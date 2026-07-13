Конец правительства Ермака: зачем Зеленский меняет премьер-министра и перекраивает Кабмин

Президент Владимир Зеленский готовит перестановки в Кабинете министров, центральным элементом которых станет замена премьер-министра Юлии Свириденко. Фокус разбирался, почему кадровую перезагрузку запускают именно сейчас, кто может возглавить правительство и какие изменения готовятся в силовом блоке.

Президент Владимир Зеленский приступил к очередной масштабной реорганизации исполнительной власти. Центральным кадровым решением должна стать замена премьер-министра Юлии Свириденко и формирование нового состава Кабинета министров.

12 июля Зеленский сообщил, что предложил Свириденко перейти на новое направление работы, связанное с отношениями с одним из ключевых партнеров Украины. Президент поблагодарил её за работу на посту главы правительства и заявил, что кадровые изменения должны обеспечить реализацию обновлённой политической стратегии государства.

Сама Свириденко подтвердила, что покидает пост премьер-министра, но продолжит работать в команде президента. По информации СМИ и народных депутатов, она может стать новым послом Украины в США, однако официально о её следующей должности пока не объявили.

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Отставка премьер-министра в соответствии с законодательством означает отставку всего Кабинета министров. До назначения нового состава правительства нынешние министры будут продолжать исполнять свои обязанности.

Одной из главных интриг остается кандидатура нового главы Кабмина. Среди возможных претендентов называют председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, министра энергетики Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Источники называют Корецкого главным кандидатом на пост премьера. До перехода в "Нафтогаз" он возглавлял "Укрнафту", а ранее работал в частном топливном бизнесе. В пользу его возможного назначения может свидетельствовать управленческий опыт в крупных энергетических компаниях на фоне подготовки Украины к новому отопительному сезону.

В то же время президент публично не объявил окончательного решения относительно преемника Свириденко. Кандидатуру нового премьер-министра должен представить в Верховную Раду президент, после чего парламент проголосует за назначение главы правительства и его состав.

Ожидается, что кадровые изменения коснутся не только премьера. После назначения нового главы Кабмина может быть существенно изменена структура правительства и перераспределены полномочия между министерствами. В парламенте также прогнозируют непростые голосования по кандидатурам министров обороны и иностранных дел, которых президент выдвигает отдельно.

Одновременно Зеленский объявил о кадровых перестановках среди руководителей правоохранительных органов. По данным СМИ, в рамках кадровой перестройки на пост главы Службы безопасности Украины может быть назначен нынешний первый заместитель главы ведомства Александр Поклад.

В настоящее время обязанности главы СБУ исполняет Евгений Хмара. Поклада был назначен первым заместителем руководителя спецслужбы в январе 2026 года; до этого он работал заместителем главы СБУ и возглавлял Департамент контрразведки.

Официального представления кандидатуры нового главы СБУ пока нет. Руководителя спецслужбы назначает Верховная Рада по представлению президента. Кроме того, в ближайшее время может смениться руководство Государственного бюро расследований и отдельных министерств.

Почему Зеленский решил сменить премьера: три причины

Кадровые перестановки во власти обусловлены сразу несколькими причинами, считает политолог Олег Постернак. По его мнению, именно решение в отношении Юлии Свириденко стало отправной точкой для более масштабной перестройки власти.

В качестве первой причины эксперт называет возможный переход Свириденко на должность посла Украины в США. За время работы в правительстве она наладила рабочие контакты с американской администрацией, участвовала в подготовке соглашения о минеральных ресурсах, сотрудничала со Скоттом Бессентом и несколько раз посещала Соединенные Штаты.

"У неё действительно неплохие связи, и администрация Трампа относится к ней положительно. Поэтому более подходящего, удобного и значимого посла Украины в США сейчас трудно представить", — говорит Фокусу Постернак.

