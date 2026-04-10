Что будет с пенсиями после пенсионной реформы в Украине: в Минсоцполитике раскрыли первые детали

Пенсионная реформа — один из ключевых, над которой сейчас работает правительство Украины.

Ее модель будет состоять из трех элементов, рассказал в интервью Forbes министр социальной политики Денис Улютин.

Первый – базовая выплата по достижении определенного возраста.

"Ее цель – предотвратить бедность среди людей постарше, которые по разным причинам получали низкую заработную плату. Сегодня такие пенсии не покрывают даже базовые потребности, и новая система должна это изменить", — объяснил министр.

Второй элемент – страховая составляющая, которая должна стать более прозрачной и справедливой и напрямую зависит от продолжительности трудовой деятельности и объема уплаченных за это время взносов.

Улютин подчеркивает, что она не будет привязана к конкретному году выхода на пенсию или среднему уровню заработной платы.

Третий элемент – трансформация специальных пенсий в профессиональные пенсионные схемы. "Ранний выход на пенсию и другие отличные от общих условий дополнительные выплаты должны обеспечиваться именно профессиональной составляющей системы, а не финансироваться из солидарной системы. Речь идет о четком отделении этой составляющей от общей пенсионной системы", — рассказал чиновник.

Отдельным элементом системы Улютин назвал накопительную систему: вместо обязательной – добровольная с автозаписью. Похожая концепция работает в Польше.

"Сначала всех будут автоматически причислять к накопительной системе с уплатой взносов, но человек сможет отказаться от этой опции. В таком случае он должен четко понимать, что будет получать выплаты только из солидарной системы. Периодичность такого автоматического зачисления также будет дополнительно проработана", — заверил член правительства.

Кроме того, рассматриваются варианты инвестирования средств накопительной системы и ведется поиск финансовых инструментов, которые могут надежно защитить сбережения.

На вопрос, как новая система на практике решит проблему чрезмерных пенсий для прокуроров, судей и других, Улютин ответил, что задача состоит не в изменении специального законодательства, а в том, чтобы пенсионная реформа предоставила четкие ресурсы для финансирования уже предусмотренных в нем норм и определила, кто именно это должен оплачивать:

В то же время, эти расходы не должны покрываться за счет солидарной системы или государственного бюджета, из которого финансируются другие потребности. Если законодатель установил специальные условия для отдельных категорий, они должны финансироваться через профессиональные механизмы, включая профессиональные контракты или профессиональное пенсионное обеспечение. Эта система должна быть четко отделена от общей пенсионной системы".

Есть ли деньги на пенсионную реформу в Украине?

Что касается наличия средств на пенсионную реформу, то, говорит Улютин, текущая пенсионная система в будущем потребует больше средств, чем предложенная правительством модель, и сейчас продолжаются переговоры с партнерами.

"Современная система неустойчива: из-за ее пробелов возможно увеличение судебных решений и давления назначенных по таким решениям дополнительных выплат. Устранить эти пробелы точечно невозможно, поэтому новая система должна предотвратить такие проблемы комплексно", — пояснил чиновник.

По расчетам правительства, все элементы новой системы можно финансировать в рамках бюджета Пенсионного фонда на 2026 год и даже на 2027-й. Сейчас готовятся долгосрочные прогнозы на 15 лет, чтобы оценить устойчивость системы после 2027-го.

"На следующий год ориентировочная потребность составляет около 150 млрд. грн. Что касается 2028 года, новая система учитывает демографию, динамику ВВП, фонда оплаты труда и вкладов занятых лиц в социальные системы", — называет цифры министр.

Старая система на следующий год обойдется примерно в 120–140 млрд грн. На первые два года средств хватит, для дальнейших продолжаются дополнительные расчеты.

Ранее сообщалось, что новая пенсионная реформа, которая сейчас разрабатывается в Украине, предусматривает, что минимальная пенсия в стране не может быть меньше 6000 грн.

