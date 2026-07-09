До начала нового отопительного сезона остаются считанные месяцы. Центральные и местные власти отчитываются о подготовке энергетической и коммунальной инфраструктуры к зиме, однако эксперты предупреждают: страна по-прежнему вступает в осенне-зимний период с рядом системных проблем.

Среди главных проблем коммунальных служб — изношенные теплосети, финансовые трудности предприятий и риск новых российских атак на критическую инфраструктуру. Фокус собрал официальные заявления и выяснил, как независимые эксперты оценивают готовность страны.

Параллельно с этим правительство принимает решения, призванные укрепить устойчивость энергетической инфраструктуры в преддверии нового отопительного сезона. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что Кабинет Министров распространил действие экспериментального проекта по реализации планов обеспечения устойчивости регионов на операторов критической инфраструктуры. По его словам, это позволит энергетическим компаниям, в частности НАК "Нафтогаз Украины", Оператору ГТС Украины и НЭК "Укрэнерго", быстрее реализовывать проекты по защите энергообъектов, строительству новых генерирующих мощностей, развитию распределенной газовой генерации и подключению к сетям по упрощенным процедурам.

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Отопительный сезон в Киеве — что предпринимают власти

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил , что столица продолжает реализацию Комплексного плана энергоустойчивости. По его словам, для обеспечения бесперебойной работы водопроводного хозяйства уже построены резервные системы питания общей мощностью почти 16 МВт. Речь идет, в частности, о трех дизельных энергокомплексах мощностью по 5,2 МВт каждый, которые дополнительно оснащаются частотными преобразователями для повышения надежности работы оборудования.

Город также планирует создать дизельные энергокомплексы совокупной мощностью около 40 МВт. Кроме того, в июне в Киеве ввели в эксплуатацию новые когенерационные установки на одном из объектов теплогенерации, где уже работает оборудование общей мощностью более 18 МВт, которое подает электроэнергию в общую энергосистему Украины.

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По словам мэра, Комплексный план энергетической устойчивости столицы охватывает инженерно-техническую защиту критически важной инфраструктуры, развитие когенерации, резервного питания систем водоснабжения и водоотведения, а также распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов составляет почти 23 млрд грн, при этом, как утверждает Кличко, большинство из них город финансирует собственными силами.

Кроме того, мэр сообщил, что КГГА уже направила в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Офис президента письмо с конкретными предложениями по урегулированию ситуации с финансированием этих проектов.

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Впрочем, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что говорить о существенном улучшении ситуации пока преждевременно. По его словам, несмотря на заявления властей об активной подготовке к отопительному сезону, страна вступает в новую зиму практически с теми же системными проблемами, что и в прошлом году, а темпы их решения не соответствуют масштабу накопившихся вызовов.

"Если говорить в целом о состоянии энергосистемы, теплосетей, финансовых проблемах коммунальных предприятий и угрозе новых российских атак, то в Украине практически ничего не изменилось. Невозможно изменить ситуацию за короткое время, когда десятилетиями этим никто не занимался", — сказал Попенко в комментарии "Фокусу".

Говорить о существенном улучшении ситуации пока преждевременно. По его словам, несмотря на заявления властей об активной подготовке к отопительному сезону, страна вступает в новую зиму практически с теми же системными проблемами, что и в прошлом году

Эксперт отмечает, что одной из главных проблем по-прежнему является критическое состояние тепловых сетей. По его оценкам, около 9 тыс. км теплотрасс в Украине уже давно нуждаются в капитальном ремонте.

Не менее сложной он называет финансовую ситуацию в отрасли. По словам Попенко, теплокоммунэнерго и водоканалы работают в условиях острого дефицита финансирования, а у более чем 60 предприятий теплокоммунэнерго арестованы счета, что затрудняет проведение ремонтов и модернизации.

Около 9 тыс. км теплотрасс в Украине уже давно нуждаются в капитальном ремонте.

"Нам катастрофически не хватает средств, а теплокоммунэнерго и водоканалы также работают в условиях дефицита финансирования. Мы по-прежнему сталкиваемся с теми же проблемами, что и раньше", — отмечает эксперт.