По словам политолога, вопрос о предстоящих кадровых изменениях мог обсуждаться в ходе саммита НАТО в Анкаре, где, в частности, находились Давид Арахамия и Сергей Корецкий, которого называют одним из главных претендентов на пост премьера.

Постернак предполагает, что именно в Анкаре президент планировал предстоящие перестановки — вдали от Киева, лишнего внимания, утечек информации и политических инсинуаций. По его мнению, этим можно объяснить, почему значительная часть политических журналистов и инсайдеров заранее не знала о подготовке решений.

Второй причиной эксперт называет политический фактор. Хотя сейчас это уже не имеет решающего значения, Свириденко долгое время воспринималась как человек бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. По мнению Постернака, это затрудняло её взаимодействие с отдельными политическими группами и государственными институтами.

Третьим фактором политолог считает проблемы во взаимодействии правительства с Верховной Радой.

"Юлия Свириденко, возможно, неплохой специалист, но очень осторожный и малоактивный политик. Именно это привело к тому, что взаимодействие между правительством и парламентом находилось на очень низком уровне", — поясняет эксперт.

По мнению Постернака, именно совокупность этих причин подтолкнула президента к решению сменить главу правительства.

Комментируя кандидатуру Сергея Корецкого, эксперт отмечает, что она представляется наиболее приемлемой для Банковой.

"Если Свириденко — человек Ермака, то Корецкий — это стопроцентный человек Зеленского", — говорит политолог.

В то же время Постернак считает, что кадровые изменения вряд ли ограничатся Кабмином. По его словам, в ближайшее время могут состояться новые назначения в силовом блоке, в том числе и в Службе безопасности Украины.

"Кадровый каскад уже запущен, поэтому в течение недели мы увидим реальную картину", — прогнозирует эксперт.

Почему кадровые перестановки ускорились и при чём здесь США

Политолог Владимир Фесенко считает, что перезагрузка правительства планировалась и раньше, однако её ускорили внешние обстоятельства, прежде всего необходимость усилить украинское направление в отношениях с США.

По словам эксперта, после контактов президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и переговоров на саммите НАТО стало ясно, что Украине нужен посол в Вашингтоне с особыми полномочиями, способный вести переговоры по ключевым двусторонним проектам.

"Речь идет о соглашении с США по дронам, лицензионном производстве в Украине ракет-перехватчиков для Patriot и реализации соглашения о ресурсах. Именно этими вопросами занималась Юлия Свириденко, поэтому необходимость усилить американское направление стала триггером, который ускорил кадровые изменения", — объясняет Фокусу Фесенко.

В то же время, по его словам, президент и раньше задумывался о смене премьер-министра. Одной из причин стали проблемы во взаимодействии правительства с Верховной Радой, из-за чего задерживалось принятие ряда законопроектов, в частности связанных с евроинтеграцией.

Кроме того, обновление состава Кабмина должно продемонстрировать обществу перезагрузку президентской команды.

По мнению политолога, именно поэтому среди фаворитов на пост главы правительства называют руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

"Он имеет репутацию эффективного менеджера, является политически нейтральным и имеет высокие шансы получить поддержку Верховной Рады. В то же время Корецкий не будет восприниматься как отдельный центр политического влияния, а скорее как исполнитель президентской политики", — отмечает Фесенко.

Что касается мэра Харькова Игоря Терехова, эксперт считает более вероятным его назначение на должность вице-премьера, ответственного за инфраструктуру, коммунальную сферу и прифронтовые регионы, где у него есть значительный практический опыт.

В то же время ситуация вокруг министра обороны Михаила Федорова, по словам Фесенко, остается неопределенной. Он не исключает, что министр может остаться в правительственной команде даже в случае смены руководства Минобороны.

"Менять министра обороны каждые полгода во время войны — не лучшее решение, тем более что Федоров уже приступил к серьезным реформам. Но риск его замены существует", — говорит политолог.

