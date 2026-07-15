Подготовка к зиме, аграрное министерство и ВПО: что известно о первых шагах Корецкого

Подготовка к зиме, реорганизация министерств, поддержка обороны и кадровые решения. Во время заседания фракции кандидат на пост премьер-министра Сергей Корецкий сообщил о некоторых первых шагах, которые планирует реализовать в случае назначения. Что о его планах известно из слов депутатов и какое решение озвучил президент Владимир Зеленский — в обзоре "Фокуса".

Кандидат на пост премьер-министра Украины Сергей Корецкий в ходе заседания фракции "Слуга народа" представил депутатам свое видение работы нового правительства и обозначил ключевые приоритеты на ближайший период. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По её словам, в ходе закрытой встречи Корецкий рассказал о своей биографии, управленческом опыте и достижениях в корпоративном секторе, а также поделился первыми планами на случай назначения главой правительства.

Приоритет — подготовка к следующей зиме

Одной из главных задач Корецкий назвал подготовку страны к новому отопительному сезону. По его словам, предстоящая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая, поэтому правительство должно сосредоточиться на обеспечении стабильной работы энергетической системы.

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Кроме того, он подчеркнул необходимость полной поддержки Министерства обороны и сектора безопасности.

Среди своих приоритетов Корецкий также назвал развитие государственной политики в сфере психического и ментального здоровья украинцев.

"Корецкий планирует сосредоточить основное внимание на том, как пережить зиму. Он предполагает, что следующая зима будет не легче, чем предыдущая", — написала депутат.

Планирует восстановить отдельное Министерство аграрной политики

По информации Василевской-Смаглюк, Корецкий намерен восстановить полноценное Министерство аграрной политики. На посту главы ведомства он видит действующего первого заместителя министра Тараса Высоцкого, несмотря на наличие в отношении него уголовного производства НАБУ.

В то же время депутат сообщила, что обратилась к Корецкому с вопросом о составе его будущей команды. По её словам, кандидат в премьеры пообещал представить полный список кандидатов вечером.

Реорганизация министерств

По словам депутата, среди парламентариев обсуждалась возможность создания отдельного министерства по делам внутренне перемещенных лиц. В то же время она отметила, что таких планов фактически нет.

По её информации, Корецкий рассматривает вариант разделения нынешнего Министерства развития общин и территорий на два отдельных ведомства — Министерство инфраструктуры и Министерство восстановления, общин и ВПЛ.

"Кроме того, она планирует заниматься вопросами психического и ментального здоровья украинцев", — добавила она.

Когда состоится голосование по вопросу о формировании нового правительства

Как сообщила Василевская-Смаглюк, при участии президента Украины должен быть окончательно сформирован пакет кандидатур в новый состав Кабинета министров.

Ожидается, что Верховная Рада начнет заседание с голосования по кандидатуре премьер-министра, после чего рассмотрит назначение членов правительства. В то же время часть народных депутатов выступает против пакетного голосования, настаивая на отдельном рассмотрении каждой кандидатуры, поскольку, по их мнению, такой подход позволит избежать назначения спорных чиновников.

Зеленский поддержал кандидатуру Корецкого и объяснил свои действия

Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра. По его словам, одним из главных критериев при выборе нового главы правительства стала подготовка страны к предстоящему отопительному сезону.

Именно поэтому после проведенных консультаций кандидатура Сергея Корецкого считается наиболее подходящей для должности премьер-министра Украины.

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"Сергей Корецкий, судя по всем консультациям, пожалуй, самый подходящий кандидат на пост премьер-министра Украины", — сказал Зеленский во время беседы с журналистами.

Президент также сообщил, что в ближайшее время планирует провести отдельные встречи с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Эксперт: главным испытанием для нового правительства станет переживание зимы

Между тем энергоэксперт, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук подчеркивает, что новый глава правительства неизбежно столкнется с ключевым вызовом — прохождением отопительного сезона 2026–2027 годов.

По мнению эксперта, смена премьер-министра сама по себе не повлияет на ситуацию в энергетике, ведь российские атаки на инфраструктуру будут продолжаться.

"От этого Россия не станет меньше обстреливать объекты энергетики", — отметил он.

В то же время Корольчук отметил, что новому правительству придется работать в условиях ограниченных ресурсов и продолжать восстановление поврежденных энергетических объектов, поэтому именно подготовка к зиме станет одним из главных испытаний для будущего Кабинета министров.

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"Подстанции "Укрэнерго", ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, поврежденные объекты "Нафтогаза" — с трудом ремонтируют, восстанавливают, они работают. Корецкий не даст больше денег на ремонты, когда станет премьером. И так всё очень ограничено. Тогда вопрос: как спасёт? Никак. Просто будет делать то, что делали и все его предшественники", — написал Корольчук .

Напомним, Сергей Корецкий возглавлял НАК "Нафтогаз Украины" и теперь станет премьер-министром Украины. Информация о вероятности такого назначения появилась после того, как 12 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с Корецким, в ходе которой поблагодарил его за работу во главе "Укрнафты" и "Нафтогаза".

По словам главы государства, они обсудили меры по укреплению устойчивости страны и реализации обновленной политической стратегии.

Известно, что завтра, 16 июля, Верховная Рада будет голосовать за нового премьер-министра.