилось, что президент следил за успехами чиновника на посту главы "Нафтогаза", когда убыточная компания превратилась в "сверхприбыльную". Между тем Корецкий был "удивлен" предложением, но все же принял его. При этом он признал, что пока "не осознает масштаба вызовов", которые его ждут впереди.

Также приводится краткое изложение переговоров с двумя другими кандидатами. Указано, что действующий мэр Харькова Игорь Терехов отклонил предложение и заявил, что и впредь будет заниматься делами города. Другой кандидат — министр энергетики Денис Шмыгаль, который был премьер-министром с 2020 по 2025 год. Как сказал Шмыгаль анонимному собеседнику журналистов, он не получил "серьезного предложения".

Отставка правительства Свириденко — подробности

Источники в СМИ "РБК-Украина" рассказали о других возможных перестановках в новом украинском правительстве. В частности, уточняется, что во вторник премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в среду утвердят "безальтернативного кандидата" Корецкого, а в среду утвердят Кабинет министров. Собеседник журналистов рассказал о возможных перестановках:

Министерство обороны — вместо Михаила Федорова могут назначить главу МВД Игоря Клименко;

Министерство цифровой трансформации — руководитель Тарас Качка может лишиться должности;

Министерство развития общин и территорий ликвидируют, а действующего главу Алексея Кулебу уволят. Ведомство разделят на два. Первое ведомство — это Минрегион, который может возглавить народный депутат Виталий Безгин. Второе — Министерство инфраструктуры и восстановления, которое возглавит кто-то из руководителей ОГА: либо Олег Синегубов (Харьковская область), либо Николай Калашник (Киевская область), либо Иван Федоров (Запорожская область), либо кто-то другой.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет ликвидировано. Появится Министерство экономики и окружающей среды, которым будет руководить нынешний министр Алексей Соболев. Главой министерства сельского хозяйства может стать Тарас Высоцкий;

Министерство образования — вместо Оксена Лисового им будет руководить Николай Трофименко, который является его нынешним заместителем.

Отставка правительства Свириденко — новые министры Кабмина Фото: РБК-Украина

Отметим, что в воскресенье стало известно, что Юлия Свириденко подала в отставку, и вместе с ней уйдет в отставку весь Кабинет министров — от министра обороны Михаила Федорова до руководителей министерств энергетики, образования, здравоохранения и т. д.

Фокус рассказало о том, кто такой Сергей Корецкий. Новый глава правительства, который официально вступит в должность после голосования в Верховной Раде, ранее руководил сетью автозаправочных станций WOG, затем — основал кофейный бренд Indealist, а позже, в ноябре 2022 года возглавил компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", а в 2024 году выиграл конкурс на должность главы "Нафтогаз Украины".

Напоминаем, что Фокус собрал мнения политологов о том, почему правительство Свириденко ушло в отставку.