Пенсіонерам та ВПО виплатять по 10 000 грн: хто може оформити допомогу вже зараз

Жителі однієї з громад України, які через війну переїхали до інших регіонів України, можуть до 15 жовтня 2026 року подати заявку на одноразову допомогу в розмірі 10 000 грн для придбання твердого палива на опалювальний сезон 2026–2027 років.

Про це пише Соледарська міська рада.

Подати документи можуть, зокрема, пенсіонери та інші вразливі категорії населення.

Програма діє для жителів Соледарської міської громади Донецької області, які нині проживають, зокрема, у Києві та Дніпрі.

“По 15 жовтня 2026 року триває прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для придбання твердого палива. Закликаємо мешканців громади, які належать до визначених категорій та потребують підтримки в опалювальний період, своєчасно подати документи”, — йдеться у повідомленні.

На допомогу можуть претендувати люди похилого віку, особи з інвалідністю I–III груп, ветерани війни, учасники бойових дій, родини загиблих або померлих ветеранів і захисників, а також малозабезпечені та багатодітні сім’ї, домогосподарства з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з інвалідністю та ще низка визначених категорій.

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Одноразову виплату у розмірі 10 000 грн призначатимуть за пріоритетністю. Подати заяву можна особисто в Центрах підтримки жителів Соледарської громади у Києві та Дніпрі або поштою через відділення “Нової пошти”. Для оформлення необхідно надати пакет документів, зокрема копії паспорта та ІПН, довідку ВПО, документи про пільговий статус, підтвердження наявності пічного опалення, довідку Пенсійного фонду щодо субсидій або пільг на тверде паливо та реквізити банківського рахунку (IBAN).

Раніше повідомлялося, що українці, які мають інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримувати підвищені пенсії. Зокрема, для осіб з інвалідністю II групи у 2026 році мінімальний гарантований розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок і доплат становить 16 522,84 грн.

Крім того, до Дня Незалежності окремим категоріям громадян виплатять одноразову грошову допомогу. Її розмір залежатиме від статусу отримувача і становитиме від 450 до 3100 грн. У більшості випадків кошти нарахують автоматично через Пенсійний фонд або інші уповноважені державні органи.