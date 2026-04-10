Що буде з пенсіями після пенсійної реформи в Україні: у Мінсоцполітики розкрили перші деталі

Пенсійна реформа — одна з ключових, над якою зараз працює уряд України.

Її модель складатиметься з трьох елементів, розповів в інтерв'ю Forbes міністр соціальної політики Денис Улютін.

Перший — базова виплата після досягнення певного віку.

"Її мета — запобігти бідності серед старших людей, які з різних причин отримували низьку заробітну плату. Сьогодні такі пенсії не покривають навіть базові потреби, і нова система має це змінити", — пояснив міністр.

Другий елемент — страхова складова, яка має стати прозорішою та справедливішою і безпосередньо залежить від тривалості трудової діяльності та обсягу сплачених за цей час внесків.

Улютін підкреслює, що вона не буде прив'язана до конкретного року виходу на пенсію або середнього рівня заробітної плати.

Відео дня

Третій елемент — трансформація спеціальних пенсій у професійні пенсійні схеми. "Ранній вихід на пенсію та інші відмінні від загальних умов додаткові виплати мають забезпечуватися саме професійною складовою системи, а не фінансуватися із солідарної системи. Йдеться про чітке відокремлення цієї складової від загальної пенсійної системи", — розповів чиновник.

Окремим елементом системи Улютін назвав накопичувальну систему: замість обов'язкової — добровільна з автозаписом. Схожа концепція працює в Польщі.

"Спочатку всіх будуть автоматично зараховувати до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людина зможе відмовитися від цієї опції. У такому разі вона має чітко розуміти, що отримуватиме виплати лише із солідарної системи. Періодичність такого автоматичного зарахування також буде додатково опрацьовано", — запевнив урядовець.

Крім того, розглядаються варіанти інвестування коштів накопичувальної системи та ведеться пошук фінансових інструментів, які можуть надійно захистити заощадження.

На запитання, як нова система на практиці розв'яже проблему надмірних пенсій для прокурорів, суддів та інших, Улютін відповів, що завдання полягає не в зміні спеціального законодавства, а в тому, щоб пенсійна реформа надала чіткі ресурси для фінансування вже передбачених у ньому норм і визначила, хто саме це має оплачувати:

Водночас, ці витрати не повинні покриватися за рахунок солідарної системи або державного бюджету, з якого фінансуються інші потреби. Якщо законодавець встановив спеціальні умови для окремих категорій, вони мають фінансуватися через професійні механізми, включно з професійними контрактами або професійним пенсійним забезпеченням. Ця система має бути чітко відокремлена від загальної пенсійної системи".

Чи є гроші на пенсійну реформу в Україні?

Щодо наявності коштів на пенсійну реформу, то, каже Улютін, поточна пенсійна система в майбутньому потребуватиме більше коштів, ніж запропонована урядом модель, і зараз тривають переговори з партнерами.

"Сучасна система нестійка: через її прогалини можливе збільшення судових рішень і тиску призначених за такими рішеннями додаткових виплат. Усунути ці прогалини точково неможливо, тому нова система має запобігти таким проблемам комплексно", — пояснив чиновник.

За розрахунками уряду, всі елементи нової системи можна фінансувати в рамках бюджету Пенсійного фонду на 2026 рік і навіть на 2027-й. Зараз готуються довгострокові прогнози на 15 років, щоб оцінити стійкість системи після 2027-го.

"На наступний рік орієнтовна потреба становить близько 150 млрд. грн. Що стосується 2028 року, нова система враховує демографію, динаміку ВВП, фонду оплати праці та вкладів зайнятих осіб у соціальні системи", — називає цифри міністр.

Стара система на наступний рік обійдеться приблизно в 120-140 млрд грн. На перші два роки коштів вистачить, для подальших тривають додаткові розрахунки.

Раніше повідомлялося, що нова пенсійна реформа, яку зараз розробляють в Україні, передбачає, що мінімальна пенсія в країні не може бути меншою за 6000 грн.

