Рада отправила в отставку премьера Свириденко и почти весь Кабмин

Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Перед голосованием она отчиталась в парламенте о работе правительства.

Об этом сообщили в ходе заседания Верховной Рады, трансляцию которого вел телеканал "Рада".

Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабинета министров. Члены правительства будут продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Против выступил один депутат, пятеро воздержались, ещё 47 не голосовали. Всего в голосовании приняли участие 311 депутатов.

До назначения нового премьер-министра и формирования нового состава Кабинета министров правительство временно возглавит вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отставка премьер-министра влечет за собой автоматическую отставку всего состава Кабинета министров Украины. При этом правительство продолжает исполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабмина.

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Ранее, 14 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал заявление Свириденко об отставке.

Сама Свириденко объяснила своё решение необходимостью обновления Кабинета министров. По её словам, президент Украины Владимир Зеленский "чётко дал понять", что правительству требуются изменения и укрепление отдельных направлений.

В частности, Свириденко заявляла, что социальную и образовательную политику можно проводить более эффективно.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и кадровых изменениях в правоохранительных органах. После этого Юлия Свириденко подала в отставку с поста премьер-министра.

Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров Украины. По данным СМИ и отдельных народных депутатов, она может стать новым послом Украины в США.

После отставки Свириденко начали обсуждать кандидатов на пост нового главы правительства. Среди возможных претендентов называли Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова. Также ожидаются другие кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах.

Главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого называли одним из главных кандидатов на пост премьер-министра после отставки Юлии Свириденко. 12 июля президент Владимир Зеленский провел с ним встречу, в ходе которой стороны обсудили укрепление устойчивости страны и реализацию обновленной политической стратегии.

Корецкий возглавлял "Укрнафту" и "Укртатнафту" с ноября 2022 года, а в мае 2025 года стал председателем "Нафтогаза". Под его руководством "Укрнафта" в 2023–2024 годах получила около 40 млрд грн чистой прибыли.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин высказал предположение, что возможное назначение Корецкого может быть связано с необходимостью реорганизации работы правительства в связи с новыми вызовами в энергетической сфере. В то же время он подчеркнул, что истинные причины кадровых перестановок остаются неизвестными.