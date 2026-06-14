Вже влітку частина українців отримає разову грошову допомогу. До Дня Незалежності виплати становитимуть від 450 до 3100 грн.

В Україні низка громадян отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності 2026 року. Перелік українців, яким виплати нараховуються автоматично, цього року розширено. Більшості одержувачів додатково звертатися за одноразовою допомогою не потрібно. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Як уточнили в ПФУ, суми виплат затверджені урядом, а саме постановою Кабінету Міністрів № 1396 від 27 грудня 2023 року.

Хто має право на виплати та як отримати кошти

Механізм нарахування одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності вже визначено. Допомога передбачена для ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед державою, членів сімей загиблих захисників та інших категорій громадян.

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До Дня Незалежності українцям виплатять одноразову допомогу — суми вже відомі Фото: з відкритих джерел

Які суми виплат передбачено на 2026 рік

Найбільшу допомогу отримають особи, які мають особливі заслуги перед Україною. Цим громадянам буде виплачено 3100 грн до Дня Незалежності.

Також передбачені виплати для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та колишніх малолітніх в’язнів нацистських концтаборів, визнаних інвалідами:

I група — 3100 грн;

II група — 2900 грн;

III група — 2700 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів та дітям, які народилися в місцях примусового утримання, виплатять 1000 грн.

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України, а також дружини померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій, які не вступили в повторний шлюб, отримають 650 грн.

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Для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, громадян, яких примусово вивозили на роботи під час Другої світової війни, а також дітей партизанів і підпільників розмір допомоги становитиме 450 гривень.

Як подати заяву на грошову допомогу до Дня Незалежності

Більшість одержувачів отримають кошти автоматично.

Хто отримає гроші автоматично

Це стосується пенсіонерів, осіб, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді, а також військовослужбовців, яким виплати здійснюватимуться через відповідні відомства.

Кому необхідно подавати заяву на отримання коштів

Громадяни, які мають право на допомогу, але не отримують пенсії, житлової субсидії чи пільг і не проходять військову службу, повинні самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою.

У заяві необхідно вказати:

особисті дані;

реквізити документа, що посвідчує особу;

банківські реквізити для перерахування коштів.

У Пенсійному фонді нагадують, що право на виплату мають лише ті категорії громадян, які визначені чинним законодавством.

Раніше "Фокус" повідомляв, що в Україні готуються нові правила нарахування пенсій, і пояснював, що зміниться у виплатах.