Старых министров пересадят в новые кресла: зачем Зеленскому правительство Корецкого

Уже завтра, 16 июля, Верховная Рада будет голосовать за нового премьер-министра — единственным кандидатом на этот пост стал Сергей Корецкий. Вечером перед голосованием ожидается формирование пакета новых министров, но часть депутатов настаивает на персональном голосовании по каждой кандидатуре. Кто останется, кто покинет Кабмин и какая судьба ждёт экс-премьера Свириденко — в материале Фокуса.

В четверг, 16 июля, народные депутаты выберут нового премьер-министра. И тут без интриг: единственная кандидатура на этот пост — Сергей Корецкий. К тому же накануне, в среду, уже прошла встреча фракции "Слуга народа" с претендентом на этот пост. И на встрече, как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, Корецкий рассказывал свою биографию и о достижениях в корпоративном секторе.

"Ожидается, что вечером при участии Президента будет сформирован пакет с новыми министрами, который завтра будет голосовать Верховная Рада", — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что депутаты только вечером смогут ознакомиться с кандидатами на должность министров нового Кабмина, но уже известно, что Корецкий планирует вернуть полноценное аграрное министерство. Несмотря на производство в НАБУ, он видит на этой должности Тараса Высоцкого. На данный момент известно, что Татьяна Бережная (министр культуры) и Денис Шмыгаль (министр энергетики) точно остаются.

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Но могут появиться и новые министерства — Корецкий планирует разделить Министерство восстановления на две части: Министерство инфраструктуры и Министерство восстановления, общин и ВПЛ.

"Завтра планируется голосовать пакетом за весь состав правительства, кроме премьера, министра обороны и министра иностранных дел. Но часть депутатов не готова принимать решение пакетом. Хотят голосовать за каждого отдельно, потому что уже не раз указывали на сомнительных персон", — подчеркнула Ольга Василевская.

Новые старые лица в Кабмине

Как отмечают политологи, в этом Кабмине мы не увидим много новых лиц. Точнее, они будут "старыми". Как подчеркнул в разговоре с Фокусом политолог Руслан Бортник, сегодня вечером президент должен вместе с Корецким формировать состав правительства. Исходя из оценки президента и того набора полномочий, которые получит новый премьер, свободы действий, и будет формироваться состав правительства, потому что есть ещё несколько фигур, чья судьба вызывает особый интерес. Это прежде всего Федоров — министр обороны. Вокруг его него идут политические дискуссии. Клименко — министр внутренних дел. Это тоже интересная история.

"Я думаю, что разговор будет проходить в очень узком кругу — между президентом, его офисом, новым главой правительства и, возможно, при участии Давида Арахамии. Именно там будет формироваться состав правительства. У Корецкого, конечно, есть свой план и видение того, кого он хотел бы видеть в правительстве, но окончательное слово — за президентом. Корецкий не является самодостаточной политической фигурой, у него нет рейтингов популярности. Это очередное правительство президента, и именно президент будет окончательно формировать его состав, с учётом того, кто из министров может пройти через парламент, а кто — нет", — подчёркивает политолог.

Потенциально от трети до половины правительства может сохранить свои посты. Это будет, по словам Бортника, очередное обновление правительства, подобное тому, которое мы наблюдали летом прошлого года, когда сменили премьера, а большинство министров остались на своих местах.

Как отмечает в комментарии Фокусу политолог Андрей Золотарев, действительно львиная доля нынешних министров остаётся в своих креслах, и это не только Бережная и Шмыгаль. Так же будет руководить Минфином Сергей Марченко, а Минспортом — Демьян Бедный, к ним никаких вопросов нет. Как и удержится в кресле министр здравоохранения Олег Ляшко — он "свой" человек. Министр соцполитики тоже пока без проблем входит в круг избранных, а вот к министру образования есть претензии: уже давно ходят разговоры о замене Аксена Лисового.

"Зеленский пытается выстроить новую систему балансов, ведь нынешнее правительство было "правительством Ермака" — 17 человек, 17 министров. Ермака убрали. Система требует перебалансировки, но часть из них останется", — считает Золотарев.

К примеру, как подчёркивает Руслан Бортник, у главы МИД Андрея Сибиги есть хорошие шансы остаться, хотя есть и другие кандидатуры — например, посол Украины Мельник или Кислица.

