Пенсионерам и ВПО выплатят по 10 000 грн: кто может оформить пособие уже сейчас

Жители одной из общин Украины, которые из-за войны переехали в другие регионы Украины, могут до 15 октября 2026 года подать заявку на единовременную помощь в размере 10 000 грн для приобретения твёрдого топлива на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Об этом сообщает Соледарский городской совет.

Подать документы могут, в частности, пенсионеры и другие уязвимые категории населения.

Программа предназначена для жителей Соледарской городской общины Донецкой области, которые в настоящее время проживают, в частности, в Киеве и Днепре.

"До 15 октября 2026 года продолжается прием заявлений на получение материальной помощи для приобретения твёрдого топлива. Призываем жителей общины, относящихся к определённым категориям и нуждающихся в поддержке в отопительный период, своевременно подать документы", — говорится в сообщении.

На получение помощи могут претендовать пожилые люди, инвалиды I–III групп, ветераны войны, участники боевых действий, семьи погибших или умерших ветеранов и защитников, а также малообеспеченные и многодетные семьи, домохозяйства с детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, детьми с инвалидностью и еще ряд определенных категорий.

Відео дня

Единовременная выплата в размере 10 000 грн будет назначаться в порядке приоритетности. Подать заявление можно лично в Центрах поддержки жителей Соледарской общины в Киеве и Днепре или по почте через отделения "Новой почты". Для оформления необходимо предоставить пакет документов, в частности копии паспорта и ИНН, справку о статусе ВПЛ, документы о льготном статусе, подтверждение наличия печного отопления, справку Пенсионного фонда о субсидиях или льготах на твердое топливо и реквизиты банковского счета (IBAN).

Ранее сообщалось, что украинцы, имеющие инвалидность, связанную с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, могут получать повышенные пенсии. В частности, для лиц с инвалидностью II группы в 2026 году минимальный гарантированный размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и доплат составляет 16 522,84 грн.

Кроме того, ко Дню Независимости отдельным категориям граждан будет выплачена единовременная денежная помощь. Её размер будет зависеть от статуса получателя и составит от 450 до 3100 грн. В большинстве случаев средства будут начислены автоматически через Пенсионный фонд или другие уполномоченные государственные органы.