Старих міністрів пересадять у нові крісла: навіщо Зеленському уряд Корецького

Вже завтра, 16 липня, Верховна Рада голосуватиме за нового прем'єр-міністра — єдиним кандидатом на цю посаду став Сергій Корецький. Увечері перед голосуванням очікується формування кабінету нових міністрів, але частина депутатів наполягає на персональному голосуванні щодо кожної кандидатури. Хто залишиться, хто покине Кабмін і яка доля чекає на експрем'єрку Свириденко — у матеріалі Фокусу.

У четвер, 16 липня, народні депутати оберуть нового прем'єр-міністра. І тут немає інтриг: єдина кандидатура на цю посаду — Сергій Корецький. До того ж напередодні, у середу, вже відбулася зустріч фракції "Слуга народу" з претендентом на цю посаду. І на зустрічі, як повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, Корецький розповідав про свою біографію та досягнення в корпоративному секторі.

"Очікується, що ввечері за участю Президента буде сформовано склад уряду з новими міністрами, який завтра буде затверджено на голосуванні у Верховній Раді", — зазначила народна депутатка.

Вона наголосила, що депутати зможуть ознайомитися з кандидатами на посади міністрів нового Кабміну лише ввечері, але вже відомо, що Корецький планує відновити повноцінне аграрне міністерство. Незважаючи на провадження в НАБУ, він бачить на цій посаді Тараса Висоцького. Наразі відомо, що Тетяна Бережна (міністр культури) та Денис Шмигаль (міністр енергетики) точно залишаються на своїх посадах.

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Але можуть з’явитися й нові міністерства — Корецький планує розділити Міністерство відновлення на дві частини: Міністерство інфраструктури та Міністерство відновлення, громад та ВПО.

"Завтра планується голосувати пакетом за весь склад уряду, крім прем’єра, міністра оборони та міністра закордонних справ. Але частина депутатів не готова ухвалювати рішення пакетом. Вони хочуть голосувати за кожного окремо, тому що вже не раз вказували на сумнівних осіб", — підкреслила Ольга Василевська.

Нові старі обличчя в Кабміні

Як зазначають політологи, у цьому Кабміні ми не побачимо багато нових облич. Точніше, вони будуть "старими". Як підкреслив у розмові з Фокусом політолог Руслан Бортник, сьогодні ввечері президент має разом із Корецьким сформувати склад уряду. Виходячи з оцінки президента та того набору повноважень, які отримає новий прем’єр, свободи дій, і формуватиметься склад уряду, тому що є ще кілька фігур, доля яких викликає особливий інтерес. Це насамперед Федоров — міністр оборони. Навколо нього точаться політичні дискусії. Клименко — міністр внутрішніх справ. Це теж цікава історія.

"Я думаю, що розмова відбуватиметься у дуже вузькому колі — між президентом, його адміністрацією, новим головою уряду та, можливо, за участю Давида Арахамії. Саме там формуватиметься склад уряду. У Корецького, звичайно, є свій план і бачення того, кого він хотів би бачити в уряді, але останнє слово — за президентом. Корецький не є самодостатньою політичною фігурою, у нього немає рейтингів популярності. Це черговий уряд президента, і саме президент остаточно формуватиме його склад, з урахуванням того, хто з міністрів може пройти через парламент, а хто — ні", — підкреслює політолог.

Потенційно від третини до половини уряду може зберегти свої посади. Це буде, за словами Бортника, чергове оновлення уряду, подібне до того, яке ми спостерігали влітку минулого року, коли змінили прем’єра, а більшість міністрів залишилися на своїх посадах.

Як зазначає у коментарі Фокусу політолог Андрій Золотарьов, справді левова частка нинішніх міністрів залишається на своїх посадах, і це не лише Бережна та Шмигаль. Так само очолюватиме Мінфін Сергій Марченко, а Мінспорт — Дем'ян Бідний, до них жодних зауважень немає. Як і міністр охорони здоров’я Олег Ляшко, який утримається на посаді — він "своя" людина. Міністр соціальної політики теж поки що без проблем входить до кола обраних, а ось до міністра освіти є претензії: вже давно ходять розмови про заміну Аксена Лісового.

"Зеленський намагається вибудувати нову систему балансів, адже нинішній уряд був "урядом Єрмака" — 17 осіб, 17 міністрів. Єрмака усунули. Система потребує перебалансування, але частина з них залишиться", — вважає Золотарьов.

Наприклад, як підкреслює Руслан Бортник, у глави МЗС Андрія Сибіги є хороші шанси залишитися на посаді, хоча є й інші кандидатури — наприклад, посол України Мельник або Кислиця.

