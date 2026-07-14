Рада відправила у відставку прем'єрку Свириденко та майже весь Кабмін

Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. Перед голосуванням вона відзвітувала про роботу уряду в парламенті.

Про це повідомили під час засідання Верховної Ради, трансляцію якого вів телеканал "Рада".

Разом з нею у відставку йде весь склад Кабінету міністрів. Члени уряду продовжуватимуть виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Проти виступив один парламентар, п’ятеро утрималися, ще 47 не голосували. Загалом у голосуванні взяли участь 311 депутатів.

До призначення нового прем’єр-міністра та формування нового складу Кабінету Міністрів уряд тимчасово очолюватиме віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відставка прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Водночас уряд продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

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Раніше, 14 липня, Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав заяву Свириденко про відставку.

Сама Свириденко пояснювала своє рішення необхідністю оновлення Кабінету міністрів. За її словами, президент України Володимир Зеленський "чітко дав зрозуміти", що уряд потребує змін і посилення окремих напрямків.

Зокрема, Свириденко заявляла, що соціальну та освітню політику можна реалізовувати ефективніше.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету Міністрів і кадрові зміни у правоохоронних органах. Після цього Юлія Свириденко подала у відставку з посади прем’єр-міністерки.

Зеленський заявив, що запропонував Свириденко очолити новий напрям у відносинах з одним із ключових партнерів України. За даними ЗМІ та окремих народних депутатів, вона може стати новою посолкою України у США.

Після відставки Свириденко почали обговорювати кандидатів на посаду нового глави уряду. Серед можливих претендентів називали Сергія Корецького, Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова. Також очікуються інші кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах.

Голову “Нафтогазу” Сергія Корецького називали одним із головних кандидатів на посаду прем’єр-міністра після відставки Юлії Свириденко. 12 липня президент Володимир Зеленський провів із ним зустріч, під час якої сторони обговорили посилення стійкості країни та реалізацію оновленої політичної стратегії.

Корецький очолював “Укрнафту” та “Укртатнафту” з листопада 2022 року, а у травні 2025 року став головою “Нафтогазу”. За його керівництва “Укрнафта” у 2023–2024 роках отримала близько 40 млрд грн чистого прибутку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припускав, що можливе призначення Корецького може бути пов’язане з необхідністю перебудови роботи уряду через нові енергетичні виклики. Водночас він наголошував, що справжні причини кадрових змін залишалися невідомими.