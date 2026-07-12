Ольга Стефанишина возвращается домой: почему посол Украины в США уходит в отставку, — СМИ
Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку по собственному желанию.
Президент Владимир Зеленский доволен работой чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, сообщают источники "Интерфакса".
По словам собеседников СМИ, Олега Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным причинам ещё на прошлой неделе.
"Президент доволен работой Стефанишиной", — сообщил источник.
В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что, якобы, НАБУ может предъявить подозрение послу Украины в США Ольге Стефанишиной.
"НАБУ может предъявить подозрение послу Украины в США Стефанишиной, сообщают мои источники", — сообщил он.
Кроме того, он заявил, что Ольга Стафанишина приехала в Киев и побывала на встрече с американскими дипломатами...
"Стефанишина несколько дней назад приехала в Киев. Она присутствовала на встрече Зеленского с сенатором Линдси Грэмом и конгрессменом Майклом Макколом", — написал Гончаренко.
Следовательно, если, по словам Владимира Зеленского, "новое направление в отношениях с ключевым партнером" возглавит Юлия Свириденко, то, вероятно, именно бывшая премьер-министр отправится в Вашингтон.
Кроме того, Юлия Свириденко после отставки может стать новым послом Украины в США.
Кроме того, глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий в настоящее время является основным кандидатом на пост премьера в украинском Кабмине. Многие народные депутаты и политики называют руководителя государственной компании кандидатом на пост премьера, у которого больше всего шансов в рамках обновления Кабмина.