Одним из кандидатов на пост министра обороны считается Игорь Клименко. В то же время сам Федоров может остаться в правительстве или президентской команде, получив отдельное направление работы, связанное с поставками западного вооружения или координацией деятельности отдельных ведомств.

Почему правительство меняют именно летом и зачем Зеленскому усиливать силовой блок

Политолог Руслан Бортник считает, что время для кадровой перестройки выбрали не случайно. По его словам, Украина все больше синхронизирует политические и бюджетные процессы с западными партнерами, где планирование многих решений начинается летом и продолжается до следующей весны.

Именно поэтому, по его мнению, и предыдущая смена правительства состоялась в июне-июле, а нынешнее переформирование планируется на середину лета. Это должно позволить новой правительственной команде уже в августе и сентябре начать переговоры с европейскими и американскими партнерами по вопросам бюджетов, финансовой поддержки и сотрудничества на предстоящую осень, зиму и весну.

Второй важной причиной кадровых перестановок Бортник называет подготовку к новому отопительному сезону. Он предполагает, что Россия вновь будет пытаться нанести удары по украинской энергосистеме, в то время как президент может быть недоволен нынешними темпами подготовки к зиме.

Именно этим эксперт объясняет высокие шансы Сергея Корецкого возглавить правительство. По его оценке, президент будет стремиться назначить премьер-министром человека из энергетического сектора, который сможет сосредоточиться на обеспечении прохождения отопительного сезона.

"Поэтому среди потенциальных кандидатов называют Корецкого и Шмыгаля. Подготовка к зиме также играет решающую роль", — говорит Фокусу политолог.

В качестве третьего мотива Бортник называет стремление президента обновить правительство и избавиться от чиновников, которые его не устраивают или уже стали политически токсичными.

"Это правительство уже называют правительством неудачников. Его нужно обновить, чтобы новые лица вселили в общество новую надежду, немного повысили уровень социального оптимизма и снизили давление на президента", — говорит Бортник.

По его мнению, перестановки в правительстве также позволяют Зеленскому продемонстрировать, что он не защищает министров от политической ответственности. Окончательное решение в отношении каждого чиновника, согласно такой логике, должен принимать парламент.

Четвертым направлением кадровых изменений политолог называет укрепление внутренней властной вертикали. По его словам, общественные конфликты, в частности массовая стычка во Львове с участием сотрудников ТЦК, могут подтолкнуть президента к усилению контроля внутри страны.

С этим Бортник связывает возможное переведение министра внутренних дел Игоря Клименко в Министерство обороны, а также вероятное назначение Александра Поклада главой Службы безопасности Украины.

"Его подход ориентирован именно на внутреннюю безопасность и противодействие внутренним кризисам, в отличие от Евгения Хмары, который в первую очередь сосредоточен на войне против России. Президент пытается укрепить внутреннюю вертикаль, видимо, ощущая, что уровень нестабильности растет", — объясняет эксперт.

Еще одним фактором он называет изменение баланса сил после назначения нового руководителя Офиса президента. По мнению Бортника, в новый состав Кабмина могут войти люди, связанные с Кириллом Будановым.

"Это уже может быть не правительство Ермака и Зеленского, а правительство Зеленского и Буданова. Это будет означать смену политической парадигмы", — считает эксперт.

В то же время он также прогнозирует сложные голосования в Верховной Раде. Переформирование Кабинета министров усилит конкуренцию между политическими группами за министерские посты и ключевые направления государственной политики.

По словам Бортника, руководство парламента во главе с Арахамией может выдвигать свои условия и требовать учета интересов фракции. Сохранить свои позиции в правительстве будет пытаться и антикоррупционная вертикаль, которая, по оценке эксперта, поддерживает хорошие отношения с Михаилом Федоровым.

По этой причине процесс новых назначений может оказаться сложным и затянуться во времени.

Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с должности по собственному желанию. Президент Владимир Зеленский удовлетворён работой чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.