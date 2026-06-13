Українцям пояснили, як змінити пенсію і отримувати значно більше грошей.

Українці можуть перейти на інший вид пенсії та суттєво збільшити виплати. Йдеться про деякі категорії громадян, яким доступний варіант переходу на іншу пенсію. Вони можуть змінити вид пенсійного забезпечення і в результаті отримувати значно більші щомісячні виплати. У певних випадках йдеться про зростання доходу майже вдвічі або навіть більше залежно від умов перерахунку. Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення", укркаїнці мають право перейти на пенсію за вислугу років за наявності відповідного стажу. А ось розмір виплати буде розраховуватися вже за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Найчастіше можливість перейти з одного виду пенсії на інший стосується педагогів та інших працівників із тривалим стажем, які після призначення пенсії по інвалідності або іншого виду виплат мають право перейти на пенсію за вислугу років.

Хто може розраховувати на підвищення пенсії

За наявності необхідного стажу працівник освіти може оформити пенсію за вислугу років замість пенсії по інвалідності. Це право передбачене чинним законодавством про пенсійне забезпечення.

Розмір виплат у такому разі залежить від формули розрахунку та показників середньої заробітної плати, які застосовує Пенсійний фонд. У найпростішому варіанті при переході без зміни розрахункових даних пенсія може зрости приблизно удвічі.

Водночас у разі застосування оновлених показників середньої зарплати, які використовуються при нових призначеннях, сума виплат може бути суттєво більшою. У подібних ситуаціях пенсіонери нерідко відстоюють право на перерахунок у судовому порядку.

Фахівці зазначають, що за різними сценаріями розмір пенсії може зрости з кількох тисяч гривень до близько 10 тис. грн і вище, залежно від стажу, заробітку та дати звернення.

Важливу роль відіграє дата оформлення

Юристи звертають увагу, що у деяких випадках вигіднішим може бути оформлення переходу на інший вид пенсії у наступному році, коли для розрахунків застосовуються новіші економічні показники. Це потенційно дозволяє збільшити підсумкову суму виплат.

Остаточний розмір пенсії визначається індивідуально і залежить від конкретної ситуації кожного заявника.

Чоловіки, які мають статус учасника бойових дій, можуть вийти на пенсію з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу Фото: З відкритих джерел

Пільгова пенсія для УБД: що потрібно знати

Адвокатка і керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анна Даніель нагадує, що право на дострокову пенсію для учасників бойових дій передбачене статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Право на дострокову пенсію передбачене статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"", — зазначила вона.

Чоловіки зі статусом УБД можуть вийти на пенсію з 55 років за умови наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок-учасниць бойових дій передбачено право на достроковий вихід з 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

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Як оформлюється пенсія

Для призначення виплат необхідно підготувати пакет документів, зокрема посвідчення УБД, документи про участь у бойових діях (військовий квиток або довідки), підтвердження страхового стажу, паспорт, ІПН, а також довідку про грошове забезпечення.

Заяву можна подати через електронний портал Пенсійного фонду України або особисто в сервісному центрі ПФУ. Після перевірки документів фонд зараховує пільговий стаж і ухвалює рішення про призначення пенсії.

У разі відмови її можна оскаржити в судовому порядку.

Нагадаємо, в Україні також триває підготовка пенсійної реформи, яка може змінити правила нарахування виплат у майбутньому. Очікується, що нові підходи вплинуть на розміри пенсій для різних категорій громадян.

Раніше Фокус писав про те, що пенсіонери можуть втратити 5 важливих доплат, якщо не виконають одну умову.