"Но пока у Сибиги доминирующие шансы. Это фигура, которая пока пользуется доверием президента Украины. Назначение на должность министра иностранных дел — это как раз формальное полномочие президента. Именно он должен предлагать кандидатуру парламенту. И здесь на президенте дополнительная ответственность", — подчёркивает Бортник.

Министра обороны заменят

Министр обороны у нас будет новый, считают политологи. К тому же кандидатуру министра обороны тоже предлагает президент напрямую. Даже нардеп Василевская-Смаглюк недавно заявляла, что по её данным министра обороны Украины Михаила Федорова могут перевести на должность вице-премьера, и главным кандидатом на пост главы Минобороны является нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. В случае его назначения МВД может возглавить действующий глава Национальной полиции Иван Выговский.

Однако Андрей Золотарев сомневается, что Клименко удастся занять кресло министра обороны. По его словам, отношения Клименко с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сложно назвать тёплыми. Они лучше, чем у Сырского с Федоровым, но всё же далеки от безоблачных.

"Федоров пришёл со своей командой и начал продвигать близких ему людей — в частности, Конотопского из Ajax, который раньше занимался системами сигнализации, а затем резко включился в производство дронов. Заказы стал получать и Бабенко, речь пошла о миллиардах. Естественно, это вызвало интерес и зависть у других игроков. Началась информационная война. Теперь, очевидно, Конотопского и Бабенко попытаются сделать её следующими мишенями", — считает Золотарев.

С силовиками всё не так просто. К примеру, до сих пор остаётся вакантным место главы СБУ, сейчас и.о. Александр Поклад. Но, по мнению Золотарева, у него мало шансов пройти через Раду. Его боятся.

Экс-премьера — в ссылку за океан или же ближе к президенту

Интересный вопрос: какую должность может занять пока ещё премьер-министр Юлия Свириденко. Ходят упорные слухи, что ей предложили возглавить посольство Украины в США. Но, как считает политолог Андрей Золотарев, сегодня на этой должности должен быть профессиональный дипломат. Свириденко не входит в эту категорию, хотя она очень внимательна и исполнительна.

Руслан Бортник рассказал, что рассматривается вариант назначения Свириденко на должность посла в США, но она всё же немного обижена таким внезапным увольнением, поэтому дискуссия о после Украины в США продолжается.

"Но я думаю, что если президент настоит, у него есть дополнительный аргумент в пользу Свириденко, и если он настоит, она примет его предложение, несмотря на определённое разочарование", — считает Бортник.

Худший сценарий, по его словам, если Свириденко останется обиженной и пойдёт по пути Богдана, Юлии Мендель и многих других — со временем начнёт критиковать президента, ведь она знает чрезвычайно много информации о том, что происходит во власти.

"Я думаю, что Зеленский, уже имея такие примеры, попытается этого не допустить и всё же трудоустроить её — либо на дипломатическую работу, либо к себе в аппарат, либо в другой форме", — уверен Бортник.

Разговоры о том, что Свириденко предложат возглавить Офис президента, ходят, но каких-то дополнительных резонов в этом нет. Одна из причин отставки Свириденко — президент со временем потерял к ней частичное доверие.

"Поэтому я не вижу логики в том, чтобы президент сейчас так сильно приближал Свириденко. Тогда придётся что-то делать с Будановым, а Буданов — военная и политически влиятельная фигура. То есть лучше оставить его на месте", — считает политолог.

Собственно, в ближайшие дни мы получим нового премьера Сергея Корецкого и, возможно, новый Кабмин.

"Завтра может быть проголосована фигура премьера. Процедура предусматривает сначала голосование за премьера, а затем премьер должен представить правительство. Потом президент должен добавить ещё двух своих министров. Завтра есть шанс проголосовать за премьера и за правительство, но голосование может растянуться на несколько дней и даже на начало следующей недели", — подчеркнул Руслан Бортник.

Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Перед голосованием она отчиталась в парламенте о работе правительства. Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабинета министров. Члены правительства будут продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Напомним, 12 июля Зеленский сообщил, что предложил Свириденко перейти на новое направление работы, связанное с отношениями с одним из ключевых партнеров Украины. Президент поблагодарил её за работу на посту главы правительства и заявил, что кадровые изменения должны обеспечить реализацию обновлённой политической стратегии государства.