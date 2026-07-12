Ольга Стефанішина їде додому: чому посол України у США звільняється з посади, — ЗМІ

Посол України у США Ольга Стефанішина звільняється з посади за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою надзвичайного та повноважного посла України в США, повідомляють джерела "Інтерфаксу".

За словами співрозмовників ЗМІ, Олега Стефанішина попросила про завершення служби дипломата із особистих причин ще минулого тижня.

"Президент задоволений роботою Стефанішиної", — повідомило джерело.

Натомість нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що нібито НАБУ може оголосити підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.

"НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, інформують мої джерела", — повідомив він.

Гончаренко про відставку Стафанішиної Фото: Скріншот

Також він заявив, що Ольга Стафанішина приїхала в Київ та була на зустрічі з американськими дипломатами..

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"Стефанішина декілька днів тому приїхала в Київ. Вона була на зустрічі Зеленського з сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Майклом Макколом", — написав Гончаренко.

Відтак, якщо за словами Володимира Зеленського, "новий напрямок у відносинах з ключовим партнером" очолить Юлія Свириденко, то, ймовірно, саме колишня премʼєрка поїде до Вашингтона.

Крім того, Юлія Свириденко після відставка може стати новим послом України у США.

Також голова "Нафтогазу" Сергій Корецький наразі основний кандидат на посаду прем'єра в українському Кабміні. Чимало нардепів та політиків назвають керівника державної компанії кандидатом на посаду прем'єра, який має найбільше шансів, у рамках оновлення Кабміну.