"Але поки що у Сібіги переважна ймовірність. Це особа, яка наразі користується довірою президента України. Призначення на посаду міністра закордонних справ — це саме формальне повноваження президента. Саме він повинен пропонувати кандидатуру парламенту. І тут на президенті лежить додаткова відповідальність", — підкреслює Бортник.

Міністра оборони замінять

Політологи вважають, що у нас буде новий міністр оборони. До того ж кандидатуру міністра оборони також пропонує безпосередньо президент. Навіть народний депутат Василевська-Смаглюк нещодавно заявляла, що, за її даними, міністра оборони України Михайла Федорова можуть перевести на посаду віце-прем'єра, а головним кандидатом на посаду голови Міноборони є нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У разі його призначення МВС може очолити чинний голова Національної поліції Іван Виговський.

Однак Андрій Золотарьов сумнівається, що Клименку вдасться обійняти посаду міністра оборони. За його словами, стосунки Клименка з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським важко назвати теплими. Вони кращі, ніж у Сирського з Федоровим, але все ж далекі від безхмарних.

"Федоров прийшов зі своєю командою і почав просувати близьких йому людей — зокрема, Конотопського з "Аякса", який раніше займався системами сигналізації, а потім різко перейшов у сферу виробництва дронів. Замовлення почав отримувати й Бабенко, мова пішла про мільярди. Звісно, це викликало інтерес і заздрість у інших гравців. Розпочалася інформаційна війна. Тепер, очевидно, Конотопського та Бабенка спробують зробити її наступними мішенями", — вважає Золотарьов.

З силовиками все не так просто. Наприклад, посада голови СБУ досі залишається вакантною, зараз обов'язки голови виконує Олександр Поклад. Але, на думку Золотарьова, у нього мало шансів пройти через Раду. Його бояться.

Експрем'єрка — у заслання за океан чи ж ближче до президента

Цікаве питання: яку посаду може обійняти поки що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ходять наполегливі чутки, що їй запропонували очолити посольство України в США. Але, як вважає політолог Андрій Золотарьов, сьогодні на цій посаді має бути професійний дипломат. Свириденко не належить до цієї категорії, хоча вона дуже уважна й старанна.

Руслан Бортник розповів, що розглядається варіант призначення Свириденко на посаду посла в США, але вона все ж трохи ображена таким раптовим звільненням, тому дискусія щодо її подальшої роботи в США після України триває.

"Але я думаю, що якщо президент наполягатиме, у нього є додатковий аргумент на користь Свириденко, і якщо він наполягатиме, вона прийме його пропозицію, незважаючи на певне розчарування", — вважає Бортник.

Найгірший сценарій, за його словами, — якщо Свириденко залишиться ображеною й піде шляхом Богдана, Юлії Мендель та багатьох інших — з часом почне критикувати президента, адже вона знає надзвичайно багато про те, що відбувається у владі.

"Я думаю, що Зеленський, маючи вже такі приклади, спробує цього не допустити і все ж працевлаштувати її — або на дипломатичну посаду, або до себе в апарат, або в інший спосіб", — впевнений Бортник.

Ходять чутки про те, що Свириденко запропонують очолити Офіс президента, але жодних додаткових підстав для цього немає. Одна з причин відставки Свириденко — президент з часом частково втратив до неї довіру.

"Тому я не бачу логіки в тому, щоб президент зараз так сильно наближав Свириденка. Тоді доведеться щось робити з Будановим, а Буданов — військова та політично впливова постать. Тобто краще залишити його на місці", — вважає політолог.

Власне, найближчими днями ми отримаємо нового прем'єра Сергія Корецького і, можливо, новий Кабмін.

"Завтра може відбутися голосування щодо кандидатури прем'єра. Процедура передбачає спочатку голосування за прем'єра, а потім прем'єр має представити уряд. Після цього президент має додати ще двох своїх міністрів. Завтра є шанс проголосувати за прем'єра і за уряд, але голосування може затягнутися на кілька днів і навіть до початку наступного тижня", — підкреслив Руслан Бортник.

Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра України. Перед голосуванням вона відзвітувала в парламенті про роботу уряду. Разом з нею у відставку йде весь склад Кабінету міністрів. Члени уряду продовжуватимуть виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко перейти на новий напрям роботи, пов'язаний із відносинами з одним із ключових партнерів України. Президент подякував їй за роботу на посаді голови уряду та заявив, що кадрові зміни мають забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії держави.