По его мнению, даже возможное повышение тарифов отдельных предприятий само по себе не решит накопившиеся проблемы без масштабной модернизации инфраструктуры и стабильного финансирования.

Попенко также отмечает, что одним из ключевых рисков остаются возможные новые российские удары по объектам критической инфраструктуры.

"Мы должны быть готовы к этому и морально, и материально. Если Россия не прекратит атаки, следующий отопительный сезон может оказаться ещё более сложным", — считает он.

Даже возможное повышение тарифов отдельных предприятий само по себе не решит накопившиеся проблемы без масштабной модернизации инфраструктуры и стабильного финансирования, считает эксперт

В то же время он добавляет, что в некоторых городах ситуация может быть несколько лучше, чем в прошлом году, однако говорить о кардинальном улучшении подготовки к зиме пока преждевременно.

Столица готовится к зиме, но проблемы остаются

Оценивая ситуацию в столице, Попенко признает, что Киев уже реализовал ряд важных проектов. В частности, он положительно оценивает модернизацию электросетевой инфраструктуры в многоквартирных домах, а также планы по развитию децентрализованного теплоснабжения.

"Это серьезная и масштабная работа. Ее нужно было начать еще раньше, но хорошо, что она ведется сейчас", — отметил эксперт.

В то же время эксперт отмечает, что между центральными и городскими властями до сих пор нет единой позиции по вопросу финансирования отдельных мероприятий Плана энергетической устойчивости, а ряд накопившихся проблем в сфере коммунального хозяйства остается нерешенным.

Попенко обращает внимание на необходимость дальнейшей модернизации тепловых сетей, инфраструктуры "Киевтеплоэнерго" и отдельных теплогенерирующих объектов.

"Проблем в Киеве более чем достаточно. Частично они решаются, но эта часть даже близко не покрывает всех проблем, которые существуют сегодня", — сказал он.

Наибольший риск — изношенные теплосети

Особое внимание эксперт уделяет состоянию тепловых сетей. По его оценкам, в Киеве эксплуатируется около 2,6–2,8 тыс. км теплотрасс, из которых примерно 1,6 тыс. км уже требуют полной замены. В то же время ежегодно обновляется лишь 50–70 км сетей.

По словам Попенко, при таких темпах на полную модернизацию может уйти около 15 лет. Особенно проблемными он называет отдельные участки на Старой Дарнице, а также в Голосеевском и Шевченковском районах столицы, где трубопроводы нужно было заменить ещё несколько лет назад.

В Киеве эксплуатируется около 2,6–2,8 тыс. км теплотрасс, из которых примерно 1,6 тыс. км уже нуждаются в полной замене

"Авария на магистральном теплопроводе означает, что без тепла может остаться целый микрорайон", — отмечает эксперт.

В качестве примера он привел данные о том, что в ходе одного из предыдущих отопительных сезонов в Киеве официально было зафиксировано 86 коммунальных аварий. По его мнению, это свидетельствует о высоком уровне износа сетей и недостаточных темпах их обновления.

Как украинцам подготовиться к возможной суровой зиме

Отопительный сезон и подготовка к зимовке Фото: Unplash

Попенко убежден, что подготовка к отопительному сезону зависит не только от государства или местных властей, но и от самих жителей.

Для многоквартирных домов он советует проверить состояние внутридомовых электросетей. Если дом имеет более пяти этажей, эксперт рекомендует, по возможности, установить инвертор с накопителем энергии, который обеспечит работу насосов в случае отключения электроэнергии.

Владельцам частных домов Попенко советует заранее позаботиться о резервных источниках тепла и электроэнергии — генераторе, солнечных панелях, твердотопливном котле и запасе топлива. По его словам, часть таких расходов можно профинансировать благодаря кредитным программам государственных банков.

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В то же время эксперт отмечает, что полностью минимизировать риски исключительно силами граждан невозможно. По его мнению, для стабильного прохождения отопительного сезона необходимы системная модернизация теплокоммунэнерго, обновление тепловых сетей, стабильное финансирование коммунальной сферы и дальнейшее усиление защиты критически важной инфраструктуры.